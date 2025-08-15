মৌরিন ও’হারা, জন ওয়েন “শান্ত মানুষ” সাক্ষাত্কার

আইকনিক আইরিশ চলচ্চিত্র “দ্য কুইট ম্যান” এর তারকারা জন ওয়েন এবং মরিন ও’হারা ১৯ 1971১ সালের একটি বিরল টিভি সাক্ষাত্কারে বিখ্যাত ছবি থেকে তাদের আরও একটি অস্বাভাবিক গল্প নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।
ওয়েইন এবং ও’হারা ক্যালিফোর্নিয়ার নটস ফার্মে জন ওয়েইন থিয়েটারের উদ্বোধনের সময় কথা বলছিলেন এবং বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছবিতে তাদের অন-স্ক্রিন সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।
এই জুটির রসায়নটি চার মিনিটের সাক্ষাত্কারে দেখতে স্পষ্ট ছিল এবং ও’হারা নিজেকে তার স্ত্রীর চেয়ে ফিচার ফিল্মগুলিতে ওয়েনের “ফাইটিং পার্টনার” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।
ওয়েন বলেছিলেন যে তাদের ফিচার ফিল্মগুলির মধ্যে দুজনের মধ্যে কোনও “প্রেমের দৃশ্য” কখনও ছিল না এবং তাঁর চরিত্রটি অবিচ্ছিন্নভাবে “আয়ারল্যান্ডে ভেড়া স্টাফের মাধ্যমে তাকে টেনে আনার” মতো কাজ করেছিল।
ওয়েইন বলেছিলেন যে ও’হারা তার চরিত্রগুলি তার সাথে যা করুক না কেন “সুন্দর” রয়ে গেছে।
ক্লিপটিতে ওয়েন বলেছেন, “তাকে সুন্দর না করার কোনও উপায় নেই, আমরা এটি চেষ্টা করেছি।” “জ্যাক ফোর্ড তাকে বেশ কয়েকটি দৃশ্যে অপ্রচলিত করার চেষ্টা করেছিল এবং এটি অসম্ভব ছিল।”
জন ফোর্ড যখন জন ওয়েনের পেটে ভেড়া সারের মাঠে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন তখন ও’হারা “দ্য কুইট ম্যান” এর একটি গল্প দিয়ে সাক্ষাত্কারকারীর পুনরায় নামকরণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে কয়েকজন অনুগত ক্রু সদস্য এই দৃশ্যটি হওয়ার আগে সারকে লাথি মেরেছিলেন তবে জন ওয়েন এবং পরিচালক জন ফোর্ড এটিকে ডানদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।
“অবশ্যই, তারা জিতেছে এবং আমি এই সুস্বাদু জিনিসগুলির মাধ্যমে আমার পেটে টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম,” ও’হারা বলেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে জন ফোর্ড অতিরিক্তভাবে দৃশ্যের পরে তাকে তোয়ালে বা জল ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, তাকে “সেই জগাখিচুড়ি সারা দিন” রেখে দিয়েছেন।
সংক্ষিপ্ত ফুটেজটি ওয়েন এবং ও’হারার মধ্যে সম্পর্ককে টাইপ করে এবং ঘড়ির পক্ষে এটি বেশ মূল্যবান।
https://www.youtube.com/watch?v=i3go2q6gf0o
* মূলত 2021 আগস্টে প্রকাশিত। 2023 আগস্টে আপডেট হয়েছে।