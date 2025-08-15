মেরিলিনা: সিরিজের নির্মাতারা “লস লোকোস অ্যাডামস” এর অ্যানিমেটেড ফিল্ম প্রস্তুত করুন

নেটফ্লিক্সে মেরলিনার সাফল্য লস লোকোস অ্যাডামসের মহাবিশ্বের প্রতি আগ্রহকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। সিরিজটি, যা আইকনিক পরিবারের একটি আধুনিক দৃষ্টি সরবরাহ করে এবং গোমেজ এবং মর্টিসিয়ার কন্যার উপর গল্পটি কেন্দ্র করে, এটি ভোটাধিকারের সমসাময়িক রেফারেন্সে পরিণত হয়েছে।
জেনা অরতেগা অভিনীত প্রযোজনার জন্য দায়ী আলফ্রেড গফ এবং মাইলস মিলার এই অদ্ভুত বিশ্বটি অন্বেষণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের উত্সাহ প্রকাশ করেছেন। তার পরবর্তী পদক্ষেপটি হ’ল অ্যাডামস পরিবারে আবার অ্যানিমেশনে চলে যাওয়া, এবার অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওগুলির পাশে বিকশিত বড় পর্দার জন্য একটি সিনেমা নিয়ে।
নতুন পদ্ধতির সাথে একটি অ্যানিমেটেড রিটার্ন
অ্যাডামস পাগলের ইতিহাস এর উত্স থেকে অ্যানিমেশনটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত 1930 এর দশকে চার্লস অ্যাডামসের কার্টুন। সময়ের সাথে সাথে, লস লোকোস অ্যাডামস (2019) এবং ক্রেজি অ্যাডামস 2 (2021) উভয়ই স্রষ্টার মূল নকশাগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন অ্যানিমেটেড অভিযোজন রয়েছে।
তবে, তবে নতুন টেপ এই প্রযোজনার বা মেরিলিনার প্লটগুলির ধারাবাহিকতা হবে না। গফ এবং মিলার নিশ্চিত করেছেন যে এটি অতি সাম্প্রতিক সংস্করণগুলির থেকে পৃথক, অ্যানিমেটেড মহাবিশ্বের একটি পুনঃসূচনা। “আমরা অ্যানিমেটেড ফিল্মগুলির ফ্র্যাঞ্চাইজি পুনরায় চালু করছি So সুতরাং এর আগের দুটি চলচ্চিত্রের সাথে এর কোনও যোগসূত্র থাকবে না, বা এটি এই সিরিজের সাথে সংযুক্তও নয় It এটি অ্যাডামসের সম্পূর্ণ নতুন সিনেমা হবে,” তারা ডেডলাইনের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে ব্যাখ্যা করেছিলেন।
উত্পাদন এবং সৃজনশীল সরঞ্জাম
প্রকল্পটি প্রাথমিক উন্নয়নের পর্যায়ে রয়েছে এবং টি এবং চার্লস অ্যাডামস ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক কেভিন মিসেরোচির অংশগ্রহণ রয়েছে, চার্লস অ্যাডামসের উত্তরাধিকার সুরক্ষা এবং ছড়িয়ে দেয় এমন সংস্থা। ব্যক্তিগতভাবে কার্টুনিস্টের সাথে দেখা করা মিসেরোচি এর আগে মেরিলিনায় এবং 2019 এবং 2021 অ্যানিমেটেড ফিতাগুলিতে সহযোগিতা করেছিলেন।
গেইল বারম্যান এবং জন গ্লিকম্যান অ্যাডামসের পূর্ববর্তী রচনাগুলির অভিজ্ঞতার সাথে সৃজনশীল প্রযোজনায়ও যুক্ত করেছেন। আপাতত, সরকারী শিরোনাম বা প্রিমিয়ার তারিখ প্রকাশিত হয়নি।
মেরিলিনা উপস্থিত
ফিল্মটি এর বিকাশে অগ্রসর হওয়ার সময়, মেরলিনা অনুসারীরা তারা দ্বিতীয় মৌসুমটি উপভোগ করে, যা 6 আগস্ট, 2025 এ চারটি নতুন পর্বের সাথে আত্মপ্রকাশ করেছিল: “এবং একটি উদ্বেগজনক দিন ফিরে এসেছিল “,” একটি অন্ধকার রাক্ষস আরও ভাল “,” দ্য ডাকে অফ দ্য ডাকা প্রকৃতির “এবং” যদি এই অন্ধকার দেয়ালগুলি কথা বলে। “
এই মরসুমের দ্বিতীয় অংশটি আসবে নেটফ্লিক্স থেকে 3 সেপ্টেম্বর, অন্য চারটি অধ্যায় সহ যা তৃতীয় কিস্তির ভিত্তি স্থাপন করতে পারে।
