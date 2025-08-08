ম্যাকডোনাল্ডস আরও একটি চমকপ্রদ অফার চালু করেছে, খাদ্যপ্রেমীদের দুর্দান্ত দামে ক্লাসিক প্যাকেজগুলি উপভোগ করতে দেয়! 11 থেকে 15 আগস্ট পর্যন্ত আপনি নির্ধারিত সময়কালে (11 টা থেকে 12 টা) ম্যাকডোনাল্ডের অ্যাপের মাধ্যমে তিনটি $ 30 সীমাবদ্ধ সময়ের প্যাকেজগুলি উপভোগ করতে পারেন এবং আপনি ক্রিস্পি চিকেন উইংস, ক্রিস্পি মশলাদার মুরগির পা এবং ডাবল-লেয়ার পিগ উইলো ডিম বার্গার সহ তিনটি $ 30 সীমিত-সময় প্যাকেজ উপভোগ করতে পারেন, আপনার স্বাদ কুঁড়িগুলিতে সুখ যুক্ত করে! মাই জি’র সুপার ভ্যালু মূল্য হ’ল $ 30 ক্রিস্পি সুগন্ধযুক্ত মুরগির ডানা/ক্রিস্পি মশলাদার মুরগির পা পূর্ণ/ডাবল-লেয়ার পিগ উইলো ডিম বার্গার প্যাকেজটি কেবল এই প্যাকেজ ছাড়টি উপভোগ করতে ম্যাকডোনাল্ডের অ্যাপটি ডাউনলোড করুন, যা প্যাকেজের মূল মূল্য থেকে $ 44 ডলারে হ্রাস পাবে! ছাড় প্যাকেজ
ম্যাকডোনাল্ডের প্যাকেজটি মর্মাহত! $ 30 ক্রিস্পি চিকেন উইংসের খাবার/ক্রিস্পি মশলাদার মুরগির পায়ে খাবার/ডাবল-লেয়ার পিগ উইলো ডিম হ্যামবার্গার সেট
