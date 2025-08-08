You are Here
মোহুন বাগান এবং ডায়মন্ড হারবার এফসি শীর্ষ স্থানের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত
মোহুন বাগান এবং ডায়মন্ড হারবার এফসি শীর্ষ স্থানের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত

উভয় ক্লাবই তাদের ডুরান্ড কাপ গ্রুপের ম্যাচটি খেলবে।

ডুরান্ড কাপটি নকআউট রাউন্ডে রূপান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে গ্রুপ বি শীর্ষস্থানটি দাবি করার জন্য মোহুন বাগান সুপার জায়ান্ট এবং ডায়মন্ড হারবার এফসি মুখোমুখি হওয়ার কারণে শীর্ষ সম্মেলনের সংঘর্ষের সাক্ষী হতে চলেছে। উভয় ক্লাব এখনও অবধি অপরাজিত, উভয়ই পিছনে থেকে পিছনে জয় নিবন্ধন করে নকআউট দৌড়ে দৃ ly ়ভাবে অবস্থান করে।

এই গ্রুপ বি সংঘর্ষ শনিবার, 9 আগস্ট শনিবার, কলকাতার বিবেকানন্দ ইউবা ভারতী ক্রিরঙ্গনে খেলা হবে। মোহুন বাগানের কলকাতার ফুটবল হিজমনের সাথে তাদের পরিচয় দেওয়ার জন্য ডায়মন্ড হারবারের পক্ষে এটি একটি বিশাল সুযোগ হবে।

স্টেকস:

মোহুন বাগান সুপার জায়ান্ট

মোহুন বাগান সুপার জায়ান্ট
মেরিনাররা ডুরান্ড কাপ 2025 -এ গ্রুপ ডিকাইডারে প্রবেশের শক্ত আকারে রয়েছে। ক্রেডিট: আইএসএল মিডিয়া

প্রথম দুটি গ্রুপ পর্বের গেমসে বিএসএফ ফুট এবং মোহামেডান এসসি ছাড়ার পরে, মোহুন বাগান ক্লিনারদের কাছে ডায়মন্ড হারবার এফসি নিতে প্রস্তুত। 7 টি গোল করা এবং প্রথম দুটি খেলায় মাত্র 1 টি স্বীকার করে মেরিনাররা তাদের শেষ গ্রুপ পর্যায়ের ফিক্সচারে আরও একটি চিত্তাকর্ষক আউটিংয়ের সন্ধান করছে।

নকআউট রাউন্ডের জন্য কেবল একটি নির্দিষ্ট জায়গা সহ, মোহুন বাগানের পক্ষে গ্রুপ পর্ব শেষ করার সময় কোনও সুযোগ না রেখে গুরুত্বপূর্ণ।

তারা 6 পয়েন্টের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তবে তারা যদি ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে আরও তিনটি নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হয় তবে জিনিসগুলি একটি আকর্ষণীয় মোড় নিতে পারে। গোলকাতা ক্লাবের জন্য গোলকরিং ফর্মটি একটি বিশাল ইতিবাচক, এবং ফরোয়ার্ডগুলি গোলকরিং চার্টগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করতে সংখ্যায় যুক্ত করার প্রত্যাশা করবে।

ডায়মন্ড হারবার এফসি

ডায়মন্ড হারবার এফসি আরএন আই-লিগে প্রচারের সাথে স্পোর্টস একাডেমি তিরুরের বিপক্ষে
নতুন প্রচারিত আই-লিগের পক্ষটি প্রতিযোগিতায় চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়েছে। ক্রেডিট: এআইএফএফ মিডিয়া

এটি যুক্তিযুক্তভাবে ডায়মন্ড হারবার এফসির জন্য ইতিমধ্যে মরসুমের বৃহত্তম ম্যাচ। মোহুন বাগানের বিরুদ্ধে বৈঠকটি তাদের সংকল্প এবং তাদের প্রস্তুতিগুলি পরের মরসুমে এগিয়ে যাওয়ার পরীক্ষা করবে।

মোহামেডান এসসি, কলকাতা থেকে আরেকটি বিশাল ক্লাবটি ছড়িয়ে দেওয়ার পরে, ডায়মন্ড হারবার একটি বিজয়ী নোটে তাদের ডুরান্ড কাপ 2025 প্রচার শুরু করতে অনেককে হতবাক করেছিলেন। তারা বিএসএফ ফুটের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে তাদের বীরত্ব অব্যাহত রেখেছে, তাদেরকে পুরোপুরি ৮-১ গোলে পরাজিত করেছিল।

তবে, মোহুন বাগানের বিপক্ষে, তাদের প্রতিরক্ষাকে ইন-ফর্ম মোহুন বাগানকে গোলপোস্ট থেকে দূরে রাখতে একটি অতিরিক্ত মাইল যেতে হবে, যা একটি গার্গান্টুয়ান কাজ হবে। প্রাথমিক লক্ষ্যগুলি স্বীকার না করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, কারণ এটি মেরিনার্সকে ম্যাচটি বিশ্রামে রাখার গতি দেয়।

টিম নিউজ

এই টাইতে স্কোয়াডে যাওয়ার কোনও পরিবর্তন নেই। এই প্রতিযোগিতার প্রকৃতি সতর্ক করে দেয় যে ক্লাবগুলি তাদের সংমিশ্রণকে পুনর্নির্মাণ করা এবং জাহাজটিকে অবিচলিত রাখে, তাদের খেলোয়াড়দের গ্রুপ পর্বে এখন পর্যন্ত যা করেছে তা প্রতিলিপি করার জন্য তাদের বিশ্বাস করে।

মাথা থেকে মাথা রেকর্ড

বাংলার সমকক্ষরা এর আগে কখনও দেখা করেনি, এটি তাদের প্রথমবারের মতো সংঘর্ষ করে। ডায়মন্ড হারবার ভিওয়াইবিকে ভক্তদের দেখানোর জন্য মরিয়া হবে যে তারা এখানে কেবল প্রতিযোগিতা করার জন্য নয়, জয়ের জন্য।

পূর্বাভাস লাইনআপস

মোহুন বাগান সুপার জায়ান্ট

বিশাল কাইথ (জিকে), রোশন সিং, ডিপেন্দু বিশ্বাস, টমাস অ্যালড্রেড, লেওয়ান কাস্তানহা, মনভির সিং, দীপক টাঙ্গরি, অভিষেক সূর্যভানশি, লিস্টন কোলাকো, সুহাইল ভাট, অনিরুধ থাপা।

ডায়মন্ড হারবার এফসি

সুসনাটা মালিক (জিকে), অজিথ কুমার, মিকেল কর্টাজার, নরেশ সিংহ, মেলরোয় আসিসি, ক্লেটন, লালিয়ানঙ্গা, পল রামফ্যাংজাউভা, গিরিক খোসলা, লুকা ম্যাজেন, জো।

খেলোয়াড়দের দেখার জন্য

লিস্টন কোলাকো (মোহুন বাগান সুপার জায়ান্ট)

লিস্টন কোলাকো ডুরান্ড কাপ 2025 এর শীর্ষ স্কোরার। ক্রেডিট: আইএসএল মিডিয়া

টুর্নামেন্টের শীর্ষস্থানীয় স্কোরার কীভাবে দেখার জন্য খেলোয়াড় হতে পারে না? লিস্টন কোলাকো প্রথম দুটি গ্রুপ পর্বের খেলায় তার গোল-স্কোরিং দক্ষতার সাথে ঝড় দিয়ে টুর্নামেন্ট নিয়েছেন।

উভয় অনুষ্ঠানে একটি ব্রেস স্কোর করে, গোয়ান ফরোয়ার্ড দেখিয়েছে যে এই মৌসুমে তার ফোকাস কেবল ডানাগুলির নীচে সম্ভাবনা তৈরি করবে না তবে বাক্সের স্থানটি দখল করে এবং ভেনমের সাথে এই সম্ভাবনাগুলি কবর দেওয়ার দিকে থাকবে। ডায়মন্ড হারবারের বিপক্ষে, লিস্টন তার তালিকায় আরও বেশি গোল যুক্ত করতে চুলকানি হবে কারণ তিনি এই বছরের গোল্ডেন বুটকে এই নিজস্ব করে তুলছেন।

লুকা মজসেন (ডায়মন্ড হারবার এফসি)

এই লোকটির জন্য, থামার কোনও লক্ষণ নেই। এই মৌসুমে ডায়মন্ড হারবারের প্রতি তাঁর আনুগত্য পরিবর্তন করার পরে, লুকা মাজসেন যা করেন তার সর্বোত্তম কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। গ্রুপ পর্বের ওপেনারে মোহামেডান এসসি-র বিপক্ষে তার শেষ মুহুর্তের বিজয়ীর কাছ থেকে এটি পরিষ্কার ছিল যে তিনি ক্লাবের মৌসুমে এগিয়ে যাওয়ার প্রধান ব্যক্তি হবেন।

ডায়মন্ড হারবার মাজসেনকে এই আশায় স্বাক্ষর করেছিলেন যে তিনি লক্ষ্যগুলি মন্থন করবেন এবং তিনি এখনও পর্যন্ত প্রত্যাশা অনুযায়ী বেঁচে আছেন। যাইহোক, একটি বড় চ্যালেঞ্জ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে কারণ মোহুন বাগানের প্রতিরক্ষা লড়াই ছাড়া আত্মসমর্পণ করবে না।

টেলিকাস্টের বিশদ

মোহুন বাগান সুপার জায়ান্ট এবং ডায়মন্ড হারবার এফসির মধ্যে ডুরান্ড কাপ 2025 গ্রুপ বি গেমটি শনিবার, 9 আগস্ট 2025 সালে কলকাতার বিবেকানন্দ ইউবা ভারতী ক্রিরঙ্গনে খেলা হবে। ম্যাচটি সন্ধ্যা at টায় শুরু হবে এবং সনি টেন স্পোর্টস নেটওয়ার্ক এবং সোনিলিভে সরাসরি দেখানো হবে।

ডুরান্ড কাপ 2025 -এ মোহুন বাগান সুপার জায়ান্ট বনাম ডায়মন্ড হারবার এফসি ম্যাচ কখন?

ম্যাচটি শনিবার, 9 আগস্ট 2025 শনিবার, সন্ধ্যা 7 টায় কলকাতার বিবেকানন্দ ইউবা ভারতী ক্রিরঙ্গনে আইএসটি।

আমি কোথায় মোহুন বাগান বনাম ডায়মন্ড হারবার এফসি লাইভ দেখতে পারি?

ম্যাচটি সনি টেন স্পোর্টস নেটওয়ার্কে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে এবং সোনিলিভে প্রবাহিত হবে।

আরও আপডেটের জন্য, এখন খেলকে অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন হোয়াটসঅ্যাপ & টেলিগ্রাম



