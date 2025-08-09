মোব্ল্যান্ড সিজন 2 এর জন্য অপেক্ষা করার সময় 9 টি ক্রাইম ড্রামাস দেখার জন্য (#1 এছাড়াও টম হার্ডি অভিনয় করেছেন)

শ্রোতারা হ্যারি ডি সুজার পাশে কী ঘটে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করে মোব্ল্যান্ড মরসুম 2, এখানে অন্যান্য দুর্দান্ত অপরাধ নাটকগুলি উপভোগ করার মতো। প্যারামাউন্ট+’গুলি মোব্ল্যান্ড রোনান বেনেট তৈরি করেছিলেন এবং গাই রিচি দ্বারা বিকাশ করেছিলেন, হরিগান অপরাধ পরিবারের সংগ্রামগুলিতে মনোনিবেশ করে। টম হার্ডি তাদের পদগুলির মধ্যে হরিগানসের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ফিক্সার ডি সুজার চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
যাইহোক, হরিগানসের রাজত্ব শীঘ্রই উল্টে যায় যখন তাদের একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর উত্তরাধিকারী খুন হয়, যার ফলে একটি ক্রমবর্ধমান অপরাধ যুদ্ধের জন্ম হয়। মোব্ল্যান্ড শীঘ্রই হরিগানসের র্যাঙ্কগুলির মধ্যে ফ্র্যাকচারগুলি প্রকাশ করে, কারণ এর শীর্ষস্থানীয় পরিসংখ্যানগুলি সম্পর্কে অন্ধকার সত্য প্রকাশিত হয়। পরে মোব্ল্যান্ড একটি চকচকে ক্লিফহ্যাঞ্জারে শেষ হয়েছে, সিরিজটি 2 মরসুমের জন্য পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল।
শুভ উপত্যকা
প্রাইম ভিডিওতে স্ট্রিমিং
2014 থেকে 2023 পর্যন্ত তিনটি মরসুম জুড়ে প্রচার করা, শুভ উপত্যকা নেতৃত্বে আছেন সারা ল্যাঙ্কাশায়ারের ট্রমাজনিত ইয়র্কশায়ার পুলিশ সার্জেন্ট ক্যাথরিন কাওড। দোষী সাব্যস্ত অপরাধী টমি লি রইস (জেমস নর্টন) কে আত্মহত্যার আগে ক্যাথরিনের কন্যাকে লাঞ্ছিত করেছিলেন, তখন তার জীবনকে বিড়ম্বনায় ফেলে দেওয়া হয়।
জুড়ে শুভ উপত্যকাতিনটি মরসুমের, দুটি চরিত্রের একে অপরের সাথে অনেক জটিল লড়াই রয়েছে, কেবল অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের কারণে নয়, এমন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যা চিরকাল তাদের একসাথে বেঁধে রেখেছিল। এই হিসাবে, অনেকে যারা হরিগান পরিবারের মধ্যে উচ্চ-অংশীদার ব্যক্তিগত লড়াই দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিলেন তারা একইভাবে আন্তঃব্যক্তিক দ্বন্দ্ব দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারেন।
ভালবাসা/ঘৃণা
প্রাইম ভিডিও এবং প্লুটটিভিতে স্ট্রিমিং
2010 এবং 2014 এর মধ্যে প্রকাশ, ভালবাসা/ঘৃণা ডাবলিন অপরাধী আন্ডারওয়ার্ল্ডকে নাড়াচাড়া করে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা অন্বেষণ করেছে। ড্যারেন (রবার্ট শিহান) যখন বেশ কয়েক বছর স্পেনের রান নিয়ে আয়ারল্যান্ডে ফিরে আসেন, তখন একটি মর্মান্তিক শ্যুটিং তাকে অপরাধের জীবনে ফিরিয়ে দেয়। তিনি যখন তার ভাইয়ের ঘাতককে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছেন, ড্যারেন আরও অপরাধী আন্ডারওয়ার্ল্ডে নেমে এসেছেন।
পছন্দ মোব্ল্যান্ড, প্রেম/ঘৃণা পারিবারিক বিষয়, কারণ ড্যারেনের তার অপরাধের জীবনে ফিরে আসা তার ভাইয়ের ক্ষতির দ্বারা আংশিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়, যদিও কিলার কে ছিলেন তার রহস্য দর্শকদের জন্য আরও হুক। তদুপরি, তারকারা শিহান, কিলিয়ান স্কট এবং ব্যারি কেওগান, যিনি পরে স্বীকৃতি পাবেন, তিনি শক্তিশালী এবং আকর্ষণীয় পারফরম্যান্সও সরবরাহ করেন।
এই শহরটি আমাদের
প্রাইম ভিডিওতে উপলব্ধ
অভিনীত গেম অফ থ্রোনস ‘ শান বিন, এই শহরটি আমাদের 2025 সালে প্রিমিয়ার হয়েছিল এবং লিভারপুলের অপরাধী আন্ডারওয়ার্ল্ডকে লাইনে রেখেছে এমন ভঙ্গুর বন্ধনগুলি অনুসন্ধান করেছিল। যাইহোক, যখন বিনের অপরাধ-বস রনি ফেলান তার অবস্থান থেকে দূরে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার প্রিয়জনরা উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে একে অপরকে চালু করে।
জেনারটিতে একটি নতুন সংযোজন, এই শহরটি আমাদের সমালোচক এবং শ্রোতাদের উপর একইভাবে একটি শক্তিশালী ছাপ ফেলেছে। অনেক পছন্দ মোব্ল্যান্ড, সম্ভাব্য উত্তরসূরি মাইকেল (জেমস নেলসন-জয়েস) এবং জেমি (জ্যাক ম্যাকমুলেন) এর মধ্যে দ্বন্দ্ব অগ্রাধিকার গ্রহণের কারণে ফিলানের সাম্রাজ্যকে দখল করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির বাইরেও লড়াইগুলি বিদ্যমান ছিল।
ম্যাকমাফিয়া
এএমসি+ এ উপলব্ধ
2018 এ মুক্তি, ম্যাকমাফিয়া মিশা গ্লেনির দ্বারা অনুপ্রাণিত ম্যাকমাফিয়া: গ্লোবাল ফৌজদারী আন্ডারওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে একটি যাত্রা। পূর্বে উল্লিখিত নর্টনকে ফিনান্সিয়র অ্যালেক্স গর্ডন হিসাবে অভিনীত, যিনি তার বাবার অপরাধমূলক ব্যবসা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী উদ্যোগের মধ্যে লড়াইয়ে টেনে নিয়েছেন। তার অনীহা সত্ত্বেও, অ্যালেক্স নিজেকে নিজের জায়গাটি সুরক্ষিত করার জন্য নিজেকে ফৌজদারি আন্ডারওয়ার্ল্ডে উদ্যোগ নিয়েছে।
অনেকটা কেমন মোব্ল্যান্ড চিত্রিত প্যাডি কনসিডাইন কেভিনকে একটি জটিল ব্যক্তিত্ব হিসাবে যিনি তাঁর আরও কাটথ্রোট আত্মীয়দের সাথে মেলে না, অ্যালেক্স একজন অনিচ্ছুক নায়ক এই জীবনে ধাক্কা। এই হিসাবে, তার তোরণটি তার নিজের লাইনগুলি অতিক্রম না করে তার পরিবারের উত্তরাধিকার বজায় রাখার প্রচেষ্টা ঘিরে। এটি তৈরি করে ম্যাকমাফিয়া বিবরণ অবিশ্বাস্যভাবে আকর্ষক, কারণ দর্শকরা কী সঠিক তা ভাবছেন।
শীর্ষ ছেলে
নেটফ্লিক্সে স্ট্রিমিং
রোনান বেনেটও তৈরি করেছেন, শীর্ষ ছেলে অপরাধী আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রধান খেলোয়াড়দের পিছনে ছেড়ে যায় এবং হ্যাকনির সামারহাউস হাউজিং এস্টেটগুলিতে ব্যক্তিগত সংগ্রামের দিকে মনোনিবেশ করে। দুশানে (অ্যাশলে ওয়াল্টার্স) এবং সুলি (কেন রবিনসন) তাদের ড্রাগ-লিলিং অপারেশনগুলির মাধ্যমে এস্টেটের উপরে ক্ষমতা রাখে। তবে নতুন গ্যাং এবং পুলিশ ছিনতাই তাদের কার্যক্রমকে জটিল করে তোলে।
কৌতুকপূর্ণ, গ্রিপিং এবং নিরলস, শীর্ষ ছেলে কেবল তার মূল রান জুড়ে প্রশংসা অর্জন করে না, নেটফ্লিক্সের সিরিজের পুনরুজ্জীবনটি মূল সিরিজের উন্নতি হিসাবে হাইলাইট করা হয়েছিল। নেটফ্লিক্সের জড়িত থাকার সাথে, শীর্ষ বোওয়াইয়ের স্কোপ সামারহাউস এস্টেট ছাড়িয়ে প্রসারিত। এর মতো, পরবর্তী মৌসুমগুলি তার আকর্ষণীয় অপরাধী আন্ডারওয়ার্ল্ডকে আরও বেশি করে তুলতে শুরু করে।
ডিউটির লাইন
হুলু এবং ব্রিটবক্সে স্ট্রিমিং
মত নয় মোব্ল্যান্ড, ডিউটির লাইন এসি -12 এ ফোকাস করে আইনের অন্যদিকে তার লেন্সগুলি পরিণত করে। পুলিশ যদিও অপরাধীদের সন্ধান করতে পারে, দুর্নীতি দমন ইউনিট 12 এর কাজ ধরার কাজ “বেন্ট কপার্স”, অফিসাররা যারা তাদের নিজস্ব উপায়ের জন্য আইন লঙ্ঘনের জন্য তাদের অবস্থান ব্যবহার করেছেন। ডিউটির লাইন 36 টি পর্ব জুড়ে ছয়টি মরসুমের জন্য দৌড়েছিল।
ডিউটির লাইন জন্য একটি নিখুঁত ম্যাচ মোব্ল্যান্ড দর্শকদের কাস্টের শক্তির কারণে। কিভাবে পছন্দ মোব্ল্যান্ড এর অপরাধীদের সহজাতভাবে মন্দ হিসাবে চিত্রিত করে, ডিউটির লাইন কীভাবে আইন এবং যারা এটিকে সমর্থন করে তারা তাদের উদ্দেশ্য নির্বিশেষে কীভাবে দূষিত হতে পারে তা দেখায়। এটি এটিকে একটি নিখুঁত সহচর টুকরা করে তোলে মোব্ল্যান্ডএর নৈতিকতা অনুসন্ধান।
ভদ্রলোক
নেটফ্লিক্সে স্ট্রিমিং
গাই রিচির 2019 এর একই নামের ফিচার ফিল্মের বাইরে বিস্তৃত, ভদ্রলোক থিও জেমস এবং কায়া স্কোডেলারিওর এডি হর্নিম্যান এবং সুসি গ্লাসকে অনুসরণ করেছেন, যারা তাদের পরিবারের দুর্বৃত্ত ব্যবসায়িক ব্যবসায়ের উত্তরাধিকার সূত্রে নিজেকে খুঁজে পান। প্রথম মৌসুম জুড়ে, এই জুটিটি অপরাধী আন্ডারওয়ার্ল্ডে উত্তেজনা বাড়ানোর সাথে গণনা করতে বাধ্য হয়, অযৌক্তিক লেনদেনগুলি ভুল হয়ে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ।
যদিও রিচি দুজনেই কাজ করেছেন মোব্ল্যান্ড এবং ভদ্রলোকপরেরটি হয় পরিচালকের আরও কৌতুক স্টাইলিংয়ের কাছাকাছি। মোব্ল্যান্ড অপরাধ কীভাবে তার কাস্টের ভাঙা জীবনকে রূপ দিয়েছে তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যখন ভদ্রলোক আরও আশাবাদী আলোতে জিনিস চিত্রিত করে আরও হাস্যকর পদ্ধতির রয়েছে। তবুও, উভয় সিরিজ পুরোপুরি সাবজেনার রিচিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছিল।
গ্যাং অফ লন্ডন
নেটফ্লিক্স এবং এএমসি+ এ স্ট্রিমিং
2020 সালে শুরু, গ্যাং অফ লন্ডন নগরীর ভবিষ্যতের গঠনের জন্য শক্তিশালী আন্তর্জাতিক গ্যাংগুলির মধ্যে একটি শক্তি সংগ্রামের দিকে মনোনিবেশ করে। ফিন ওয়ালেস (কলম মায়নি) যখন হত্যা করা হয়, তখন শহরটিকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়, কারণ বিভিন্ন দল নিজের জন্য তার সাম্রাজ্য দাবি করার চেষ্টা করে। সিন্ডিকেটগুলি লড়াই করার সাথে সাথে কর্তৃপক্ষ আশা করে যে একটি ছদ্মবেশী অপারেশন আন্ডারওয়ার্ল্ডকে তার হাঁটুতে আনতে পারে।
পছন্দ মোব্ল্যান্ড, লন্ডনের গ্যাং এটি একটি ক্ষমাশীল এবং পাশবিক সিরিজ যা আরও গা er ়প্রত্যয়ী দেখায় যে অপরাধের জীবন যারা অংশ নেয় তাদের উপর থাকতে পারে। এমনকি আন্ডারকভার কপ এলিয়ট ফিঞ্চ (সোপ ডিরিসু) বেঁচে থাকার জন্য তাকে যা করতে হবে তা গণনা করতে বাধ্য করা হয়। যেমন, যেমন গ্যাং অফ লন্ডন ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য একটি চরিত্র-চালিত ঝলক সরবরাহ করে।
পিকি ব্লাইন্ডার্স
নেটফ্লিক্সে স্ট্রিমিং
স্টিভেন নাইট দ্বারা নির্মিত, পিকি ব্লাইন্ডার্স টমি শেলবি (সিলিয়ান মারফি) এর গল্পটি বলেছেন, একজন সৈনিক যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন তাঁর নিজের বার্মিংহাম ভিত্তিক অপরাধী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এর ছয় মৌসুমের রান জুড়ে শেল্বির অপারেশনগুলি একটি ছোট গ্যাং থেকে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যে প্রসারিত হয়। এমনকি টমি এমনকি এমপি হওয়ার সময় নিজেকে রাজনৈতিক শ্রেণীর সাথে আচরণ করতে দেখেন।
টম হার্ডি ইহুদি গ্যাং নেতা আলফি সলমনস হিসাবে পুনরাবৃত্তি করেছেন পিকি ব্লাইন্ডার্স।
টমি ব্লিন্ডারের প্রভাবকে প্রসারিত করতে শুরু করার সাথে সাথে তাদের ক্রিয়াকলাপগুলি historical তিহাসিক সময়কালে তাকে মূল খেলোয়াড়দের সাথে যোগাযোগ করে। প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির পাশাপাশি, টমি বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্ধকারে নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন আন্দোলনের চিত্রের সাথে কনুইকে ব্রাশ করে। এই কারণে, পিকি ব্লাইন্ডার্স সেটিংয়ের ইতিহাসের একটি শালীন ভূমিকা হতে পারে।
একটি অনন্য historical তিহাসিক সেটিং এবং স্ট্রাইকিং সিনেমাটোগ্রাফির পাশাপাশি, পিক ব্লাইন্ডার্স ‘ চরিত্র রচনা এটি ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। টমি শেলবি এমন একটি জটিল ব্যক্তিত্ব যিনি কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী সিন্ডিকেট এবং আইন দিয়েই আঁকেন না, তাঁর ব্যক্তিগত রাক্ষসকেও আঁকড়ে ধরেন। একটি সঙ্গে একটি পিকি ব্লাইন্ডার্স বিকাশে সিক্যুয়াল মুভি, এখন অপেক্ষা করার সময় ডুব দেওয়ার উপযুক্ত সময় মোব্ল্যান্ডের প্রত্যাবর্তন
মোব্ল্যান্ড
পিয়ার্স ব্রসনান
কনরাড হরিগান