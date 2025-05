ম্যাকক্লামবারস্কি/ফিডস্মিথ: পডকাস্ট, আইটিউনস, ডাবলিন কোর এবং ওপিএমএল ফাইলগুলির জন্য সমর্থন সহ আরএসএস, অ্যাটম, জেএসএন ফিড এবং আরডিএফ ফিডের জন্য শক্তিশালী এবং দ্রুত পার্সার এবং জেনারেটর।

জনপ্রিয় নেমস্পেস এবং ওপিএমএল ফাইলগুলির জন্য সমর্থন সহ আরএসএস, অ্যাটম, জেএসএন ফিড এবং আরডিএফ ফিডের জন্য শক্তিশালী এবং দ্রুত জাভাস্ক্রিপ্ট পার্সার এবং জেনারেটর। এটি উভয়ই সর্বজনীন এবং ফর্ম্যাট-নির্দিষ্ট পার্সার সরবরাহ করে যা সহায়ক স্বাভাবিককরণের প্রস্তাব দেওয়ার সময় মূল ফিড কাঠামো বজায় রাখে।

ফিডস্মিথ একটি পরিষ্কার, অবজেক্ট-ওরিয়েন্টেড ফর্ম্যাটে মূল ফিড কাঠামো বজায় রাখে। এটি বুদ্ধিমানের সাথে উত্তরাধিকার উপাদানগুলিকে স্বাভাবিক করে তোলে, আপনাকে সরলতার সাথে আপস না করে সমস্ত ফিড ডেটাতে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।

বৈশিষ্ট্য

·

ইনস্টলেশন

·

পার্সিং

·

উত্পন্ন

·

বেঞ্চমার্কস

·

FAQ

✅ উপলব্ধ · ⌛ অগ্রগতিতে কাজ · 📋 পরিকল্পিত

যে কোনও ফিডকে পার্স করার সহজ উপায় হ’ল সর্বজনীন ব্যবহার করা parseFeed ফাংশন:

if

from

আপনি যদি আগাম ফর্ম্যাটটি জানেন তবে আপনি ফর্ম্যাট-নির্দিষ্ট পার্সারগুলি ব্যবহার করতে পারেন:

// Then read the TypeScript suggestions for the specific feed type

// Parse the feed content

from

ওপিএমএল ফাইলগুলি পার্সিং করা সহজ:

// Then read the TypeScript suggestions

// Parse the OPML content

from

পার্সার ফাংশনগুলি থেকে ফিরে আসা অবজেক্টগুলি অত্যন্ত বিস্তৃত, যা প্রকৃত ফিড কাঠামো এবং এর মানগুলি সমস্ত সমর্থিত নেমস্পেস সহ পুনরায় তৈরি করার লক্ষ্যে। নীচে যা পাওয়া যায় তার কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল।

// → Example Entry

// → Example Feed

<dc:description>This is an example of description.</dc:description>

from

রিটার্ন:

" This is an example of description. "

" Example Entry "

" Example Feed "

" Some description of the first item. "

" First item title "

"name"

" Search this site: "

" Example banner "

"name"

" For documentation <em>only</em> "

// → Search this site:

<description>Some description of the first item.</description>

<description><!(CDATA(Search this site:))></description>

from

import { parseRssFeed } from 'feedsmith' const rssFeed = parseRssFeed ( ` <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <rss version="2.0"> <channel> <title><!(CDATA(Sample Feed))></title> <link> <description>For documentation <em>only</em></description> <language>en</language> <webMaster>webmaster@example.org</webMaster> <pubDate>Sat, 19 Mar 1988 07:15:00 GMT</pubDate> <lastBuildDate>Sat, 19 Mar 1988 07:15:00 GMT</lastBuildDate> <category domain=" <generator>Sample Toolkit</generator> <docs> <cloud domain="rpc.example.com" port="80" path="/RPC2" registerProcedure="pingMe" protocol="soap" /> <ttl>60</ttl> <image> <title>Example banner</title> <url> <link> <description>Quos placeat quod ea temporibus ratione</description> <width>80</width> <height>15</height> </image> <textInput> <title>Search</title> <description><!(CDATA(Search this site:))></description> <name>q</name> <link> </textInput> <skipHours> <hour>0</hour> <hour>20</hour> <hour>21</hour> <hour>22</hour> <hour>23</hour> </skipHours> <skipDays> <day>Monday</day> <day>Wednesday</day> <day>Friday</day> </skipDays> <item> <title>First item title</title> <link> <description>Some description of the first item.</description> <comments> <enclosure url=" length="1069871" type="audio/mpeg" /> <guid isPermaLink="true"> <pubDate>Thu, 05 Sep 2002 0:00:01 GMT</pubDate> <source url=" Realm</source> </item> </channel> </rss> ` ) rssFeed . title // → Sample Feed rssFeed . textInput ?. description // → Search this site: rssFeed . items ?. length // → 1 rssFeed . items ?. ( 0 ) ?. enclosure ?. url // →

// → The Verge

from

আরও উদাহরণের জন্য, পরীক্ষা করুন */রেফারেন্স উত্স কোডে ফোল্ডার। সেখানে, আপনি বিভিন্ন ফিড ফর্ম্যাট এবং সংস্করণগুলির জন্য পার্সার ফাংশন থেকে ফিরে আসা সম্পূর্ণ অবজেক্টগুলি পাবেন।

যদি ফিডটি অচেনা বা অবৈধ হয় তবে একটি Error বর্ণনামূলক বার্তা দিয়ে নিক্ষেপ করা হবে।

try

try

from

আপনি ফিড ফর্ম্যাটগুলি পার্স না করে সনাক্ত করতে পারেন।