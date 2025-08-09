মেয়েটি মারা গেল, শিশুটি চেলিয়াবিনস্কের কাছে একটি মুজ দিয়ে দুর্ঘটনায় ভুগছিল

17 বছর বয়সী মেয়েটি মারা গিয়েছিল, চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলে মুজের সাথে দুর্ঘটনায় আরও দু’জন আহত হয়েছেন
চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের ট্র্যাফিক পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল কাসলি-ক্র্যাসনুফিমস্ক হাইওয়ের ৮১ তম কিলোমিটারে রাত ১১ টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। রেনাল্ট লেগুনা গাড়ির 22 বছর বয়সী ড্রাইভার একটি মুজকে গুলি করে খাদের দিকে উড়ে গেল।
দুর্ঘটনার ফলস্বরূপ, ঘটনাস্থলে আহত অবস্থায় একটি 17 বছর বয়সী কিশোরী মারা গিয়েছিল। 22 এবং 10 বছরের আরও দু’জন যাত্রী শারীরিক ক্ষতি করেছেন। তারা নিকটস্থ হাসপাতালে হাসপাতালে ভর্তি ছিল। মুজের অবস্থা সম্পর্কে কোনও তথ্য ছিল না।
জরুরী কর্মচারীরা দুর্ঘটনার ঘটনাস্থলে কাজ করে। ট্র্যাফিক পুলিশ ঘটনার সমস্ত পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠা করে।