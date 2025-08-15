You are Here
ম্যাক্রন গাছ কেটে যাওয়ার পরে বিরোধী ‘বিদ্বেষ’ শাস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়

এএফপি

লিখেছেন মেরিম এল হামুচি এবং আন্না স্মোলচেঙ্কো

15 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত2 মিনিট পড়া

ইলান হালিমির স্মৃতিতে ২০১১ সালে রোপণ করা একটি জলপাই গাছ সম্ভবত এপিনয়-সুর-সাইন উত্তর প্যারিস শহরতলিতে একটি চেইনসো দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছিল ডিমিটার দিলকফের ছবি /এএফপি

প্যারিস (এএফপি) – ২০০ 2006 সালে ফ্রান্সের এক যুবক ইহুদি ব্যক্তির স্মরণে রোপণ করা একটি জলপাই গাছ কেটে ফেলা ফ্রান্সে শুক্রবার ফ্রান্সে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল, রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন বিরোধী “ঘৃণা” এর একটি আইন নিয়ে শাস্তি শপথ করেছিলেন।

রাজনৈতিক বর্ণালী জুড়ে রাজনীতিবিদরা এই আইনটিকে ইলান হালিমির স্মৃতির বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসাবে নিন্দা করেছিলেন, যিনি ২০০ January সালের জানুয়ারিতে প্রায় ২০ যুবকের একটি দল দ্বারা অপহরণ করেছিলেন এবং বাগনাক্সের প্যারিস শহরতলিতে একটি স্বল্প আয়ের আবাসন এস্টেটে নির্যাতন করেছিলেন।

তিন সপ্তাহ পরে পাওয়া যায়, 23 বছর বয়সী এই হাসপাতালে যাওয়ার পথে মারা গিয়েছিলেন।

২০১১ সালে হালিমির স্মৃতিতে রোপণ করা একটি জলপাই গাছটি বুধবার রাতে এপিনয়-সুর-সাইন এর উত্তর প্যারিস শহরতলিতে বুধবার রাতে একটি চেইনসো দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছিল।

গাজার উপর আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বাড়ার সাথে সাথে ফ্রান্সের বিরোধী ক্রিয়াকলাপ এবং ঘৃণ্য অপরাধের বৃদ্ধি সম্পর্কে এই ঘটনাটি নতুন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এক্স -তে ম্যাক্রন বলেছিলেন, “এই ঘৃণার এই আইনটিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হবে, তিনি আরও যোগ করেছেন যে বিরোধীতাবাদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের লড়াই” আপোষহীন “হবে।

ম্যাক্রন বলেছিলেন, “জাতি ফ্রান্সের এই পুত্রকে ভুলে যাবে না, যিনি তিনি ইহুদি ছিলেন বলে মারা গিয়েছিলেন।”

প্রধানমন্ত্রী ফ্রাঙ্কোইস বায়রু গাছটিকে “বিস্মৃততার বিরুদ্ধে একটি জীবন্ত বুলওয়ার্ক” বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি আরও যোগ করেন, “ঘৃণার মারাত্মক বিষের বিরুদ্ধে কখনও শেষ না হওয়া লড়াই আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য।”

কর্মকর্তারা “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব” একটি নতুন স্মৃতিসৌধ গাছ লাগানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

‘অত্যন্ত বেদনাদায়ক’

ফ্রান্সের ইহুদি সম্প্রদায়ের সদস্যরা – বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম – বলেছেন যে ইস্রায়েলের উপর হামাসের হামাসের হামলার পরে october ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে ইস্রায়েলের গাজা স্ট্রিপ এবং এইড অবরোধের বোমা হামলা চালানো হয়েছিল।

2006 সালে, হালিমির হত্যাকাণ্ড ফ্রান্সের ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছিল এবং ফ্রান্সে বিরোধীতা সম্পর্কে বিতর্ককে আলোড়িত করেছিল। পুলিশ এ সময় প্রাথমিকভাবে এই হত্যাকাণ্ডকে ঘৃণ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করতে অস্বীকার করেছিল এবং কয়েক হাজার হাজার মানুষ বিচারের দাবিতে রাস্তায় গিয়েছিল।

ফ্রান্সের ইহুদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি কাউন্সিলের সভাপতি ইয়োনাথন আরফি শুক্রবার বলেছেন, গাছের পতন “অত্যন্ত বেদনাদায়ক” ছিল।

আরফি এএফপিকে বলেছেন, “আরও কাপুরুষোচিত আর কিছুই নেই, এবং যারা তাঁর স্মৃতি খুন করেছেন তারা 20 বছর আগে তাঁর জীবন নিয়েছিলেন তাদের চেয়ে ভাল আর কিছু নয়।”

“এটি কেবল আর একটি বিরোধী আইন নয়, এন্টিসেমিটদের পক্ষে চিৎকার করার একটি উপায় যে তারা এখানে আগের চেয়ে বেশি রয়েছে।”

এপিনয়-সুর-সাইন এর মেয়র হার্ভ শেভেরিউ একটি ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

প্যারিসের পুলিশ চিফ লরেন্ট নুনেজ তাকে “ঘৃণ্য আইন” বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছিলেন যে তদন্ত শুরু হয়েছে।

জলপাই গাছটি হালিমির স্মৃতিতে রোপণ করা হয়েছিল তবে বুধবার বৃহস্পতিবার জ্যাক গুয়েজ/এএফপি কেটে দেওয়া হয়েছিল

হালিমিকে একটি 17 বছর বয়সী কিশোরীর দ্বারা শহরতলির একটি হাউজিং এস্টেট বেসমেন্টে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল, যেখানে তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং ইথারের সাথে বশীভূত করা হয়েছিল।

মুক্তিপণের জন্য বন্দী হোল্ড, হালিমিকে 24 দিনের জন্য তাকে নগ্ন, আবদ্ধ এবং ফেব্রুয়ারী 13, 2006 -এ ধরা পড়ার আগে নির্যাতন করা হয়েছিল।

“বার্বারিয়ানস” নামে অভিহিত এই গ্যাংয়ের প্রধান ইউসুফ ফোফানাকে কারাগারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

আইভরিয়ান অভিবাসীদের পুত্র, ফোফানা প্যারিসের নির্লজ্জ অভিবাসী শহরতলির যুবকদের মধ্যে অনুসারীদের নিয়োগ করেছিলেন।

হালিমির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আরও দুটি গাছ ভাঙচুর করা হয়েছিল এবং 2019 সালে দক্ষিণ শহরতলিতে সান্তে-জেনেভিউ-ডিইএস-বোইসের শহরতলিতে সোয়ানকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে হালিমিকে রেলপথের কাছে মারা যেতে দেখা গেছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, ফ্রান্সে বিরোধী আইনগুলি ২০২২ সালে ৪৩6 থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ১,67676 এ উন্নীত হয়েছে, গত বছর ১,৫70০ এ ডুবিয়ে যাওয়ার আগে।

