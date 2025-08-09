You are Here
মেরিনা পরিবেশগত লাইসেন্সিংয়ের জন্য লুলা ভেটোদের প্রশংসা করেছেন এবং বেলিমের পুলিশ সংকটে ‘চাঁদাবাজি’ দেখেন
মেরিনা পরিবেশগত লাইসেন্সিংয়ের জন্য লুলা ভেটোদের প্রশংসা করেছেন এবং বেলিমের পুলিশ সংকটে ‘চাঁদাবাজি’ দেখেন

পরিবেশমন্ত্রী মেরিনা সিলভা এই শনিবার, ৯, শনিবার, প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা (পিটি) দ্বারা করা বিলটি যে বিলটি পরিবেশগত লাইসেন্সিংয়ের নিয়মকে নমনীয় করে তোলে তার 63৩ টি ভেটোদের প্রশংসা করেছেন। তার মতে, ভেটোগুলি – প্রায় 400 আইটেমের মধ্যে – তাদের ফোল্ডার দ্বারা রক্ষা করা হয়েছিল। তিনি বেলেমে জাতিসংঘের জলবায়ু সামিটের (সিওপি -30) থাকার জন্য থাকার দামের স্রাবের সমালোচনা করেছিলেন, এটি একটি অনুশীলন যা তাকে “চাঁদাবাজি” বলে অভিহিত করেছিলেন।

“আমরা যে ভেটো কাজ করেছি তা ছিল। সর্বদা আমি বলেছিলাম যে আমরা পরিবেশগত লাইসেন্সিংয়ের আইনী চিত্র, পরিবেশগত লাইসেন্সিংয়ের অখণ্ডতা সংরক্ষণের জন্য কাঠামোগত ভেটো তৈরি করব। এবং ভেটোগুলি তৈরি করে আমরা এটি পেয়েছি,” মেরিনা বলেছেন, যিনি সেস্ক পিনহেরোসের কয়েকশ যুবককে নিয়ে একটি ইভেন্টে অংশ নিয়েছিলেন, সেস্ক পিনহিরোসের পশ্চিমে শত শত যুবক নিয়ে অংশ নিয়েছিলেন।

পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে, মন্ত্রী প্রকল্প অনুমোদনের সমালোচনা শুনেছিলেন – সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে বিক্ষোভগুলি “পিএল অফ ধ্বংসযজ্ঞ” সমালোচকদের দ্বারা ডাকনামহীন পাঠ্যে মোট ভেটোকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

মেরিনার মতে, ভেটো সহ রাষ্ট্রপতির অনুমোদন আদিবাসীদের অধিকার, উদ্যোগের আইনী নিশ্চিততা এবং একই সাথে কংগ্রেসের উপস্থাপিত উদ্ভাবনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আইনসভা এখনও ভেটোগুলি বজায় রাখতে বা উৎখাত করার সিদ্ধান্ত নেবে।

লুলা দ্বারা নিষিদ্ধ বিষয়গুলির মধ্যে হ’ল গড় দূষণ সম্ভাব্য ক্রিয়াকলাপ এবং আটলান্টিক বন সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার জন্য স্ব -ডিক্লারেটরি লাইসেন্স।

তবে সরকার সিনেটর ডেভি অ্যালকোলম্ব্রে (ইউনিয়ন-এপি) প্রস্তাবিত বিশেষ পরিবেশগত লাইসেন্স (এলএই) এর মতো বিতর্কিত আইটেমগুলি বজায় রেখেছে। এলএই সরকারী কাউন্সিল কর্তৃক কৌশলগত বিবেচিত উদ্যোগগুলির জন্য একটি দ্রুত প্রক্রিয়া সরবরাহ করে।

জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, মন্ত্রী প্রক্রিয়াটির সমালোচনা হ্রাস করেছেন। তার মতে, কিছু প্রকল্পের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারও থাকলেও লাইসেন্সিং পর্যায়ক্রমে থাকবে, পূর্বের লাইসেন্স, ইনস্টলেশন লাইসেন্স এবং অপারেটিং লাইসেন্স সহ। মূল সংস্করণটি এক পর্যায়ে লাইসেন্স জারির জন্য সরবরাহ করেছিল, যা নির্বাহী দ্বারা ভেটো করা হয়েছিল।

“এই নতুন যন্ত্রগুলি ইতিমধ্যে অনুশীলনে বিদ্যমান – পিএসি ওয়ার্কস (বৃদ্ধি ত্বরণ পরিকল্পনা) তারা ইতিমধ্যে উদ্যোগগুলিকে অগ্রাধিকার দেয় এবং তারপরে আপনি আরও গতি অর্জনের জন্য দলগুলিকে একত্রিত করেন, তবে গুণমানের ক্ষতি ছাড়াই, “তিনি যুক্তি দেখান।

“খবরটি দুটি। প্রথমটি লাইসেন্সিং সংস্থার প্রকাশের জন্য 12 মাসের সময়কাল। বিক্ষোভ লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা নয় কারণ অনুরোধটি বিশ্লেষণ করার সময়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে প্রকল্পটি কার্যকর নয়,” মন্ত্রী বলেছেন।

“অন্য খবরটি হ’ল সিদ্ধান্তটি কাউন্সিলের মাধ্যমে যায় (সরকার)। আজ, এই অগ্রাধিকারটি দ্বিপক্ষীয়ভাবে তৈরি করা হয়েছে, পোর্টফোলিওর মন্ত্রীর সাথে সরকারী কেন্দ্রের সাথে কথোপকথনের সাথে, “তিনি যোগ করেছেন।

অ্যালকোহুব্রে কর্তৃক রক্ষিত অ্যামাজন নদীর নিরক্ষীয় ব্যবধানে পেট্রোব্রাস দ্বারা তেল সম্ভাবনা ত্বরান্বিত করতে পারে এমন সমালোচনা সম্পর্কে জানতে চাইলে মন্ত্রী জবাব দেন যে তিনি আলোচনার “কুয়াশা” না করার চেষ্টা করছেন।

“বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি, এটি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে,” তিনি বলেছিলেন। তার মতে, কৌশলগত আগ্রহটি বোর্ডের মধ্যে প্রযুক্তিগতভাবে ন্যায়সঙ্গত হওয়া দরকার। “এটি কেবল পৌঁছাতে এবং বলতে পারে না যে ‘আমার প্রকল্পটি একটি অগ্রাধিকার কারণ আমি আমার প্রকল্পটি করতে চাই এবং আমি এটি এখানে পাঠানো ভাল বলে মনে করেছি’ ‘ এবং এটি সমস্ত মন্ত্রকের চালুনির মধ্য দিয়ে যাবে, “তিনি বলেছিলেন।

অ্যালকোহুম্বের উদ্ধৃতি না দিয়ে মন্ত্রী এখনও শেষ করেছেন। “এটি এমনকী হতে পারে যে প্রবক্তার অভিপ্রায়, এবং আমি মূল্য প্রবেশ করছি না, কোনও নির্দিষ্ট উদ্যোগের সাথে যুক্ত হতে পারে। তবে সরকার যেভাবে বিলে পরিবর্তন উপস্থাপন করেছিল, যা অস্থায়ী পদক্ষেপে মিরর করে (বিশেষ পরিবেশগত লাইসেন্সের জন্য পাঠ্যে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য লুলা এমপি সম্পাদনা করেছেন)এটা অগণিত। সুতরাং এবং তাই, পড়ুন, নিরক্ষীয় মার্জিন, 319 পড়ুন (বিআর, যা মানাউসকে পোর্তো ভেলহোর সাথে সংযুক্ত করে এবং যার লাইসেন্সটি প্রশস্ত করার লাইসেন্স আদালতে শেষ হয়েছিল)“তিনি যোগ করেছেন।



ছবি: বিয়ানকা গোমেস / এস্তাদো / এস্তাদো

মন্ত্রী সিওপি 30 এ হোটেলগুলির ‘চাঁদাবাজি’ সমালোচনা করেছেন

মেরিনা সিলভা নভেম্বরে বেলমে অনুষ্ঠিত হবে, সিওপি -30 চলাকালীন বেলিমের আবাসনের দামের স্রাবের সমালোচনা করেছিলেন। কিছু দেশের চাপের মধ্যে পার্টির রাজধানী থেকে পরিবেশগত অনুষ্ঠান নেওয়ার চাপের মধ্যে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে আবাসনের সংকট আরও তীব্র হয়েছে।

মন্ত্রী বলেছিলেন যে ফেডারেল এক্সিকিউটিভ, পার্প সরকার এবং পুলিশের রাষ্ট্রপতি উন্নয়নশীল দেশ এবং তাদের প্রতিনিধিদের সাশ্রয়ী মূল্যের দাম নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

তিনি বলেন, “যা ঘটছে তা হ’ল একটি গুরুতর বিষয়, থাকার জন্য এই দাম বৃদ্ধির সাথে। এটি একটি চাঁদাবাজি,” তিনি আরও বলেন, ইভেন্টটি অর্থোপার্জনের মতো কিছু নয়, তবে জলবায়ু জরুরী সমাধানগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য।

গত সপ্তাহে একটি নোটে, ব্রাজিলিয়ান হোটেল ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের প্যারােন্স বিভাগটি বলেছে যে এটি কর্তৃপক্ষের দাবি মেটাতে এবং আবাসন সক্ষম করার চেষ্টা করে। এবং এটি বছরের শুরু থেকেই সিওপি সচিবালয় কর্তৃক প্রতিশ্রুতি দেওয়া সরকারী লজিং প্ল্যাটফর্মের অনুপস্থিতির জন্য দায়ী। এই সিস্টেমটি কেবল এই মাসের শুরুর দিকে প্রকাশিত হয়েছিল।

“আমরা গোল্ডেন ডিমের মুরগিকে হত্যা করতে পারি না এবং এমন কিছু সম্পর্কে খারাপভাবে কথা বলতে পারি না যা একটি সুযোগ হতে পারে। লোকেরা ফিরে আসতে চায় – এবং যারা আসেনি তারা যারা আসেনি,” তিনি উপসংহারে বলেছিলেন।

