মেরিন সিলিকের কি হল অফ ফেম ক্যারিয়ার রয়েছে?

আপনারা কী ভাবেন, সিলিকের কি হল অফ ফেমের যোগ্য ক্যারিয়ার রয়েছে? এখানে তার প্রধান টেনিস অর্জনগুলি রয়েছে:

• 2014 US Open Champion – Defeated Kei Nishikori • 2017 Wimbledon Finalist – Lost to Roger Federer. • 2018 Australian Open Finalist – Lost to Roger Federer. • 2016 Cincinnati Masters Champion over Andy Murray • 2018 Davis Cup Champion with Croatia – Led Croatia to victory over France. • 21 singles titles, including victories on all surfaces (hard, clay, and grass). • Reached a career-high ATP ranking of No. 3 in January 2018. • 2021 Tokyo Olympics Silver Medalist (Men’s Doubles)