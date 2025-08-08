মেরিল্যান্ডের ইস্রায়েলি-মালিকানাধীন রান্নাঘরের দোকান বারবার ভাঙচুরের সাথে আঘাত করেছে

বুধবার-বৃহস্পতিবার রাতারাতি মেরিল্যান্ডের একটি ইস্রায়েলি-মালিকানাধীন রান্নাঘর ডিজাইনের দোকানে রক্তের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো একটি ভাঙচুর স্প্ল্যাটার্ড লাল রঙ, এটি ব্যবসায়ের লক্ষ্যবস্তু ঘটনার ধারাবাহিকতায় সর্বশেষতম।
ইডানের কিচেন ডিজাইনের মালিক ইডান তাজেমেরেট বলেছেন, গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তাঁর দোকানটি বারবার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, স্পষ্টতই ইস্রায়েলি পতাকাগুলি ভবনের সামনের অংশ থেকে ঝুলন্ত থাকার কারণে।
বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে at টায় এক বন্ধু তাকে ফোন করেছিল যে তার কিছু “খারাপ খবর ছিল-কেউ আপনার দরজা লাল রঙের স্প্রে করেছে,” জাজেমেরেট বলেছিলেন।
“আমি ছিলাম, ‘ঠিক আছে, এটি আবার ঘটেছে,” টিজেমেরেট দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলকে বলেছেন, বৃহস্পতিবার তাঁর জন্মদিন ছিল।
“আমি আমার জন্মদিনের জন্য একটি দুর্দান্ত উপহার পেয়েছি,” তিনি বলেছিলেন। তিনি দিনের বেশিরভাগ সময় পুলিশের সাথে কাজ করে এবং একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করতে ব্যয় করেছিলেন।
Tzameret পোস্ট ফটো সোশ্যাল মিডিয়ায় লাল রঙের পেইন্টটি তার স্টোরের সাদা দরজাটি ছড়িয়ে দিচ্ছে, তার একটি ইস্রায়েলি পতাকা লাল ভিজিয়ে রাখা হয়েছে এবং আরও পেইন্ট প্রবেশের সামনে ফুটপাতে ছড়িয়ে পড়ে।
যখন এটি ঘৃণার প্রকাশের কথা আসে তখন কোনও সহনশীলতা থাকতে পারে না। আজ, আমি শিখেছি যে আমাদের জেলার একটি ছোট ব্যবসা, ইডানের রান্নাঘর নকশা, ভাঙচুরের একটি আপাত বিরোধী আচরণের লক্ষ্য ছিল।
বাল্টিমোর কাউন্টি পুলিশ বিভাগে একটি প্রতিবেদন দায়ের করা হয়েছে। pic.twitter.com/oa3e4wvgmm
স্টোরটিতে তিনটি ইস্রায়েলি এবং তিনটি আমেরিকান পতাকা রয়েছে।
Tzameret গ্রাহকদের কাস্টম ইন্টিরিওর ডিজাইন এবং রান্নাঘরের জন্য পরিষেবাগুলি সরবরাহ করে। তিনি 23 বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন, সাত বছর আগে তার ব্যবসা শুরু করেছেন এবং চার বছর ধরে তাঁর বর্তমান অবস্থানে রয়েছেন। স্টোরটি বাল্টিমোর কাউন্টিতে টাউসনে।
ভাঙচুরের কারণে গত দুই বছরে জাজেমেরেট চারটি পুলিশ রিপোর্ট দায়ের করেছে, তবে অনুমান করে যে স্টোরটি প্রায় ২০ টি বিভিন্ন ঘটনায় লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।
কিছু ঘটনায়, ক স্বস্তিকা স্প্রে-আঁকা ছিল তিনি ইস্রায়েলি পতাকাগুলির মধ্যে একটিতে ইস্রায়েলকে গণহত্যা বলে অভিযোগ করে স্টিকারগুলি তার বেড়াতে প্লাস্টার করা হয়েছিল, এবং একজন লোক দোকানে প্রবেশ করে তার এক কর্মচারীর দিকে চিৎকার করে বলে, তিনি বলেছিলেন।
তিনি বৃহস্পতিবার তার স্টোরটি ভাঙচুরকারী ব্যক্তির সুরক্ষা ক্যামেরা ফুটেজও ভাগ করেছেন এবং বলেছিলেন যে তিনি ফেডারেল আদালতে অভিযোগ চাপিয়ে দেবেন। দ্য চিত্র মধ্যরাতের কিছুক্ষণ আগে স্প্রে পেইন্টের ক্যান বলে মনে হয়েছিল এমন একটি নীল শার্ট এবং ক্রোকস পরা একজনকে দেখিয়েছেন।
“আমি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বেশ ভাল সমর্থন পেয়েছি এবং যারা গুরুত্বপূর্ণ তাদের কাছ থেকে বেশ ভাল সমর্থন পেয়েছি,” জাজেমেরেট বলেছিলেন।
এফবিআই গতকাল একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যা ইঙ্গিত করে যে অ্যান্টিসেমিটিক অপরাধগুলি 2024 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড 1,938 টি ঘটনা ঘটেছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য কোথাও ইস্রায়েল বিরোধী কর্মীরা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বার বার তাদের লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস করেছেন, রাজনীতিবিদদের লক্ষ্য করে, গ্রন্থাগার, স্মৃতিস্তম্ভ, বাড়ি এবং ব্যবসা।
ইস্রায়েলি জাতীয় বিমান সংস্থা এল আল-এর প্যারিস অফিসগুলি এই সপ্তাহে লাল রঙের পেইন্ট এবং প্যালেস্তিনিপন্থী, ইস্রায়েল বিরোধী গ্রাফিতির সাথে গন্ধ পেয়েছিল।
