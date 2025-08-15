You are Here
ম্যাক আবার কিলার জন স্ট্রাইকস হিসাবে ব্রুটাল এমারডেল ট্রেলারে জীবনের জন্য ভিক্ষা করে | সাবান
News

ম্যাক আবার কিলার জন স্ট্রাইকস হিসাবে ব্রুটাল এমারডেল ট্রেলারে জীবনের জন্য ভিক্ষা করে | সাবান

এই ভিডিওটি দেখতে দয়া করে জাভাস্ক্রিপ্ট সক্ষম করুন এবং কোনও ওয়েব ব্রাউজারে আপগ্রেড করার বিষয়টি বিবেচনা করুন
এইচটিএমএল 5 ভিডিও সমর্থন করে

একটি এমারডেল ট্রেলার প্রকাশ করা হয়েছে যা ম্যাকেনজি বয়ড (লরেন্স রব) জন সুগডেন (অলিভার ফার্নওয়ার্থ) সম্পর্কে সত্য শিখেছে এমন মুহুর্তটি দেখায়।

ম্যাকেনজি বেশ কিছুক্ষণ জনকে নিয়ে সন্দেহ করেছিলেন, তবে স্থানীয় ওষুধ যখন মায়রা ডিংলকে (নাটালি জে রব) মারাত্মক পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল তখন তিনি তার উদ্বেগগুলি উপেক্ষা করেছিলেন।

এটি জন দ্বারা অর্কেস্ট্রেটেড ছিল।

ম্যাক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে তিনি জনকে অনেক তাড়াতাড়ি বিচার করেছিলেন এবং তখন থেকে তারা একে অপরের সাথে কিছুটা নাগরিক ছিলেন।

তবে পরের সপ্তাহে সবকিছু পরিবর্তন হতে চলেছে। ম্যাকেনজি চ্যারিটি ডিংল (এমা অ্যাটকিনস) এর সাথে বিশাল সারি পরে জন সম্পর্কে আবিষ্কার করবেন। এই মুহুর্তে এটি কী তা আমরা জানি না, তবে ট্রেলারটি নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট যে জন সম্পর্কে তথ্য উন্মোচন করা ম্যাকের জন্য সমস্ত কিছু পরিবর্তন করবে।

একটি আতঙ্কিত ম্যাকেনজি এবং একটি স্মাগ চেহারার জন সহ একটি এমারডেল কমপ
বিষয়গুলি দুর্যোগে শেষ হতে চলেছে (চিত্র: আইটিভি)

উত্তেজনাপূর্ণ ট্রেলারে ম্যাককে বনের মধ্য দিয়ে দৌড়াতে দেখা যায়। Ag গল আইড ভক্তরা আরও স্পট করবেন যে এটি ম্যাকের ফ্ল্যাশফোরওয়ার্ড ক্লিপের মুহুর্ত, যা ২০২৪ সালের শেষের দিকে প্রচারিত হয়েছিল।

ম্যাক গাছের মধ্যে দিয়ে ড্যাশ দেয় তবে পড়ে শেষ হয়। এই ক্লিপগুলির পাশাপাশি, আমরা জনকে ম্যাককে বলছি যে তিনি এখন ‘বিন্দুতে যোগদান করেছেন’।

এটি যখন ঘটছে, রবার্ট সুগডেন (রায়ান হাওলি) অ্যারন ডিংল (ড্যানি মিলার) এর মুখোমুখি হতে দেখছেন। তারা সোমবার একটি চুম্বন ভাগ করে নেবে, তবে রবার্ট মনে করেন যে হারুন এখনও তাকে ভালবাসে এবং যোহনের সাথে ছেড়ে যেতে চান না।

ট্রেলারটির শেষে, ম্যাকেনজিকে তার জীবনের জন্য ভিক্ষা করতে দেখা গেছে যেহেতু জন তার মাথার উপরে একটি বড় শিলা ছুঁড়ে ফেলেছে, সম্ভবত তিনি ম্যাককে হত্যা করার মুহুর্তের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এমারডালে জন তার মুখোমুখি হওয়ায় ম্যাক আতঙ্কিত দেখাচ্ছে
ম্যাকেনজি সত্য কাজ করে (ছবি: আইটিভি)

‘অনুমান করুন আমি সত্যিই খারাপ লোক’, জন বলেছেন।

যদি ম্যাকেনজিকে জন দ্বারা হত্যা করা হয়, তবে এটি প্রথমবার হবে (যতদূর আমরা সচেতন) যে তিনি সত্যই কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। যখন নাট রবিনসন (জুরেল কার্টার) মারা গিয়েছিলেন, জন কখনই এটি হওয়ার পরিকল্পনা করেননি।

তিনি নাটকে কিছু ওষুধ দিয়েছিলেন এবং এতে তার খারাপ প্রতিক্রিয়া ছিল, যার ফলে তার মৃত্যুর দিকে পরিচালিত হয়।

এটি কি এমন একটি চিহ্ন হতে পারে যে জন এখন তার অনিবার্য প্রস্থানের আগে আরও বেশি অপরিবর্তিত হয়ে উঠবে?

ম্যাকেনজি বয়েডের চরিত্রে অভিনয় করা লরেন্স রব এই সপ্তাহে ম্যাকের মৃত্যুর গুজব সম্পর্কে কথা বলেছেন।

জন এমারডালে একটি শিলা দিয়ে ম্যাকেনজি মারার জন্য প্রস্তুত
জনকে বাতাসে একটি শিলা ছুঁড়ে মারতে দেখা গেছে, সম্ভবত এটির সাথে ম্যাককে মেরে ফেলার জন্য প্রস্তুত (ছবি: আইটিভি)

আইটিভি ডেটাইমে উপস্থিত হওয়ার সময় চলমান সারোগেসি স্টোরিলাইন সম্পর্কে কথা বলার জন্য আলগা মহিলাদের শো -তে উপস্থিত হওয়ার সময় – দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নাতনী সারা সুগডেন (কেটি হিল) এর জন্য সারোগেট হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে – তার আসন্ন প্রস্থানটির বিশ্রী বিষয়টিকে সম্বোধন করা হয়েছিল।

জেন মুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমি আপনাকে ঘটনাস্থলে রাখতে চাই না, তবে আমি যাচ্ছি।

‘ম্যাককে মেরে ফেলতে পারে এমন প্রচুর গুজব রয়েছে।’

লরেন্স, দৃশ্যমানভাবে কাঠবিড়ালি জবাব দিয়েছিল: ‘হ্যাঁ, প্রচুর গুজব রয়েছে। এবং গুজব তারা থাকবে। ‘

রবার্ট এমারডালে হারুনের সাথে কথা বলেছেন
ম্যাক নাটকের পাশাপাশি রবার্ট অ্যারনকে মুখোমুখি করেছেন (ছবি: আইটিভি)

দ্রুত চিন্তাভাবনা – যদিও ডেনিস ওয়েলচ খুব বেশি বিশ্বাসী বলে মনে হয়নি।

সহ-হোস্ট কোলিন নোলান তখন জিজ্ঞাসা করলেন: ‘যদি এটি হয় তবে আমি যদি বলছি না যে এটি হয় বা এটি হয় না, [but] তারা কি সরাসরি আপনার সাথে বা এটি হওয়ার প্রায় এক মাস আগে আলোচনা করে? ‘

‘এটি কখনই নির্মম নয়,’ তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, তাঁর কথা সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।

‘আমি সবসময় বলেছি, শোতে থাকাকালীন আমি এর সাথে কখনই খুব বেশি প্রেসক্রিপটিভ হতে চাই না।

‘আমি যা করছি তা করা সবসময়ই উপভোগ করেছি। শেষ পর্যন্ত যদি এবং কখন,-কখন-কখন-ম্যাকের চলে যাওয়ার সময় আসে, তা আমার পছন্দ হোক বা লেখক-প্রযোজক হোক না কেন, আমি যে সময়ের জন্য ছিলাম তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ হব ”

হোয়াটসঅ্যাপে মেট্রো সাবানগুলি অনুসরণ করুন এবং সর্বশেষতম সমস্ত স্পয়লারকে প্রথমে পান!

শকিং ইস্টেন্ডার্স স্পেলারদের প্রথম শুনতে চান? কে করোনেশন স্ট্রিট ছেড়ে চলে যাচ্ছে? এমারডেল থেকে সর্বশেষ গসিপ?

মেট্রোর হোয়াটসঅ্যাপ সাবানস সম্প্রদায়ের 10,000 টি সাবান ভক্তদের সাথে যোগ দিন এবং স্পোলার গ্যালারীগুলিতে অ্যাক্সেস পান, অবশ্যই ভিডিওগুলি দেখতে হবে এবং একচেটিয়া সাক্ষাত্কারগুলিতে যোগদান করুন।

সহজভাবে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন‘চ্যাটে যোগ দিন’ নির্বাচন করুন এবং আপনি রয়েছেন! বিজ্ঞপ্তিগুলি চালু করতে ভুলবেন না যাতে আপনি যখন দেখতে পারেন যে আমরা সবেমাত্র সর্বশেষতম স্পোলারগুলি বাদ দিয়েছি!

তিনি উপসংহারে পৌঁছেছিলেন: ‘শেষ পর্যন্ত কেউ শোতে নিরাপদ নেই। এটি দেশের সবচেয়ে বিপজ্জনক গ্রাম। ‘

পাঁচ বছর আগে ম্যাক তার আত্মপ্রকাশ করেছিলেন যখন তিনি মাইরার দীর্ঘ-হারিয়ে যাওয়া ছোট ভাইবোন হিসাবে বাটলার্স ফার্মে উঠেছিলেন।

তিনি চ্যারিটির সাথে খুব দ্রুত সম্পর্ক শুরু করেছিলেন, যিনি তাদের ওয়ান নাইট স্ট্যান্ডের সময় ভেনেসা উডফিল্ড (মিশেল হার্ডউইক) দেখছিলেন।

এর পর বছরগুলিতে, ম্যাক ক্লো হ্যারিসের সাথে ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড সহ অসংখ্য গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন, যার ফলে তাঁর পুত্র রূবেনের জন্ম হয়েছিল।

যদি আপনি একটি সাবান বা টিভি গল্প পেয়ে থাকেন তবে ভিডিও বা ছবিগুলি আমাদের soaps@metro.co.uk ইমেল করে যোগাযোগ করে – আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

তীর আরও: জন প্রারম্ভিক এমারডেল আইটিভিএক্স রিলিজে রবার্টের বিরুদ্ধে একটি মর্মাহত অভিযোগ করেছেন

তীর আরও: এমারডেল এখন এই বছর তার সেরা কাস্টিংগুলির সাথে সাফল্য অর্জন করতে পারে

তীর আরও: পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত এমারডেল স্পয়লার হিসাবে অনেক প্রিয় দম্পতি ‘পুনর্মিলন’

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।