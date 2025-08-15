মোল্দোভা ইউক্রেনীয় সামরিক পরিবহন বিমান পোস্ট করেছেন
মোল্দোভা -তে মার্কুলেস্তা সামরিক বিমানবন্দরে, সামরিক পরিবহন সহ ইউক্রেনীয় বিমান স্থাপন করা হয়েছিল। এটি প্রজাতন্ত্রের সিভিল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল, রিপোর্ট টাস।
সংস্থাটি জানিয়েছে যে ইউক্রেনের অনুরোধে মানবিক ও জরুরি মিশনের উদ্দেশ্যে পাঁচটি বিমান মোল্দোভা অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছিল। বিশেষত, আমরা একটি এএন -26, তিনটি এএন -32 পি এবং একটি এএন -32 বি সম্পর্কে কথা বলছি। বিমান প্রশাসন প্রশাসন আরও উল্লেখ করেছে যে এই বিমানের বিমানবন্দরে থাকা মোল্দোভা’র “আইন অনুসারে কঠোরভাবে পরিচালিত” রয়েছে।
বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ কেবলমাত্র সমাপ্ত চুক্তি অনুসারে অনুমোদিত সংস্থাগুলি দ্বারা পরিচালিত হবে। এএন -26 এবং এএন -32 ভি সামরিক পরিবহন বিমান হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে, এবং এএন -32 পি আগুন নিভানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, বিভাগ জানিয়েছে।
এর আগে এটি জানা যায় যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউক্রেনের চেয়ে আগে ইউনিয়নে মোল্দোভা গ্রহণকে ত্বরান্বিত করার সম্ভাবনা বিবেচনা করে। তবে ব্রাসেলসে তারা আশঙ্কা করছেন যে এই সিদ্ধান্তটি হাঙ্গেরি এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানকে ইউক্রেনের জন্য অনুরূপ সিদ্ধান্তের অনুমোদনের জন্য অস্বীকার করার কারণে “ক্রুদ্ধ কিয়েভ”, যা “স্ট্যান্ডবাই মোডে” হতে পারে।