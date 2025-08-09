মেহরান সীমান্ত সীমান্তের শেষ খবর; ট্র্যাফিক দেড় হাজার মানুষকে ছাড়িয়ে গেছে – মেহের নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

মেহর নিউজ এজেন্সি -প্রভিনিয়াল গ্রুপ: বাতাসের অপ্রতিরোধ্য উত্তাপ সত্ত্বেও, মেহরান সীমানায় এখনও ভিড় রয়েছে।
পুরুষ এবং মহিলা থেকে শুরু করে শিশু, তরুণ এবং কিশোর -কিশোরীদের মধ্যে সমস্ত বয়স এবং বয়স থেকে তীর্থযাত্রীদের উত্সাহী উপস্থিতি তাদের গভীর নিষ্ঠা প্রতিফলিত করে।
কার্বয়রা নিয়মিত এবং চার -ঘন্টা পরিষেবাতে পরিবেশন করছে যাতে তীর্থযাত্রীদের পক্ষে বাতাস এবং যাত্রার ক্লান্তি গরম করা সহজ করে তোলে।
রাস্তাগুলি জনসংখ্যা এবং ট্র্যাফিক পূর্ণ থাকাকালীন, তীর্থযাত্রীদের চলাচলগুলি বর্ডার টার্মিনালে সুচারু এবং নিয়মিত প্রবাহিত হচ্ছে।
টার্মিনাল আশীর্বাদ এছাড়াও সব সঙ্গে তীর্থযাত্রীদের সর্বোত্তম সম্ভাব্য উপায়ে ফিরে আসতে শক্তিটি কাজ করছে।
পরিসংখ্যান দেখায় যে শনিবার 1 মিলিয়নেরও বেশি লোক মেহরান সীমান্ত পেরিয়ে আসছে।
পরিসংখ্যান দেখায় যে দেশে মোট আরবাইন তীর্থযাত্রীদের মোট সংখ্যার মধ্যে 2 % মেহরান গত বছরের তুলনায় 5 % প্রবৃদ্ধি হয়েছে।
১,৮০০ টি বাস মেহরানের সীমান্তে আরবাইনের তীর্থস্থানকে সরিয়ে নিয়েছে।
এখন তরঙ্গ চলার সাথে সাথে রিটার্ন তরঙ্গ শুরু হয়েছে।
সমস্ত প্রদেশে তীর্থযাত্রা পরিবেশন করার সম্প্রীতি
ইলাম গভর্নর পরিদর্শন করার জন্য একটি সফরের পাশে মেকস ইলাম শহরে অবস্থিত চাগসবাস“এই বছর, জনগণ এবং নির্বাহী সংস্থাগুলির গঠনমূলক সহযোগিতার সাথে, অঞ্চলগুলিতে খুব ভাল পরিষেবা ভিন্ন এটি তীর্থযাত্রায় উপস্থাপন করা হয়।
আহমদ করামি ইলাম এবং অন্যান্য প্রাদেশিক শহরগুলিতে মাওয়াকাবের পরিষেবা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন: আমরা প্রদেশের সমস্ত অঞ্চলে তীর্থযাত্রার সেবা করার সম্প্রীতি দেখি এবং এই সুযোগটি অবশ্যই একটি অতুলনীয় সুযোগ বয়স প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইমাম হুসেনের দাস হিসাবে বিবেচনা করা হয় (আ।) এবং তাঁর মর্যাদাপূর্ণ আন্দোলনের পথে এগিয়ে যায় এবং অবিচ্ছিন্ন থাকে।
ইলাম প্রদেশে সরকারের উচ্চ প্রতিনিধি, প্রদেশের সংখ্যা উল্লেখ করে ৫ জনেরও বেশি বলেছেন মুকাব প্রদেশ জুড়ে সব সঙ্গে ক্ষমতা এখন পরিষেবা তারা তীর্থযাত্রায় সরবরাহ করছে এবং এমএওয়াকবের পাশাপাশি আমরা তীর্থযাত্রার জন্য ডিভাইসগুলি থেকে অন্যান্য মূল্যবান পরিষেবাগুলি দেখছি।
ইলমের পরিষেবাগুলি উল্লেখ করে আরবাইন ইলাম প্রদেশের প্রধান বলেছেন: চাগসবাস ইলাম অর্ডার এবং সুরক্ষা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমস্ত বিভাগে তীর্থযাত্রা পরিবেশন করছে।
আরবাইনের তীর্থযাত্রায় ট্র্যাফিক এবং সেবার সুবিধার্থে ইরাকি পক্ষের সাথে পরামর্শ চালিয়ে যান
বর্ডার টার্মিনাল পরিদর্শনকালে ইলম গভর্নর জারব্যাটিক এবং হামিদ এটেফ নাজির সভায়, এর পরিচালক টার্মিনাল তিনি আরবায়নে দ্বিপক্ষীয় মিথস্ক্রিয়া জোরদার করার উপর জোর দিয়েছিলেন।
আইএলএএম গভর্নর এবং ইরাকি মধ্যস্থতাকারী, গভর্নর, সীমান্ত রক্ষী সহ দু’দেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাপক সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করে আহমদ করামি নির্বাহী ও পরিষেবা ইস্যুগুলির দ্রুত সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি আরও গভর্নর এবং ইরান ও ইরাকের নির্বাহী সংস্থাগুলির মধ্যে একটি যৌথ কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যাতে আরবায়নে এজেন্সিগুলির প্রতিনিধিরা পরিষেবাদি যেমন জল, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান, প্রতিদিন -সাইটে সীমানা উপস্থিত থাকতে এবং কোনও সমস্যা দেখা দিলে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে।
ইলমের গভর্নর রুটের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের অবিচ্ছিন্ন এবং নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা সরবরাহের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন, যোগ করে: “উভয় পক্ষের জন্য পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে যে কোনও ত্রুটি একটি সাধারণ দায়িত্ব এবং সম্পূর্ণ সহযোগিতা এবং সমন্বয় সমাধান করা উচিত।”
আরবায়েনের ইস্যুতে ১৪ তম সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুপ্রিম নেতার কথা উল্লেখ করে করামি তীর্থযাত্রীদের ট্র্যাফিকের সুবিধার্থে এবং সীমান্তের উভয় পক্ষেই অনুকূল পরিষেবা সরবরাহ করে বলেছিলেন যে নেতৃত্বের মেনুগুলি পূরণের জন্য সমস্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন করার দায়িত্ব রয়েছে।
তিনি আরবাইন সদর দফতরের দিন -দিনের ক্রিয়াকলাপ ঘোষণা করেছিলেন এবং আশা প্রকাশ করেছিলেন যে প্রদেশ এবং টার্মিনালের সাথে মিথস্ক্রিয়া জারব্যাটিক অভ্যর্থনা নিয়ে সামান্যতম সমস্যা ছাড়াই আগামী বছরগুলিতে তীর্থযাত্রীদের চালিয়ে যান প্রয়োজনীয় ফ্রিকোয়েন্সি কর
লাল ক্রিসেন্ট পরিষেবাগুলি 6,000 এরও বেশি
আরবায়েন হোসেইনির প্রাক্কালে ইলাম রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ত্রাণ, চিকিত্সা ও সাংস্কৃতিক শক্তি ও সরঞ্জামের সম্পূর্ণ সংহতকরণের সাথে, দু’দিন ধরে তীর্থযাত্রীদের, 000,০০০ এরও বেশি প্রত্যক্ষ পরিষেবা সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছিল। জরুরী পুনর্বাসন শিবিরের বিমান সমর্থন এবং সরঞ্জাম সহ এই অপারেশনটি ছিল সাইয়িদ আল -শোহাদের প্রেমীদের সেবা করার জন্য অনন্য প্রস্তুতি এবং প্রতিশ্রুতির প্রকাশ।
ইলাম রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচালক বলেছেন: আরবাইন হোসেইনির প্রকল্পের শুরু থেকে 5 থেকে 5 পর্যন্ত বিকেলে আজ আগস্টের ক্ষেত্রগুলিতে ভিন্ন ত্রাণ, থেরাপিউটিক, শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক, স্বেচ্ছাসেবী এবং মানবিক এখনও অবধি, 000,০০০ এরও বেশি তীর্থযাত্রী সরবরাহ করা হয়েছে।
হামজা মোহাম্মদী মোগাদ্দাম যোগ করেছেন: এই সময়ের মধ্যে, বহিরাগত রোগী এবং অস্থায়ী হাসপাতালে ভর্তি কেন্দ্রের 7,800 পরিষেবা শহীদ উদ্ধারকারীরা মেহরান সীমান্তে উপকৃত হয়েছে।
মোহাম্মদী মোগাদ্দাম আরও বলেছিলেন: এছাড়াও, ১,৮০০ যুব মানবতাবাদী পরিষেবা, ১,6০০ স্বেচ্ছাসেবক পরিষেবা এবং সাংস্কৃতিক শিবির কার্যক্রম, প্রদত্ত প্রশিক্ষণগুলির ২,৮০০ এবং ,, ৮০০ জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিষেবা থেকে উপকৃত হয়েছে।
2 প্রধান এবং 2 স্টেশনে জ্বালানী অপারেশন মজাদার চালিয়ে যান
আইএলএএম আঞ্চলিক পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিশোধক ও বিতরণ ব্যবস্থাপক আরও জানিয়েছেন যে ইলাম প্রদেশে ট্র্যাফিক এবং পরিবেশনকারী বাসের পাশাপাশি দুটি প্রধান এবং 4 টি মোবাইল স্টেশন রয়েছে।
সংহতি আহাদী আইএলএএম আঞ্চলিক পেট্রোলিয়াম পণ্য বিতরণ সংস্থার ক্রিয়াগুলি 5 আগস্ট থেকে শুরু হয়েছিল এবং সর্বাধিক সক্ষমতা সহ, পুনরায় জ্বালানীর কাজ 4 ঘন্টা দ্বারা পরিচালিত হয়।
“অতীতে যেমন সমস্ত সংগ্রহগুলি সর্বোত্তম সম্ভাব্য উপায় করার জন্য কাজ করছে,” তিনি বলেছিলেন।
মুকাব কর্পস থেরাপি প্রতিদিন তীর্থযাত্রীদের প্রায় 5 টি চিকিত্সা পরিষেবা সরবরাহ করে
আমির আল -মু’মিনিন কর্পসের কমান্ডার (হিসাবে) ইলাম প্রদেশ, থেকে মুকাব প্রাদেশিক মেডিকেল কমিউনিটি মোবিলাইজেশন অর্গানাইজেশন, প্রাদেশিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনার সহযোগিতায়, শহীদ রাইসি টার্মিনালে (আশীর্বাদ) মেহরান পরিদর্শন
সরদার সাদেগ হোসেসেইনের মতে, এটি মুকাব আশীর্বাদ টার্মিনাল শুরু হওয়ার সাথে সাথে থেরাপিউটিক, বিশেষত তীর্থযাত্রীদের স্বাস্থ্য ও চিকিত্সার ক্ষেত্রে তাদের পরিষেবাগুলি বিশেষত তরঙ্গ তীর্থযাত্রীদের প্রত্যাবর্তন শুরু হবে এবং আরবিনের 7 দিন পরে অব্যাহত থাকবে।
তিনি যোগ করেছেন যে এই পরিষেবাগুলি মুকাব থেরাপিতে একজন ডাক্তারের অফিস, বোনদের নার্সিং পরিষেবা, ফার্মাসি, ডেন্টিস্ট্রি, পরীক্ষাগার এবং ইউনিট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রেরণ এটা।
তিনি বলেছিলেন যে এতে চিকিত্সা পরিষেবার সংখ্যা মুকাব দেওয়া, প্রতিদিন ۱۰۰۰ পরিষেবা আসে।
তিনি বলেছিলেন যে মেডিকেল ইউনিটে 2 টি চিকিত্সা সরঞ্জাম এবং 2 জন রয়েছে বাক্স একজন চিকিত্সক, নার্স অন্তর্ভুক্ত, ফার্মাসিডেন্টিস্ট, পরীক্ষাগার বিজ্ঞান এবং জরুরী ওষুধ।
ভেটেরিনারি দর্শন মেহরান আরবাইন থেকে
ইলামের ভেটেরিনারি মেডিসিনের মহাপরিচালক আরও বলেছেন: ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে প্রতিদিন জনস্বাস্থ্য এবং প্রাণী কাঁচা পণ্য বিশেষজ্ঞরা মিশন তত্ত্বাবধায়ক বিশেষজ্ঞ, দর্শন আপনি জানেন তারা সক্রিয় তীর্থযাত্রীদের নিজেরাই আরবাইন হোসেইনি তীর্থযাত্রীদের পথে কাজ করে।
ইউনিস আহমদী বলেছেন: এই পর্যবেক্ষণের মধ্যে লাল মাংস, হাঁস -মুরগির মতো কাঁচা প্রাণী পণ্যগুলির স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মাছ এবং ডিম, দুগ্ধ রক্ষণাবেক্ষণ এবং কুলিং চেইনের পর্যবেক্ষণ, উত্পাদন ও বিতরণ কেন্দ্রগুলির জন্য স্বাস্থ্য লাইসেন্সের পরিদর্শন, পাশাপাশি কাঁচামাল পরিবহন এবং সঞ্চয় পর্যবেক্ষণ।
মামুকের কাঁচা প্রাণী পণ্য গ্রহণের বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন: “আমাদের তদারকি খামার থেকে টেবিলক্লথ পর্যন্ত স্বাস্থ্যের মান পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষভাবে সংবেদনশীল এবং যে কোনও লঙ্ঘন দ্রুত মোকাবেলা করা হয়।”
উপর ভিত্তি করে বিভাগের ঘোষণাটি আরবায়েনের শেষ অবধি সাইয়িদ আল -শোহাদের তীর্থযাত্রী (অবধি অবধি অবিরত থাকবে (হিসাবে) খাওয়া খাবারের স্বাস্থ্য উপভোগ করতে ভুলবেন না।