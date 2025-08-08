ম্যাকগ্রুফের পিছনে গ্রুপ ক্রাইম কুকুরের প্রশ্নগুলি ফেন্টানেল পিএসএ প্রোগ্রাম কাটা: এনপিআর

একটি নির্দিষ্ট বয়সের প্রাপ্তবয়স্করা ম্যাকগ্রুফকে অপরাধ কুকুরটিকে সবচেয়ে ভাল মনে করতে পারে। একটি পরিখা কোটের অ্যানিমেটেড ব্লাডহাউন্ড শিশুদের 1980 এবং 1990 এর দশকে টিভিতে উভয় গ্রিটি এবং প্রফুল্ল পাবলিক সার্ভিস ঘোষণার একটি সিরিজে ড্রাগগুলি ব্যবহারের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। ম্যাকগ্রুফ অপরিচিত বিপদ এবং শিশু অপহরণ সম্পর্কে যেমন স্পষ্ট ছিলেন, একবার একটি বিজ্ঞাপনে পিগটেলগুলিতে একটি ছোট্ট মেয়ের নিকট-কিডন্যাপিংয়ের চিত্রিত করেছিলেন: “যদি সে সেই গাড়িতে উঠে যায় তবে আপনি শেষবারের মতো জেনির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেন।” তবে সম্ভবত সবচেয়ে স্মরণীয় হ’ল ম্যাকগ্রুফের অবিরাম কলগুলি “অপরাধের বাইরে কামড় নিন।”
এখন, ট্রাম্প প্রশাসন এমন একটি প্রোগ্রামের জন্য ফেডারেল তহবিল শেষ করেছে যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ম্যাকগ্রাফকে ফেন্টানেল এবং নকল প্রেসক্রিপশন বড়িগুলির কারণে ক্ষতি থেকে তরুণদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য বর্তমান সময়ের প্রচেষ্টায় আনতে কাজ করেছে। জনশিক্ষার ওষুধের কর্মসূচিতে যে কোনও হ্রাস পাবলিক শিক্ষার কর্মসূচিতে একবিংশ শতাব্দীর মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রগতির বিপরীতে হুমকি দেয় বলে আশঙ্কা করে।
ম্যাকগ্রুফ এখনও অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তবে তার বার্তাপ্রেরণের দিনগুলি থেকে সরে গেছে “ব্যবহারকারীরা হারা” সিঙ্গলং পার্কে। ২০২০ সালে, জাতীয় অপরাধ প্রতিরোধ কাউন্সিল এবং মার্কিন পেটেন্ট অ্যান্ড ট্রেডমার্ক অফিস, যা বাণিজ্য বিভাগের মধ্যে রয়েছে, একটি ম্যাকগ্রাফ পুনর্নির্মাণ এবং ক্রাইম কুকুরের নতুন প্রচারের ঘোষণা দিয়েছে, বাস্তবের জন্য যান। অংশীদারিত্বটি ফেন্টানেল এবং জাল পণ্যগুলির সাথে জড়িত বড়িগুলির বিপদগুলি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে মনোনিবেশ করেছিল।
কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পল ডেলপোন্টে বলেছেন যে প্রায় ২ মিলিয়ন ডলার কাটটি সরকারী মানদণ্ডের দ্বারা পরিমিত হতে পারে, তবে বাস্তবের জন্য জিও হারানো আউটসাইজ প্রভাব ফেলবে।
“কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলাফলগুলি প্রভাব ফেলতে পারে। এই ক্ষেত্রে, আমরা সত্যিই জীবন-মৃত্যুর প্রভাব এবং জীবন বাঁচানোর কথা বলছি,” ডেলপোন্টে এনপিআরকে বলেছেন।
আজকাল, বাচ্চাদের সতর্ক করতে ম্যাকগ্রুফ সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়ে যায় “আবার চিন্তা করুন” অনলাইনে বড়ি কেনার বিষয়ে। ক্রাইম কুকুরটি এখনও রেডিও এবং ভিডিও পিএসএ এবং স্কুল পাঠ্যক্রমগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছে। দেশজুড়ে পুলিশ বিভাগ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি জাতীয় নাইট আউটের মতো জননিরাপত্তা ইভেন্টগুলিতে ম্যাকগ্রাফ পোশাকগুলিও ডন করে।
যেহেতু সরকার জাতীয় অপরাধ প্রতিরোধ কাউন্সিলকে ফেব্রুয়ারিতে এই প্রচারে তাত্ক্ষণিকভাবে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে, অলাভজনক বলেছে যে এটি পরিকল্পনা এবং সময়সূচী সামঞ্জস্য করেছে। এটি ম্যাকগ্রুফের প্রবর্তনকে সরিয়ে নিয়েছে সত্য অপরাধ প্রতিরোধ পডকাস্ট আয় উত্পন্ন করার আশায়। তবে ডেলপোন্টে বলেছেন যে দান করা এয়ারটাইম সহ এমনকি এই বছর এটি একটি নতুন ম্যাকগ্রাফ পিএসএ তৈরি করতে সক্ষম হবে না। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার সময় বাচ্চারা কীভাবে চিন্তাভাবনা করে সে সম্পর্কে কাউন্সিলটি হঠাৎ করে সরকার-অর্থায়নে স্বল্প অনুদানযুক্ত গবেষণা কেটে ফেলেছিল।
ড্রাগ ড্রপ
রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র এবং অন্যান্য ফেডারেল এজেন্সিগুলির কেন্দ্রগুলি দ্বারা সংকলিত অতি সাম্প্রতিক ফেডারেল তথ্য অনুসারে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তরুণদের মধ্যে মাদকের মৃত্যু প্রায় অর্ধেক হ্রাস পেয়েছে। অস্থায়ী সিডিসির তথ্য অনুসারে, মারাত্মক ওভারডোজগুলি গত বছরের 35 বছরের কম বয়সী 16,690 জনকে 2021 সালে 31,000 এরও বেশি থেকে কমিয়ে ফেলেছে।
ডেলপোন্টে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে আরও অ্যান্টি-ড্রাগ প্রোগ্রামগুলি কেটে ফেলা হলে সেই লাভগুলি পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারে।
“প্রশাসন মার্কিন-মেক্সিকান সীমান্তে ফেন্টানিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উপর অনেক জোর দিয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “এটি ফেন্টানেল সংকটের মাত্র একটি উপাদান। আরও অনেক রয়েছে এবং তারা সকলেই প্রাপ্য এবং সমান মনোযোগের প্রয়োজন এবং তারা এখনই তা পাচ্ছেন না।”
সরকারী দক্ষতা অধিদফতর, বা ডোজ, ফেডারেল সরকারের আকার এবং ব্যয়কে স্ল্যাশিং এজেন্সি এবং প্রোগ্রামগুলি কাটাতে কাজ করছে। পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্ক অফিস তহবিল কাটা সম্পর্কে এনপিআরকে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।
পূর্বে, বিচার বিভাগ কাউন্সিল এবং ম্যাকগ্রুফের সাথে অংশীদারিত্ব করেছিল। ডেলপোন্টে বলেছেন, গো ফর রিয়ালের মতো প্রোগ্রামগুলির সরকারী সমর্থন বহু বছর ধরে হ্রাস পাচ্ছে।
“আমরা বিশ্বাস করি যে শেষ প্রশাসন আরও বেশি কিছু করতে পারত। আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেকে আরও কিছু করতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
অবৈধ ফেন্টানেল রোধ করার পদক্ষেপ
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প জুলাই মাসে হোল্ট ফেন্টানেল আইনে আইনে স্বাক্ষর করেছিলেন। আইনটি হেরোইনের মতো ফেন্টানেল-সম্পর্কিত পদার্থকে স্থায়ীভাবে শ্রেণিবদ্ধ করে, নিয়ন্ত্রিত পদার্থ আইনের অধীনে সময়সূচী আই ড্রাগ হিসাবে। ফেন্টানিলের কাছে প্রিয়জনদের হারানো পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়ে ট্রাম্প আইনটিকে “বর্বর ড্রাগ চোরাচালানকারী এবং অপরাধী এবং কার্টেলগুলির জন্য আরও একটি পরাজয় সরবরাহ করেছেন” বলে বর্ণনা করেছিলেন।
ইউএস সেনস। বিল ক্যাসিডি, আর-লা।
কেলি, যিনি একটি সীমান্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন যেখানে ফেন্টানিল মেক্সিকো থেকে দেশে প্রবেশ করেন, এনপিআরকে বলেছিলেন যে প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে সত্যিকারের জন্য কাটানোর সিদ্ধান্তটি সীমান্তের ফেন্টানাইলের বিষয়ে ট্রাম্পের কঠোর অবস্থানের ভণ্ডামি।
কেলি বলেছিলেন, “আমি ম্যাকগ্রুফ ডগ হয়ে যাওয়ার আশা করি না। এই রাষ্ট্রপতি ফেন্টানেল সারাক্ষণ সীমান্ত পেরিয়ে আসার বিষয়ে কথা বলেছেন। এবং এই ফেন্টানেল সংকটটি আমার রাজ্যে কিন্তু সারা দেশে মানুষকে হত্যা করছে,” কেলি বলেছিলেন। “এটি এবং একটির সাথে ডিল করার জন্য আমাদের সরঞ্জামগুলির প্রয়োজন এই সরঞ্জামগুলি একটি পাবলিক শিক্ষার প্রচারণা। “
কেলি দ্বিপক্ষীয়ও পরিচয় করিয়ে দিলেন যুব পদার্থের ব্যবহার প্রতিরোধ এবং সচেতনতা আইন সেনস। ক্রিস কুনস, ডি-ডেল।, এবং থম টিলিস, আরএন.সি., মে মাসে। এই আইনটি পিএসএ প্রচারের জন্য তরুণদের মাদকের ব্যবহারের বিপদগুলি বুঝতে সহায়তা করার জন্য অর্থায়ন করবে।
কিছু অ্যান্টি-ড্রাগ প্রোগ্রামগুলির কার্যকারিতা প্রশ্ন করা হয়
বছরের পর বছর ধরে বিশেষজ্ঞরা 1980 এবং 1990 এর দশকে ডেয়ারের “জাস্ট সাই ন” এর মতো কিছু মাদক বিরোধী প্রচারের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি ন্যান্সি রেগান এই বাক্যাংশটি চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন এবং এটি সেই সময়ের মধ্যে মাদকের বিরুদ্ধে দেশের যুদ্ধের র্যালিং কান্নায় পরিণত হয়েছিল। তবে কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে তরুণদের মধ্যে মাদকের অপব্যবহার রোধে কার্যকরভাবে একটি পার্থক্য আনতে আরও জটিল পদ্ধতির প্রয়োজন। পরবর্তী বছরগুলিতে, সাহস তার প্রোগ্রামটি সংশোধন করে।
ডেলপোন্টে বলেছেন ম্যাকগ্রুফ বিকশিত হয়েছে এবং বাস্তবের জন্য তরুণদের কাছে যাচ্ছিল। তার সংস্থা তার পিএসএ এবং অন্যান্য সামগ্রীর সম্ভাব্য পৌঁছনোর ডেটা ব্যবহার করে আংশিকভাবে কার্যকারিতা পরিমাপ করে। জাতীয় অপরাধ প্রতিরোধ কাউন্সিলও তাদের গল্পগুলি ভাগ করে এবং তাদের পক্ষে পরামর্শ দিয়ে ফেন্টানেল সংকট দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে।
“আমরা অসাধারণ সাফল্য দেখেছি,” তিনি বলেছিলেন। “আমি মনে করি এক মিনিটের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে লোকেরা এই পিতা -মাতার একজনের জুতাগুলিতে নিজেকে ফেন্টানেল এবং সোশ্যাল মিডিয়া ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে হারিয়েছিল তাদের জুতাগুলিতে রাখে। পিতামাতার একটি কঠিন কাজ রয়েছে And
ডেলপোন্টে বলেছেন ম্যাকগ্রুফ “অপরাধের বাইরে কামড়ানোর জন্য” তার অংশটি চালিয়ে যাবেন। জাতীয় অপরাধ প্রতিরোধ কাউন্সিল আশা করে যে বেসরকারী দাতারা এগিয়ে যেতে থাকবে।