মোদী কোএএস মুনিরের সাথে ডজ মুখোমুখি হওয়ার জন্য ট্রাম্পের বৈঠক এড়িয়ে গেছেন: ব্লুমবার্গ

ইসলামাবাদ: পাকিস্তানের সেনা প্রধান, ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সাথে সম্ভাব্য লড়াইয়ের উদ্বেগের কারণে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জুনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বৈঠক প্রত্যাখ্যান করেছেন, এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ব্লুমবার্গ।
নয়াদিল্লিতে কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে আমেরিকান প্রকাশনা জানিয়েছে যে মোদী আশঙ্কা করেছিলেন যে ট্রাম্প দু’জন নেতার মধ্যে একই সাথে হোয়াইট হাউসে থাকলে তারা দু’জনের মধ্যে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করতে পারেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ভারত যখন পাকিস্তানের বেসামরিক নেতৃত্বের সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বৈঠকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিল, তখন ফিল্ড মার্শাল মুনিরের সাথে একটি উচ্চ-স্তরের ব্যস্ততা ভারতীয় আখ্যানের ধাক্কা হিসাবে দেখা হয়েছিল।
ভারত ও পাকিস্তান একটি সংক্ষিপ্ত সশস্ত্র সংঘাতের পরে মে মাসে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে এই পর্বটি প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা গেছে। মোদী ও ট্রাম্পের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে ওঠার পরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এই যুদ্ধের দালালের জন্য প্রকাশ্যে credit ণ দাবি করার পরে, ভারত প্রত্যাখ্যান করে এমন একটি দৃ ser ়তা, যে এই যুদ্ধবিরতিটিকে সরাসরি দুই জাতির মধ্যে একমত করা হয়েছিল বলে জোর দিয়েছিলেন।
ট্রাম্প বারবার পারমাণবিক যুদ্ধ প্রতিরোধের বিষয়ে কথা বলার সাথে সাথে ভারতীয় কূটনীতিকরা তাঁর ঘটনার সংস্করণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ফিরে যেতে শুরু করেছিলেন। ১ June ই জুন মোদীর সাথে ৩৫ মিনিটের একটি ফোন কলের মধ্যে এই উত্তেজনা শেষ হয়েছিল, যা ট্রাম্প কানাডায় প্রথম দিকে জি 7 শীর্ষ সম্মেলন ছেড়ে যাওয়ার পরে এবং ভারতীয় নেতার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে পারেননি।
কথোপকথনের সময় মোদী ট্রাম্পকে বলেছিলেন যে দুটি দেশই ভারতের দ্বারা বোমা হামলার পরে পাকিস্তানের অনুরোধে সরাসরি যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করেছে। একটি ভারতীয় রিডআউট অনুসারে, মোদী দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন যে ভারত “মধ্যস্থতা গ্রহণ করে না এবং কখনই গ্রহণ করবে না,” যোগ করে যে ট্রাম্প “সাবধানতার সাথে শুনেছিলেন।”
নাম দিল্লির কর্মকর্তারা এই বিষয়ে পরিচিত, যারা নাম প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তিনি বলেছেন ব্লুমবার্গ এই মোদী এই আহ্বানের সময় “রেকর্ডটি সরাসরি সেট করার” প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন যে তার সহযোগীরা আবিষ্কার করেছিলেন যে ট্রাম্প পরের দিন হোয়াইট হাউসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রধান আসিম মুনিরের জন্য মধ্যাহ্নভোজনের পরিকল্পনা করছেন।
এটি ভারতীয় নেতাকে কানাডা থেকে ফেরার পথে ওয়াশিংটনে থামার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার জন্য উত্সাহিত করেছিল। মোদী পরিবর্তে ক্রোয়েশিয়ায় পরিকল্পিত সফর চালিয়ে যান।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ঘটনার পরে ওয়াশিংটন এবং নয়াদিল্লির মধ্যে সম্পর্ক তীব্রভাবে অবনতি ঘটেছে।
ট্রাম্প প্রকাশ্যে ভারতের সমালোচনা শুরু করেছিলেন, পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রফতানিতে ৫০% শুল্ক হুমকি দিয়েছিলেন এবং দেশের বাণিজ্য বাধা ও অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা কটূক্তি করেছিলেন। তার হুমকি অনুসরণ করে, তিনি এই শুল্ক আরোপ করেছিলেন।
মোদী এবং ট্রাম্প তাদের জুনের ফোন কল থেকে কথা বলেননি।
কোস মুনির আবার আমাদের সাথে দেখা করতে
ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বৃহস্পতিবার একটি বিদেশী মিডিয়া রিপোর্ট অনুসরণ করা হয়েছে যে কোএএস মুনির এই সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর করতে চলেছে, দুই মাসের মধ্যে তার দ্বিতীয় ভ্রমণটি চিহ্নিত করে।
খবরে বলা হয়েছে, সেনাবাহিনী প্রধান মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ডের প্রধান জেনারেল কুরিলার অবসর অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন, যিনি ২ 26 জুলাই পাকিস্তান সফরকালে রাষ্ট্রপতি আসিফ আলী জারদারি দ্বারা নিশান-ই-ইমতিয়াজ (সামরিক) দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন।
তবে, পরিদর্শনকালে অন্য কোনও ব্যস্ততার বিষয়ে কোনও সরকারী নিশ্চিতকরণ দেওয়া হয়নি।
ফিল্ড মার্শাল মুনির সর্বশেষ জুনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি হোয়াইট হাউস ক্যাবিনেটের ঘরে ট্রাম্পের সাথে বিরল এক-এক-বৈঠক করেছিলেন। বৈঠকে মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেটস সিনেটর মার্কো রুবিও, মধ্য প্রাচ্যের বিষয়ক স্টিভ উইটকফের মার্কিন বিশেষ প্রতিনিধি এবং পাকিস্তানের জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টাও উপস্থিত ছিলেন।
জুনে এই সফরটি একটি সশস্ত্র পাকিস্তান-ভারত সংঘাতের পটভূমির বিরুদ্ধে হয়েছিল, এই সময় ওয়াশিংটন পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতীয় ধর্মঘটের পরে ব্রোকারকে যুদ্ধবিরতি সহায়তা করেছিল, যা নয়াদিল্লি দাবি করেছেন যে ভারতীয় অবৈধভাবে দখল করা জম্মু ও কাশ্মীর (আইওজেক) এর পাহালগাম হামলার জন্য দায়ীদের লক্ষ্যবস্তু করেছে।
পাকিস্তান অপারেশন বুনিয়ান-উম-মার্সোসের সাথে একাধিক ভারতীয় যোদ্ধা জেটকে নামিয়ে দিয়েছিল। সংক্ষিপ্ত তবে তীব্র সংঘাতের কারণে আন্তঃসীমান্ত ধর্মঘট জড়িত এবং এর ফলে উভয় পক্ষের বেসামরিক এবং সামরিক হতাহতের ঘটনা ঘটে।
হোয়াইট হাউসের বৈঠক চলাকালীন, সিওএএস ভারতের সাথে যুদ্ধবিরতি সুবিধার্থে ট্রাম্পের “গঠনমূলক এবং ফলাফল-ভিত্তিক ভূমিকার” প্রশংসা করেছিল, যখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জটিল আঞ্চলিক গতিবেগের সময়কালে মুনিরের নেতৃত্বের প্রশংসা করেছিলেন।
আলোচনা, যা দুই ঘণ্টারও বেশি সময় পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল, তত্কালীন ইরান পরিস্থিতিও আচ্ছাদন করে এবং বাণিজ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খনি এবং খনিজ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, শক্তি, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং উদীয়মান প্রযুক্তি সহ ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের সুযোগগুলি অনুসন্ধান করে।
এই সফরের পরে দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি অগ্রগতি হয়েছিল। অর্থমন্ত্রী মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব এবং মার্কিন বাণিজ্য ও বাণিজ্য প্রতিনিধি সচিবের মধ্যে বৈঠকের সময় পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছেছিল।
চুক্তির আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানি রফতানিতে ১৯% পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল, দু’দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতায় নতুন করে শুরু করার পথ সুগম করে।