মেরিয়াম নওয়াজ তিন দশক পরে গম সংগ্রহের debt ণ থেকে পাঞ্জাবকে মুক্তি দেয়

ইসলামাবাদ:
পাঞ্জাব সরকার শনিবার বলেছে যে তারা তিন দশকেরও বেশি সময় পরে তার দীর্ঘস্থায়ী ব্যাংক debt ণ সাফ করেছে, এটিকে একটি “historic তিহাসিক পদক্ষেপ” বলে অভিহিত করেছে যা জনকল্যাণে সংস্থান মুক্ত করবে।
কর্মকর্তাদের মতে, debt ণটি মূলত গম সংগ্রহ এবং ভর্তুকি কর্মসূচির সাথে যুক্ত ছিল। এর ay ণ পরিশোধের দৈনিক সুদের অর্থ প্রদানের সমাপ্তি 2550 মিলিয়ন ডলার শেষ হয় এবং ঘরোয়া ব্যাংক on ণ সম্পর্কিত প্রদেশের অধ্যায়টি বন্ধ করে দেয়।
মুখ্যমন্ত্রী মেরিয়াম নওয়াজ, মুখ্য সচিব জাহিদ জামান এবং অর্থ সচিব মুজাহিদ শেরদিলকে ay ণ পরিশোধের প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দেওয়ার কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছিল, যা সরকার বলেছে যে প্রাদেশিক অর্থনীতি জোরদার করবে এবং সুদের ব্যয়কে বছরে কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় করবে।
চূড়ান্ত কিস্তি ১.৮ বিলিয়ন রুপির ন্যাশনাল ব্যাংকে পাকিস্তানকে প্রদান করা হয়েছিল, অন্যদিকে সরকার loans ণগুলি রোল করার জন্য সমস্ত ব্যাংকের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে সময়োপযোগী পরিশোধ না করে এই প্রদেশটি মাসিক সুদের ব্যয়ের 500 মিলিয়ন রুপি ব্যয় করতে পারে।
প্রাদেশিক সরকার এক বিবৃতিতে বলেছে, “67575৫ বিলিয়ন টাকা পরিশোধের সাথে সাথে আর্থিক স্বনির্ভরতার একটি নতুন উদাহরণ নির্ধারণ করা হয়েছে।” এতে আরও যোগ করা হয়েছে যে এই পদক্ষেপটি পাঞ্জাবের অর্থায়নে “historic তিহাসিক উন্নতি” এনেছে, এখন সুদের উপর বার্ষিক সঞ্চয় এখন উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য উপলব্ধ।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “debt ণ পরিশোধে পাঞ্জাবের আর্থিক স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলবে। ব্যাংক loans ণ সম্পর্কিত অধ্যায়টি বন্ধ রয়েছে – এখন জনসাধারণের কল্যাণে সংস্থান ব্যয় করা হবে,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।