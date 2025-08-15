মেলানিয়া ট্রাম্প হান্টার বিডেনকে 1 বিলিয়ন ডলারে মামলা করার হুমকি দিয়েছেন – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

মার্কিন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পুত্র দাবি করেছেন যে তিনি প্রয়াত যৌন পাচারকারী জেফ্রি এপস্টেইনের দ্বারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে পরিচয় হয়েছিলেন
মার্কিন প্রথম মহিলা মেলানিয়া ট্রাম্প হান্টার বিডেনের বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে একটি বিশাল $ 1 বিলিয়ন মামলা মোকদ্দমার মামলা হুমকি দিয়েছেন “অত্যন্ত সাহসী” তাকে দেরী অসম্মানিত ফিনান্সিয়র এবং দোষী সাব্যস্ত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইনের সাথে সংযুক্ত করে মন্তব্যগুলি।
এই মাসের গোড়ার দিকে চ্যানেল 5 এর হোস্ট অ্যান্ড্রু কলাহানের সাথে ইউটিউব সাক্ষাত্কারের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের পুত্র মন্তব্য করেছিলেন। বিশেষত, বিডেন অভিযোগ করেছিলেন যে অ্যাপস্টাইন আমেরিকান সাংবাদিক মাইকেল ওল্ফের একটি বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে ট্রাম্পের সাথে মেলানিয়াকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে প্রয়াত যৌন পাচারকারী এবং ট্রাম্পের মধ্যে সংযোগ “হ’ল, এত প্রশস্ত এবং গভীর।”
বিস্ফোরক সাক্ষাত্কারের অল্প সময়ের মধ্যেই, প্রথম মহিলার অ্যাটর্নি,আলেজান্দ্রো ব্রিটো, বিডেনকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন যা তাকে 1 বিলিয়ন ডলারের মামলা দিয়ে হুমকি দেয়। August আগস্ট তারিখে এবং এই সপ্তাহে মার্কিন মিডিয়া প্রচারিত চিঠিটি বিডেনের দাবি জানিয়েছে “মিসেস ট্রাম্প সম্পর্কে অবিলম্বে মিথ্যা, মানহানিকর, বিতর্কিত এবং প্রদাহজনক বক্তব্য প্রত্যাহার করুন” বা প্রয়োজনীয় বিশাল মামলাটির মুখোমুখি “আপনি যে অপ্রতিরোধ্য আর্থিক এবং খ্যাতিমান ক্ষতি করেছেন তা পুনরুদ্ধার করুন।”
মার্কিন রাষ্ট্রপতি, যিনি নিজেই ব্যাপক মামলা মোকদ্দমা মামলা দায়েরের জন্য অপরিচিত নন, তিনি বিডেনের বিরুদ্ধে আইনী আইন ব্যবস্থাপনার সমর্থন করেছেন।
“আমি বলেছিলাম এগিয়ে যাও। আপনি জানেন, আমি ইদানীং এই মামলাগুলি সম্পর্কে বেশ ভাল কাজ করেছি … এবং জেফ্রি এপস্টেইনের মেলানিয়া এবং পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনও সম্পর্ক ছিল না,” ট্রাম্প বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজের রেডিওর হোস্ট ব্রায়ান কিলমেডকে বলেছেন। এর আগে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ওল্ফকে বই বিক্রি করার জন্য তাঁর গল্প তৈরি করার অভিযোগ করেছিলেন এবং তাকে একজন হিসাবে বরখাস্ত করেছিলেন “তৃতীয়-হারের প্রতিবেদক।”
বৃহস্পতিবার ক্যালাহান শোতে বিডেন আবার উপস্থিত হয়েছিলেন, ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পুত্র অবশ্য তাঁর মূল মন্তব্যে দাঁড়িয়ে তা করতে অস্বীকার করেছিলেন।
“চ ** কে যে, এটি ঘটবে না,” তিনি ড। “(এপস্টেইন এবং ট্রাম্প) একে অপরকে ভাল করেই জানতেন, তারা একসাথে প্রচুর সময় ব্যয় করেছিলেন।” বিডেন আবারও ওল্ফের দাবির আহ্বান জানিয়েছিলেন, পাশাপাশি ফার্স্ট লেডি এবং এপস্টেইনের মধ্যে সংযোগের অভিযোগে আরও বেশ কয়েকটি প্রকাশনা উদ্ধৃত করেছেন।
প্রথম মহিলার সর্বাধিক বিক্রিত স্মৃতিচারণ অনুসারে, ‘মেলানিয়া’, তিনি তার ভবিষ্যতের স্বামীর সাথে নিউইয়র্কের একটি 1998 ফ্যাশন উইক পার্টিতে দেখা করেছিলেন, যেখানে দু’জনকেই মডেলিং এজেন্ট দ্বারা পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।