ম্যাগাজিন লুইজা উচ্চ সেলিক সহ মার্জিনে মনোনিবেশ করে এবং বিনামূল্যে শিপিং যুদ্ধে প্রবেশ এড়ায়

শুক্রবার কোম্পানির নির্বাহী রাষ্ট্রপতি ফ্রেডেরিকো ট্রাজানো জানিয়েছেন, ম্যাগাজিন লুইজা ১৫%মৌলিক সুদের হারের হারের সাথে তাদের লাভের মার্জিনকে ১৫%মৌলিক সুদের হারের হারের সাথে রক্ষা করার চেষ্টা করবে এবং ইতিবাচক অবদানের মার্জিন সনাক্ত না করার সময় নিখরচায় শিপিং অফার সহ আক্রমণাত্মক বাণিজ্যিক কৌশল চালু করা এড়াবে বলে জানিয়েছেন কোম্পানির নির্বাহী রাষ্ট্রপতি ফ্রেডেরিকো ট্রাজানো।
সংস্থাটি এক বছর আগে ২৩..6 মিলিয়ন ডলার লাভের পরে, ২৪.৪ মিলিয়ন ডলার R R এর নিট লোকসানের রাতটি প্রকাশ করেছে। মোট মার্জিন 30%এরও বেশি থেকে যায়, তবে 0.4 পয়েন্টকে 30.5%এ ফিরে যায়।
“পরবর্তী 12 মাসে, 15%সেলিক সহ, আমাদের মার্জিনে খুব দৃ strong ় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে,” বিশ্লেষকদের সাথে একটি সম্মেলনে নির্বাহী বলেছেন।
“আমরা নেতিবাচক অবদানের মার্জিনের সাথে বিভাগগুলিতে প্রবেশের আলোচনায় যাই না,” ট্রাজান মার্কেটপ্লেস বিভাগকে উল্লেখ করে বলেছেন, এসও -ক্যালড “3 পি”, তৃতীয় পক্ষের পণ্য বিক্রি করে এবং “ফ্রি শিপিং যুদ্ধ” উদ্ধৃত করে।
ফ্রি মার্কেট এবং শপির মতো প্রতিদ্বন্দ্বীরা যথাক্রমে আর $ 19 এবং আর $ 10 এর মতো ছোট মানের ক্রয়ের জন্য বিনামূল্যে শিপিং সরবরাহ সহ আক্রমণাত্মক বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ প্রচার করেছে।
“এই আগ্রহের এই সময়ে 15% আমাদের সাবধান হওয়া দরকার এবং আমাদের ইতিবাচক অবদানের মার্জিন সন্ধান করা দরকার,” ট্রাজান অর্থনৈতিক সূচককে উল্লেখ করে বলেছিলেন যে কোনও বিক্রয় কোনও সংস্থাকে তার নির্ধারিত ব্যয়গুলি কভার করতে সহায়তা করে তা পরিমাপ করে।