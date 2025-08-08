ম্যাকেনজি জনকে হত্যা করার সাথে সাথে 5 বছর পরে মেজর এমারডেল প্রস্থান করুন সাবান

ম্যাকেনজি বয়ড (লরেন্স রব) এমারডালে এক ভয়াবহ সমাপ্তির সাথে দেখা করবেন, কিলার জন সুগডেন (অলিভার ফার্নওয়ার্থ) আরও একজন শিকারের দাবিতে প্রস্তুত হবেন।
জন, যেমন দর্শকরা জানেন, একটি হিরো কমপ্লেক্সের কিছু রয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি ত্রাণকর্তার চরিত্রে অভিনয় করার জন্য শেষ মুহুর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে মানুষের জীবনকে বিপদে ফেলার মাধ্যমে পরিস্থিতি অর্কেস্টেট করেন।
তিনি লিয়াম কাভানাঘ (জনি ম্যাকফারসন) এবং জ্যাকব গ্যালাগার (জো-ওয়ারেন প্ল্যান্ট), স্পাইকড চ্যাস ডিংল (লুসি পারগেটার) এবং সেট এলা ফোরস্টার (পলা লেন) আপ সহ বিভিন্ন গ্রামবাসীর জীবন বিপন্ন করেছেন।
আজ অবধি এই ঘাতকের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল নাট রবিনসনকে (জুরেল কার্টার) হত্যা করা, যিনি জন তার জীবন বিপন্ন হওয়ার পরে নায়ক খেলতে পারার আগে মারা গিয়েছিলেন।
তার ট্র্যাকগুলি cover াকতে একটি বিডে, জন পরবর্তীকালে জিপি সার্জারি রোগী ওভেন মাইকেলসকে মরতে দেয় – এবং নেট এর মৃত্যুর জন্য দোষ নিতে তাকে সেট আপ করে দেয়।
এবং তিনি আবারও আঘাত করতে চলেছেন, ম্যাকের সাথে এই ঘাতকের পরের শিকারের শিকার।
পাঁচ বছর ধরে আইটিভি সাবানের মূল ভিত্তি ফ্যান-ফ্যাভোরাইট ম্যাক, এর আগে সন্দেহ করা হয়েছিল যে জনের কাছে চোখের সাথে দেখা করার চেয়ে আরও বেশি কিছু ছিল তবে পরে দুষ্টু ওষুধ তাকে তার মিথ্যা এবং হেরফেরের সাথে জিতিয়ে নিয়েছিল।
যাইহোক, বিষয়গুলি আসন্ন দৃশ্যে একটি মর্মস্পর্শী মোড় নেবে।
মেট্রো কিছু সময়ের জন্য ম্যাকের ভাগ্য সম্পর্কে সচেতন ছিল তবে সময়ের কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত জিনিসগুলি অবাক করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
একটি সূত্র আমাদের বলেছিল: ‘জন গল্পটিতে অনেক মোড় রয়েছে এবং ফিরে আসে এবং এটি ভক্তদের কাছে সত্যিকারের চমক হিসাবে আসবে।
‘ম্যাক কয়েক বছর ধরে বেশ বেঁচে আছে তবে তাঁর সময়টি ভাল এবং সত্যই এই সময়টি ভাল।
‘তার প্রস্থানটি যা করে তা হ’ল শরত্কালে জনের কাহিনীর পরবর্তী পর্যায়ে একটি উত্তেজনাপূর্ণ মঞ্চ তৈরি করা যা ভক্তদের বেশ আক্ষরিক অর্থে প্রান্তে ছেড়ে দেবে।’
শ্রোতারা যেমন জানেন, ম্যাক, দাতব্য ডিংলের (এমা অ্যাটকিন্স) নাতনী সারাহ (কেটি হিল) এর জন্য সারোগেট হওয়ার সিদ্ধান্তের আশেপাশে তাঁর মাথা পেতে লড়াই করে যাচ্ছেন, যা জ্যাকবের ভাঁজে বংশের পক্ষে দ্বন্দ্বের দিকে পরিচালিত করেছে।
চ্যারিটি, ইতিমধ্যে, এই সপ্তাহে প্রাক্তন ভেনেসা উডফিল্ডের (মিশেল হার্ডউইক) সাথে একটি চুম্বন ভাগ করেছে – তবে ম্যাক এই জাতীয় জিনিস সম্পর্কে জানতে পারে কি না তা এখনও দেখা যায়।
পাঁচ বছর আগে ম্যাক তার আত্মপ্রকাশ করেছিলেন যখন তিনি মাইরা ডিংলের (নাটালি জে রব) দীর্ঘ-হারিয়ে যাওয়া ছোট ভাইবোন হিসাবে বাটলারদের দিকে ফিরে এসেছিলেন। তিনি দ্রুতগতির সাথে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক শুরু করেছিলেন, যিনি তাদের এক রাতের স্ট্যান্ডের সময় ভেনেসাকে দেখছিলেন।
এর পর বছরগুলিতে, ম্যাক ক্লো হ্যারিসের সাথে ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড সহ অসংখ্য গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন, যার ফলে তাঁর পুত্র রূবেনের জন্ম হয়েছিল।
কাহিনীটি দাতব্য এবং ম্যাককে বিভক্ত করার দিকে পরিচালিত করেছিল তবে শেষ পর্যন্ত তারা একে অপরের কাছে ফিরে আসার পথ খুঁজে পেয়েছিল এবং তার পর বছরগুলিতে খুশি হয়েছিল, তবে মনে হয় জন যদি ম্যাককে হত্যা করে তবে এটি সমস্তই ট্র্যাজেডিতে শেষ হতে পারে।
যোহনের কথা বলতে গেলে, খুনি তার অপরাধের উপর id াকনা রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে চলেছে তবে রবার্ট সুগডেনের (রায়ান হাওলি) অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন তার পক্ষে একটি কাঁটা প্রমাণ করেছে।
রবার্ট, যিনি এর আগে হারুনের (ড্যানি মিলার) সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, জনকে প্রকাশ করা তাঁর লক্ষ্য তৈরি করেছেন, পুরোপুরি জেনে যে তাঁর বিশ্বাস করা যায় না।
যেমনটি দাঁড়িয়ে আছে, জন বর্তমানে রবার্ট তাকে আক্রমণ করার ফুটেজের অধিকারী হওয়ায় বর্তমানে উপরের হাত রয়েছে, যা পরিস্থিতি যখন এটির জন্য আহ্বান জানায় তখন তিনি কোনও সন্দেহ নেই যে তিনি লিভারেজ হিসাবে ব্যবহার করবেন।
