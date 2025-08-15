You are Here
মোদী এমনকি তার স্বপ্নেও পাকিস্তানকে ভয় পান: প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ
মোদী এমনকি তার স্বপ্নেও পাকিস্তানকে ভয় পান: প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ



প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ বলেছেন যে পাকিস্তানের সামরিক শক্তির দ্বারা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী “ভুতুড়ে”।

সাথে একচেটিয়া কথা বলা জিও নিউজ শুক্রবার, প্রতিরক্ষা জজার বলেছিলেন: “মোদী এখন তার স্বপ্নেও পাকিস্তান এবং তার সামরিক বাহিনীকে দেখেন। তাঁর কাছে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের ধারণাটি একটি দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে।”

তিনি বলেছিলেন যে দেশের পারমাণবিক সম্পদগুলি কেবল জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য এবং কোনও ধরণের পারমাণবিক ব্ল্যাকমেল বা জবরদস্তির উদ্দেশ্যে নয়।

“আমরা আমাদের পারমাণবিক ক্ষমতা নিয়ে কাউকে হুমকি দিই না। এটি খাঁটিভাবে আমাদের জাতীয় সুরক্ষার গ্যারান্টি,” এএসআইএফ যোগ করেছে।

আসিফ আরও বলেছিলেন যে পাকিস্তান আত্মরক্ষায় যুদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধ করেছে, অন্যদিকে মোদী এখন ভারতের মধ্যেই বিভিন্ন ধরণের দ্বন্দ্বের মুখোমুখি। “ভারতের অভ্যন্তরেও ক্রমবর্ধমান মতবিরোধ রয়েছে, এমনকি নাগরিক এবং বিরোধী নেতাদের কাছ থেকে যারা মোদীর মনোভাবটি এই অঞ্চলটিকে যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছিল।”

পাকিস্তান ও ভারত ২০২৫ সালের মে মাসে সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, এপ্রিল মাসে ভারতীয় অবৈধভাবে দখল করা জম্মু ও কাশ্মীর (আইওজেক) এর পর্যটকদের উপর আক্রমণে আক্রমণে আক্রমণ করেছিল যে নয়াদিল্লি ইসলামাবাদকে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার আগে দোষী করেছিলেন।

ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী “অপারেশন বুনিয়ান-উম-মার্সোস” নামে একটি বৃহত আকারের প্রতিশোধমূলক সামরিক পদক্ষেপ চালু করেছিল এবং একাধিক অঞ্চল জুড়ে বেশ কয়েকটি ভারতীয় সামরিক লক্ষ্য লক্ষ্য করেছিল।

পাকিস্তান তিনটি রাফেল এবং কয়েক ডজন ড্রোন সহ ছয়টি ভারতীয় যোদ্ধা জেটকে নামিয়েছে। কমপক্ষে 87 ঘন্টা পরে, দুটি পারমাণবিক-সজ্জিত জাতির মধ্যে যুদ্ধ 10 মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দালাল যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়েছিল।

ওয়াশিংটন উভয় পক্ষের সাথে আলোচনার পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমবারের মতো এই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিলেন, তবে ট্রাম্পের দাবির সাথে ভারত পৃথক হয়েছে যে এটি তার হস্তক্ষেপ এবং বাণিজ্য আলোচনার হুমকির ফলে হয়েছিল।

মোদীর নেতৃত্বের সমালোচনা করে খাজা আসিফ বলেছিলেন যে ভারতের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান তার শাসনের অধীনে হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে মোদীর ব্যর্থতা ভারতীয় বিরোধীদের জন্য একটি সুযোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যিনি তিনি বলেছিলেন যে এখন তার “মিসটপস” কে পুঁজি করছে।

সুরক্ষা বিষয়গুলির দিকে ফিরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভারতকে পাকিস্তানে এবং আন্তর্জাতিকভাবে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করার অভিযোগে বলেছিলেন যে মোদী পাকিস্তান এবং কানাডা উভয় ক্ষেত্রেই সাম্প্রতিক ঘটনার পিছনে ছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে পাকিস্তানে পরিচালিত বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) এবং তালেবান দলগুলির মতো (সন্ত্রাস) গোষ্ঠীগুলি ভারতের প্রক্সি এবং পাকিস্তানের ভারতীয় জড়িত থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে, যা আন্তর্জাতিক ফোরামের সাথে ভাগ করা হয়েছে।

“আমরা যদি ভাল প্রতিবেশীদের মতো আচরণ করি তবে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি সম্ভব। এই অঞ্চলের জনগণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং স্থিতিশীলতার প্রাপ্য,” প্রতিরক্ষামন্ত্রী উপসংহারে বলেছিলেন।

