ম্যাকলাউরিন পূর্বসূরী রুটের পরে কয়েক মিলিয়ন লাভ অর্জন করতে পারে

জুলাই মাসে ডেনভার ব্রোনকোসের সাথে কোর্টল্যান্ড সাটনের চুক্তির সম্প্রসারণটি ওয়াশিংটন কমান্ডারদের সাথে তার আলোচনায় টেরি ম্যাকলাউরিনকে কয়েক মিলিয়ন ব্যয় করেছে বলে মনে করা হয়।
তবে কমান্ডারদের প্রথম পূর্বসূরী খেলার পরে তিনি কয়েক মিলিয়ন যোগ করেছেন।
অ্যাথলেটিকের নিকি ঝাব্বালা, ম্যাকলাউরিন লিভারেজ অর্জন শুক্রবার রাতে নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসের 48-18 ওয়াশিংটনের 48-18 পরাজয়ের পরে।
“তবুও, তিনি সম্ভবত শুক্রবার যে কোনও খেলোয়াড়ের সেরা রাত পেয়েছিলেন,” ঝবওয়ালা ম্যাকলাউরিন সম্পর্কে লিখেছিলেন। “যদিও ম্যাকলাউরিন প্রথম দিকে মনে হয়েছিল যে তিনি একটি নতুন চুক্তি চেয়েছিলেন-তার বর্তমান চুক্তিতে তার এক বছর বাকি রয়েছে এবং শীঘ্রই 30 বছর বয়সী হবে, যখন রিসিভাররা উত্পাদন ডুবতে শুরু করে এবং আঘাতের ক্ষেত্রে একটি আপটিক শুরু করে-এখন তার একটি পরিষ্কার দর কষাকষি রয়েছে: কমান্ডারদের ‘রিসিভারে গভীরতা এবং শীর্ষ-টিয়ার প্রতিভা অভাব রয়েছে …
“এমনকি আরও প্রতিনিধিদের সাথেও, একজন নেতা এখনও ওয়াশিংটনের বাকী রিসিভিং কর্পস থেকে সরে দাঁড়াতে পারেননি এবং শুক্রবার তাদের অভিনয় খুব সুন্দর ছিল না।”
ব্লোআউট ক্ষতির ক্ষেত্রে, কমান্ডারদের রিসিভারগুলি পূর্বসূরী চলাকালীন কীভাবে তারা অভিনয় করেছে তা মিরর করেছিল এবং এটি সপ্তাহের প্রথম আগে একটি উদ্বেগজনক চিহ্ন।
প্রত্যাশিত স্টার্টারস ম্যাকলাউরিন, ডিবো স্যামুয়েল এবং নোহ ব্রাউন আউট, লুক ম্যাকক্যাফ্রে, ক্রিস মুর এবং কেজে ওসোবারের মতো মূল গভীরতার টুকরোগুলি 13 গজের জন্য তিনটি ক্যাচ জন্য একত্রিত হয়েছিল।
ড্রপ পাস এবং দরিদ্র রুট চলমান কোয়ার্টারব্যাক জোশ জনসন এবং স্যাম হার্টম্যানকে দেশপ্রেমিকদের বিপক্ষে বলটি সরিয়ে নিতে সহায়তা করে না।
রুকি অবকাঠামো ফ্রি এজেন্ট জা’কোরি ব্রুকস ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে 59 গজের জন্য পাঁচটি ক্যাচ পেয়ে।
কমান্ডারদের এই মৌসুমে মাঠে ম্যাকলাউরিনের প্রয়োজন, এবং পূর্বসূরীতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোয়ার্টারব্যাক জেডেন ড্যানিয়েলসের সাথে তাদের রসায়ন অর্জন করা দরকার।
ওয়াশিংটনের বুলেটটি কামড়াতে হবে এবং ম্যাকলাউরিনের হোল্ডআউটটি শেষ করার একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে, এমনকি যদি এর অর্থ ব্রোনকোস সাটন দেওয়ার চেয়ে তাকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ প্রদান করা।