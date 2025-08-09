“মোহাম্মদ সিরাজ সতর্ক হওয়া দরকার”- ইংল্যান্ডে তাঁর বীরত্বের পরে প্রাক্তন ভারত ক্রিকেটার পেসারকে সতর্ক করে দিয়েছেন

আরপি সিং মনে করেন মোহাম্মদ সিরাজ খুব শীঘ্রই বা পরে কাজের চাপের সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত হবে।
প্রাক্তন ভারতের পেসার আরপি সিং মোহাম্মদ সিরাজকে ভবিষ্যতে তাঁর কাজের চাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। সম্প্রতি সমাপ্ত অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি ২০২৫ সালে সিরাজ ভারতের হয়ে পাঁচটি খেলায় প্রদর্শিত হয়েছিল এবং ১৮৫ টিরও বেশি ওভারেরও বেশি বোলিং করেছিলেন।
৩২.৪৩ গড়ে পাঁচটি খেলায় ২৩ টি উইকেট নিয়ে তিনি সিরিজের শীর্ষস্থানীয় উইকেট-গ্রহণকারী হিসাবে শেষ করেছেন। মাঠে তাঁর প্রতিশ্রুতি এবং কখনও-ডাই-ডাই মনোভাব ভক্ত এবং ক্রিকেট ভ্রাতৃত্বের দ্বারা প্রশংসা করা হয়েছিল।
উল্লেখযোগ্যভাবে, সিনিয়র পেসার জাসপ্রিট বুমরাহ তার কাজের চাপ পরিচালনার জন্য ভারতের ইংল্যান্ড সফরকালে পাঁচটি এনকাউন্টারের মধ্যে তিনটি খেলায় বৈশিষ্ট্যযুক্ত। দ্বিতীয় এবং পঞ্চম টেস্টে বুমরার অনুপস্থিতিতে সিরাজ চালকের আসনটি নিয়েছিলেন, উভয় খেলায় ভারতের জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, পাঁচ উইকেট হাউলকে বেছে নিয়েছিলেন।
মোহাম্মদ সিরাজকে কাজের চাপ পরিচালনার বিষয়গুলি সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার- আরপি সিংহ
টাইমস অফ ভারতের সাথে কথোপকথনের সময় ক্রিকেটার-পরিণত-মন্তব্যকারী আরপি সিং বলেছিলেন যে সিরাজ এবং বুমরাহ ভারতীয় ক্রিকেট দলের সম্পদ। সুতরাং, তাদের কাজের চাপ পর্যবেক্ষণ করা দরকার। তিনি আরও মনে করেন যে সিরাজ ভবিষ্যতে কাজের চাপের সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং সতর্ক হওয়া উচিত।
“বর্তমানে তার দেহ ফিট এবং তিনি ভাল বোলিং করছেন, তবে সিরাজও সতর্ক হওয়া দরকার। ওয়ার্কলোড পরিচালনার সমস্যাগুলি তাকে খুব শীঘ্রই বা পরেও প্রভাবিত করবে। জাসপ্রিট বুমরাহ তার অনন্য বোলিং অ্যাকশনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন,” তিনি ড।
“তিনি এবং সিরাজ উভয়ই আমাদের সম্পদ এবং তাদের কাজের চাপ পর্যবেক্ষণ করা দরকার However তবে, কাজের চাপ পরিচালনটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নয়, ঘরোয়া ক্রিকেটে হওয়া উচিত,” তিনি যোগ করেছেন।
39 বছর বয়সী এই যুবকটি আরশদীপ সিংয়ের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছিলেন যে বাম-বাহিনী পেসার শীঘ্রই টেস্ট ক্রিকেটে তার সুযোগগুলি পাবে। ইংল্যান্ড ট্যুরের সময় আরশদীপ কোনও গেম খেলেনি এবং এখনও তার টেস্টের আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি।
“নিশ্চিতভাবেই, 100% আরশদীপকে একটি সুযোগ দিতে হবে। তিনি একজন দুর্দান্ত বোলার। তিনি বলটি উভয় উপায়ে দোলাতে পারেন, এবং তিনিও তার গতি বিকাশ করেছেন। আমি নিশ্চিত যে কোনও এক সময় তিনি একাদশের অংশ হতে চলেছেন। খুব শীঘ্রই, আরশদীপ তার সুযোগ পাবে,” তিনি আরও বলেছিলেন।
এদিকে, শুবম্যান গিল অ্যান্ড কোং লন্ডনের ওভালে পঞ্চম টেস্টে জয়ের জন্য একটি দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করার পরে ইংল্যান্ড এবং ভারতের মধ্যে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজটি ২-২ গোলে ড্র করে শেষ হয়েছিল। ভারতের পরবর্তী প্রচারটি এশিয়া কাপ 2025, যা সংযুক্ত আরব আমিরাতের (সংযুক্ত আরব আমিরাত) 9 সেপ্টেম্বর শুরু হবে।
ইঞ্জি বনাম আইএনডি টেস্ট সিরিজের সময় সর্বাধিক উইকেট-গ্রহণকারী কে ছিলেন?
পাঁচ ম্যাচের সিরিজের সময় মোহাম্মদ সিরাজ সর্বোচ্চ উইকেট-গ্রহণকারী ছিলেন, পাঁচটি খেলায় ২৩ উইকেট তুলেছিলেন।
ইঞ্জি বনাম ইন্ড টেস্ট সিরিজের সময় জাসপ্রিট বুমরাহ কত উইকেট নিয়েছিলেন?
সিরিজ চলাকালীন তিনটি ম্যাচে জাসপ্রিত বুমরাহ ১৪ উইকেট কেটে ফেলেন।
ইঞ্জি বনাম আইএনডি টেস্ট সিরিজের ফলাফল কী ছিল?
পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজটি 2-2 ড্রতে শেষ হয়েছিল।
