ম্যাকোলে কালকিন 'রাশমোর' অডিশন নিখোঁজ অনুশোচনা
ম্যাকোলে কালকিন ‘রাশমোর’ অডিশন নিখোঁজ অনুশোচনা

25 বছরেরও বেশি পরে, ম্যাকোলে কালকিন প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি পরিচালকের সোফমোর বৈশিষ্ট্যে ওয়েস অ্যান্ডারসনের জন্য প্রায় প্রাথমিক যাদুঘর।

গোল্ডেন গ্লোব মনোনীত প্রার্থী সম্প্রতি অ্যান্ডারসনের 1998 এর কমেডিটির অডিশনটি অনুপস্থিত সম্পর্কে তার অনুশোচনা ভাগ করে নিয়েছেন রাশমোর যেমন তিনি একটি পোস্ট নিয়েছিলেন-রিচি রিচ (1994) শিশু তারকা হিসাবে একটি ব্যস্ত কেরিয়ার অনুসরণ করে অভিনয় করা থেকে বিরতি।

“আমি পড়তে আসলে বেশ ভাল ছিলাম, আমি স্ক্রিপ্টগুলি দিয়ে পড়ছিলাম, তবে সেখানে এক দম্পতি পিছলে গিয়েছিলেন,” তিনি বলেছিলেন গরম

“আমার মনে আছে প্রায় দু’বছর পরে, ঘরটি পরিষ্কার করে পুরানো স্ক্রিপ্টগুলি ছুঁড়ে ফেলেছে এবং আমি যেটি পড়িনি তা আমি দেখেছি রাশমোর“কুলকিন যোগ করেছেন।” আমি ছিলাম, ‘ওহ ডাং’। আমি সম্ভবত এটি করতে পারে। ”

যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি “কারও কল্পনাও করতে পারেননি তবে (জেসন) শোয়ার্জম্যান সেই অংশটি করছেন,” কুলকিন আরও যোগ করেছেন, “তবে একই সাথে আমি যেমন আছি, ‘ওহে মানুষ, এটি একটি বল এবং বিস্কুট হত, এটি।”

জেসন শোয়ার্জম্যান, বিল মারে এবং অলিভিয়া উইলিয়ামস ‘রাশমোর’ (1998) এ

মধ্যে রাশমোরশোয়ার্তজম্যান উচ্চাভিলাষী কিশোর ম্যাক্স হিসাবে তার ব্রেকআউট পারফরম্যান্স দিয়েছিলেন, যিনি তাঁর নতুন পরামর্শদাতা রোজমেরি (অলিভিয়া উইলিয়ামস) কে কীভাবে উজ্জীবিত করবেন সে সম্পর্কে তার বন্ধুর বাবা হারমান (বিল মারে) এর পরামর্শ চেয়েছিলেন, যতক্ষণ না তাঁর নতুন পরামর্শদাতা শিক্ষকের সাথে তাঁর নিজের রোম্যান্সকে উত্সাহিত করেন।

শোয়ার্টজম্যান এবং অ্যান্ডারসনও এর পর থেকে একসাথে কাজ করেছেন দার্জিলিং লিমিটেড (2007), চমত্কার মিঃ ফক্স (২০০৯), মুনারাইজ কিংডম (2012), গ্র্যান্ড বুদাপেস্ট হোটেল (2014), আইল অফ কুকুর (2018), ফরাসি প্রেরণ (2021) এবং গ্রহাণু শহর (2023)।

