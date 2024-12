মেলবোর্ন পরীক্ষার জন্য দিন 3 সেশনের সময়, BGT 2024-25

MCG-তে IND বনাম AUS চতুর্থ টেস্টের ২য় দিনের পর ভারত 310 রানে ট্রায়াল করেছে।

চতুর্থ দিন 2 বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি (বিজিটি) 2024-25 এমসিজিতে পরীক্ষাটি অস্ট্রেলিয়ার ছিল কারণ ভারত ব্যাট হাতে তাদের সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়।

স্টিভ স্মিথ, যিনি 1 দিনে স্টাম্পে 68* ছিলেন, তিনি গাব্বাতে তার চেয়েও বেশি দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন এবং ভারতের বিরুদ্ধে তার 11তম টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন, এশিয়ান জায়ান্টদের বিরুদ্ধে যে কোনও ব্যাটসম্যানের সবচেয়ে বেশি। প্রাক্তন অসি অধিনায়ক 197 বলে 140 রান করে শেষ করেন, অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ইনিংসে 474 রানের বড় সংগ্রহে নিয়ে যান।

জবাবে, ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা মিডল অর্ডারে শেষ দুটি টেস্ট কাটিয়ে ইনিংস শুরু করেছিলেন কিন্তু আবারও ব্যর্থ হন, মাত্র তিন রানে আউট হন। কেএল রাহুল এরপর ২৪ রানে যেতে হয়।

যশস্বী জয়সওয়াল এবং বিরাট কোহলি 102 রানে ইনিংসকে স্থির রাখেন কিন্তু তরুণ বাঁহাতি 82 রানে রান আউট হয়ে যান। কোহলি 36 রানে আউট হয়ে গেলেন ভারতের পতন, নাইটওয়াচম্যান আকাশ দীপ স্টাম্পের আগে আউট হয়ে গেলেন।

মেলবোর্নে ২য় দিন শেষে ভারতের স্কোর ১৬৪/৫, আরও ৩১০ রান।

IND বনাম AUS: মেলবোর্নে ৪র্থ টেস্টের ৩য় দিনের সেশনের সময় কি?

চতুর্থ IND বনাম AUS টেস্ট ম্যাচের তৃতীয় দিনটি 28 ডিসেম্বর স্থানীয় সময় সকাল 10.30 টায় শুরু হবে, যা IST সকাল 5.00 AM।

অধিবেশন সময় নিচে দেওয়া হয়. উল্লেখ্য, ওভারের কোটা পূরণ করতে খেলা ৩০ মিনিট বাড়ানো যেতে পারে।

MCG-তে IND বনাম AUS 4র্থ টেস্টের 3 য় দিনের সেশনের সময় এখানে দেওয়া হল:

১ম অধিবেশন: 5:00 AM থেকে 7:00 AM IST / 11:30 PM থেকে 1:30 AM GMT / 10:30 AM থেকে 12:30 PM AEST

দুপুরের খাবার বিরতি: 7:00 AM থেকে 7:40 AM IST / 1:30 AM থেকে 2:10 AM GMT / 12:30 PM থেকে 1:10 PM AEST

২য় অধিবেশন: 7:40 AM থেকে 9:40 AM IST / 2:10 AM থেকে 4:10 AM GMT / 1:10 PM থেকে 3:10 PM AEST

চা বিরতি: 9:40 AM থেকে 10:00 AM IST / 4:10 AM থেকে 4:30 AM GMT / 3:10 PM থেকে 3:30 PM AEST

৩য় অধিবেশন: 10:00 AM থেকে 12:00 PM IST / 4.30 AM থেকে 6:30 AM GMT / 3:30 PM থেকে 5:30 PM AEST

আধা ঘন্টা এক্সটেনশন: 12:00 PM থেকে 12:30 PM IST / 6:30 AM থেকে 7:00 AM GMT / 5:30 PM থেকে 6:00 PM AEST

