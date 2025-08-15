মোদী ভারতের কৃষকদের সুরক্ষার জন্য ‘প্রাচীরের মতো দাঁড়ানো’ শপথ করেছেন – আরটি ভারত

নেতা আমেরিকার সাথে বাণিজ্য উত্তেজনার মধ্যে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছেন
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন যে তাঁর সরকার ইচ্ছা “প্রাচীরের মতো দাঁড়ানো” দেশের কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করতে। রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যগুলিতে 50% শুল্ক আরোপ করার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য উত্তেজনা বাড়ানোর মধ্যে এই মন্তব্যটি এসেছে।
নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটন একটি বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে আলোচনায় জড়িত ছিল, একাধিক প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে ভারত সরকার আমেরিকান পণ্যগুলিতে কৃষি ও দুগ্ধ বাজার খুলতে নারাজ হওয়ায় এই আলোচনার একটি সড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটেছে।
শুক্রবার দিল্লির লাল দুর্গে স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় মোদী বলেছিলেন, “আমি আমাদের কৃষকদের জন্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছি।” তিনি আরও যোগ করেছেন যে কৃষি ও শিল্পে স্বনির্ভরতা ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার একটি উপায় ছিল।
ভারতীয় নেতা দেশকে কম ব্যয় এবং উচ্চতর মূল্য সহ পণ্য তৈরি করে তার অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।
“স্বনির্ভরতা কেবল রফতানি, আমদানি, রুপী বা ডলার সম্পর্কে নয় It এটি আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে, আমাদের নিজেরাই দাঁড়ানোর আমাদের শক্তি,” মোদী যোগ করেছেন।
তিনি বলেছিলেন যে যারা “অন্যদের উপর খুব বেশি নির্ভর করুন তাদের স্বাধীনতার উপর একটি বড় প্রশ্ন চিহ্নকে আমন্ত্রণ জানান,” যে যোগ “নির্ভরতা যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখন আসল দুর্ভাগ্য শুরু হয়।”
মঙ্গলবার মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টকে ভারতকে ডেকেছে “কিছুটা পুনরুদ্ধার” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য আলোচনায়, নয়াদিল্লিতে প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে।
ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির সাংসদ এবং বিদেশ বিষয়ক দেশটির সংসদীয় কমিটির প্রধান শশী থারুর, প্রতিক্রিয়া বৃহস্পতিবার বেসেন্টের মন্তব্যে, এক্স -এর একটি পোস্টে পরামর্শ দিচ্ছেন যে এটি রয়েছে “ট্র্যাকটেবল, আজ্ঞাবহ, বা অন্যায়ের অবসন্ন হওয়ার চেয়ে পুনর্বিবেচনা হওয়া আরও ভাল” “
ভাসাল রাজ্য কমপ্লেক্স? মার্কিন ট্রেজারি সেকেন্ড। বেসেন্ট: ভারত “রিক্যালসিট্র্যান্ট” হয়েছে ওয়াশিংটন কি মনে করে যে নয়াদিল্লি হচ্ছে … অবাধ্য? 📹 ফক্স বিজনেস নেটওয়ার্ক pic.twitter.com/qkexs5lhgp
– rt_india (@rt_india_news) আগস্ট 13, 2025
এই মাসের শুরুর দিকে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা ভেঙে পড়েছিল এবং দক্ষিণ এশীয় দেশের রাশিয়ান তেলের ক্রমাগত ক্রয়ের জন্য আরও 25% যোগ করার আগে ওয়াশিংটন প্রাথমিকভাবে ভারতীয় আমদানিতে 25% শুল্ক আরোপ করেছিল। শুল্কের দ্বিতীয় সেটটি ২ 27 আগস্ট থেকে কার্যকর করা হবে। নয়াদিল্লি মার্কিন শুল্ককে ডেকেছে “অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অযৌক্তিক,” এবং এর জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
আপনি এই গল্পটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করতে পারেন: