মেরিফার সেন্টেনো অ্যাড্রিয়ান ডি মন্টির নতুন রোম্যান্সের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে স্যান্ড্রা ইটজেলের দেহের ভাষা বিশ্লেষণ করেছেন
মেরিফার সেন্টেনো অ্যাড্রিয়ান ডি মন্টির নতুন রোম্যান্সের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে স্যান্ড্রা ইটজেলের দেহের ভাষা বিশ্লেষণ করেছেন

গ্রাফোলজিস্ট এবং অবিশ্বাস্য যোগাযোগের বিশেষজ্ঞ মেরিফার সেন্টেনো সম্প্রতি এর অঙ্গভঙ্গি পরীক্ষা করেছে স্যান্ড্রা ইটজেল তাঁর প্রাক্তন -হাউব্যান্ডের নতুন সম্পর্ক প্রকাশ করার পরে অ্যাড্রিয়ান ডি মন্টি।

এর ইউটিউব চ্যানেলে তাঁর বক্তৃতার সময় গুস্তাভো অ্যাডল্ফো ইনফ্যান্টএই অভিনেত্রী যা নিশ্চিত করেছেন এবং কী সত্যই তার দেহের ভাষা সংক্রমণ করে তার মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভেদ সনাক্ত করেছেন সেন্টেনো। সেন্টেনো সতর্ক করেছিলেন যে, যদিও ইটজেল আক্রান্ত না হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল, তার দেহের অভিব্যক্তি বিপরীতটিকে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

বিশেষজ্ঞের কথায়, “হ্যাঁ যত্ন, তিনি বিরক্ত, এবং তিনি উদাসীন নন।” এই বিশ্লেষণটি অভিনেত্রী প্রকাশের ঠিক পরে, নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডি মন্টির নতুন দম্পতির খবরের প্রতি তার ঘৃণা, “বিদ্রূপ, ছদ্মবেশী” এবং “খুব অপ্রীতিকর” হিসাবে তার মনোভাবকে যোগ্য করে তুলেছে।

গ্রাফোলজিস্ট যে জোর দিয়েছিলেন ইটজেলের আবেগ তারা তাদের কথার চেয়ে বেশি প্রকাশ করে, তারা গভীর লক্ষণ এবং হতাশা। এছাড়াও, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে অভিনেত্রী কেবল তার দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা বোধ করেন না নতুন সম্পর্ক, তবে তার প্রাক্তনদের সাথে পূর্ববর্তী চুক্তিগুলির লঙ্ঘনের জন্যও:

“ভায়োলা আমাদের চুক্তি,” ইটজেল বলেছিলেন, এমন একটি অবস্থান যা রাই হুমকি হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, উদাসীনতার মুখের অধীনে, একটি বাস্তব সংবেদনশীল ক্ষত অনুভূত হয়।

“অবশ্যই তিনি যত্নশীল। যখন তার দেহ অন্যথায় প্রকাশ করে তখন হতাশার ভান করা বিরোধী,” সেন্টেনো বলেছিলেন। বিশেষজ্ঞের মতে, ডি মন্টির দিকে বিচারের বাইরেও, ইতজেলের অঙ্গভঙ্গিগুলি বন্ধ বা সমাধান না করে আবেগের পরামর্শ দেয়, একটি সুপ্ত সংবেদনশীল উত্তেজনা প্রতিফলিত করে।

