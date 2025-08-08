মেডিকেল বুলেটিন মে থেকে নতুন প্রতিস্থাপন, পুনঃপ্রেরণ এবং হাসপাতালে ভর্তি প্রকাশ করে; লিয়া

উপস্থাপকের হাসপাতালে ভর্তি বুধবার, 6 এ রিপোর্ট করা হয়েছিল এবং কেবল এই বৃহস্পতিবার, 7 নিশ্চিত করেছেন
ফাউস্টো তিনি 21 শে মে থেকে সাও পাওলোর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। উপস্থাপকের একটি নতুন – এখন, লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট, বুধবার, 6 – এ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই বৃহস্পতিবার, 7 এ কিডনি রিলে করেছে।
তথ্য প্রথম মেডিকেল বুলেটিন এই নতুন হাসপাতালে ভর্তি। বৃহস্পতিবার রাতে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।
এই বুধবার, ফাউস্টোকে লেগ সংক্রমণের সাথে হাসপাতালে ভর্তি করা খবর এটি প্রচারিত হতে শুরু করে, তবে উপস্থাপকের পরামর্শদাতা দ্বারা নিশ্চিত বা অস্বীকার করা হয়নি। বৃহস্পতিবার সকালে, জোও সিলভার নতুন স্টেশন এসবিটি হাসপাতালে ভর্তি জানিয়েছে। বিকেলে, হাসপাতালটি নিশ্চিত করেছে এস্তাদো।
সেপসিস তীব্র ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণের কারণে উপস্থাপককে মে মাসে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিত্সায় সংক্রামক নিয়ন্ত্রণ এবং ক্লিনিকাল এবং পুষ্টির পুনর্বাসন জড়িত।
2023 সাল থেকে, ফাউস্টো সিলভা স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে এবং হৃদয় এবং কিডনি প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে গেছে। যদিও অস্ত্রোপচারটি সফল, ফাউস্টোর দেহ নতুন কিডনি প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করে। তার পর থেকে, ফাউস্টো হেমোডায়ালাইসিস করতে হাসপাতালে নিয়মিত পরিদর্শন করেন।
সাও পাওলো, August আগস্ট, ২০২৫ – সেপসিসের সাথে তীব্র ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণের কারণে ২১ শে মে, ২০২৫ সাল থেকে ফাউস্টো সিলভা আইনস্টাইন হাসপাতাল ইস্রায়েলিতায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।
সময়কালে, এটি স্বাস্থ্যসেবা স্থিতিশীলতার জন্য সংক্রামক নিয়ন্ত্রণ এবং ক্লিনিকাল এবং পুষ্টির পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে যায়।
বুধবার, August আগস্ট, কিডনি রেট্রান্সপ্ল্যান্টের সাথে মিলিত হয়ে এক বছর আগে পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং আজ, Cold আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে, রোগী লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছিলেন।
আইনস্টাইনকে সাও পাওলো স্টেট ট্রান্সপ্ল্যান্ট সেন্টার দ্বারা ট্রিগার করার পরে এবং একক দাতার দ্বারা দান করা অঙ্গগুলির সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করার পরে পদ্ধতিগুলি ঘটেছিল।
ফাউস্টোর স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি মনে রাখবেন
ফাউস্টোর স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলি ২০২৩ সালে তীব্র হয়েছিল – আগস্টে তাকে হার্টের ব্যর্থতার সাথে সাও পাওলোতে ইস্রায়েলিটা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরিবারটি কেবল কয়েক দিন পরে হাসপাতালে ভর্তির বিষয়টি প্রকাশ করেছিল। উপস্থাপক দ্বারা রেকর্ড করা প্রথম ভিডিওতে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে চিকিত্সা দল এখনও মূল্যায়ন করেছে যে অস্ত্রোপচারটি সেরা বিকল্প ছিল কিনা এবং তার অনুসারীদের তার জন্য প্রার্থনা করতে বলেছিলেন।
উপস্থাপক তখন হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জারি করিয়েছিলেন। পদ্ধতিটি 2H30 স্থায়ী হয়েছিল এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালের মতে সফলভাবে সম্পাদন করা হয়েছিল। ফাউস্টোকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল এবং সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছিল।
ডিসচার্জ হওয়ার পাঁচ মাস পরে, ফাউস্টো কিডনি থেকে এবার একটি নতুন ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছিলেন। দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের কারণে তিনি গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে পরিচালিত হয়েছিলেন।
তারপরে তাকে এখনও একটি এম্বোলাইজেশন দিয়ে যেতে হয়েছিল, প্রতিস্থাপনের পুনরুদ্ধারে বিলম্ব। তিনি হেমোডায়ালাইসিস করতে থাকলেন এবং কেবল এপ্রিল মাসে তাকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে তিনি হেমোডায়ালাইসিস সেশনগুলি করেছিলেন।
“তারা মনে করে আমি সোজা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। আমি ডায়ালাইসিস করতে সপ্তাহে দু’বার যাই, এটি এমন একটি ডিভাইস যা কিডনির পুরো প্রশ্নটি ফিল্টার করে,” উপস্থাপক বলেছিলেন চমত্কারটিভি গ্লোবো থেকে, ২০২৪ সালের আগস্টে।
এই বছরের জানুয়ারিতে তবে উপস্থাপক আবারও হাসপাতালে ভর্তি হন। সেই সময়, ফাউস্টোকে সংক্রমণের সাথে মোকাবিলা করার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি আরও একটি সংক্রমণের চিকিত্সার জন্য মে মাসে হাসপাতালে ফিরে এসেছিলেন এবং এখনও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।