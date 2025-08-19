ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতের ব্যাকলগগুলি মোকাবেলায় নতুন ব্যবস্থা

বিচারপতি ও সাংবিধানিক উন্নয়নমন্ত্রী মমোলোকো কুবায়ই ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে বিলম্বের লক্ষ্যে পদক্ষেপের উদ্দেশ্যকে রূপরেখা দিয়েছেন, যার ফলে কেস কয়েক মাস এমনকি কয়েক বছর সময়ও সমাধান করতে পারে।
কুবায়ি বলেছিলেন যে তার বিভাগটি জাতীয় কেস ব্যাকলোগস কমিটি, বিচার বিভাগের সদস্য, জাতীয় প্রসিকিউটিং কর্তৃপক্ষ, আইনী সহায়তা দক্ষিণ আফ্রিকা, প্রধান বিচারপতি কার্যালয়, এসএপিএস, সংশোধনমূলক পরিষেবা বিভাগ, আইনী অনুশীলন কাউন্সিল এবং বিভাগের আদালত প্রশাসন শাখার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত।
“এই কমিটিতে আদালতে অভিজ্ঞ বাধাগুলি সম্বোধন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যা বিলম্ব এবং স্থগিতাদেশের দিকে পরিচালিত করে যা আদালতে ক্রমবর্ধমান কেস ব্যাকলোগগুলিতে অবদান রাখে।
“এই কমিটির মূল বিষয়টি বোঝার জন্য যে ব্যাকলোগগুলি মোকাবেলায় ফৌজদারি ও নাগরিক বিচার ব্যবস্থায় প্রতিটি ভূমিকা খেলোয়াড়ের সহযোগিতা এবং সহযোগিতা প্রয়োজন,” তিনি বলেছিলেন।
কুবায়ই বলেছিলেন যে এটি কল্পনা করা হয়েছিল যে কমিটির সমস্ত মূল ভূমিকা খেলোয়াড় থাকার কারণে আদালতে অভিজ্ঞ চ্যালেঞ্জগুলির জন্য দ্রুত রেজোলিউশনগুলি পৌঁছানোর অনুমতি দেবে।
তিনি ইএফএফ এমপি রেবেকা মোহলালার সংসদীয় প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন, যিনি ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে বিলম্বের জন্য বিভাগ যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা জানতে চেয়েছিল যা ক্ষতিগ্রস্থ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উভয়েরই ন্যায়বিচার অস্বীকার করেছিল।
কুবায়ির মতে, বিভাগ আদালতের কার্যক্রম সমর্থন এবং বিলম্ব হ্রাস করার জন্য অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা জোরদার করার দিকে মনোনিবেশ করছিল।
আমাদের আদালতে ভাষা পরিষেবার বিধান ও সমন্বয় সহ কার্যনির্বাহী সুচারু কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় আদালত সম্পর্কিত সহায়তা পরিষেবাদি উন্নত করার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।
মন্ত্রী আরও বলেন, দোভাষী পুলকে প্রসারিত করতে এবং আদালতে ভাষা পরিষেবার প্রাপ্যতা স্থিতিশীল করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
“আজ অবধি, প্রায় ২০ টি দক্ষিণ আফ্রিকার সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ দোভাষী সহ প্রায় ১,৮২৪ জন দোভাষীকে দেশজুড়ে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, আরও অ্যাপয়েন্টমেন্ট বিবেচনাধীন রয়েছে।”
কুবায়ি বলেছিলেন যে বিভাগটি গত ছয় মাস ধরে দেশব্যাপী 85 দোভাষী পদে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, যা 2025 সালের আগস্টের মধ্যে পূরণ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
“অতিরিক্তভাবে, আরও 66 66 টি পদগুলি আগস্টে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে, এই প্রত্যাশার সাথে যে এগুলি সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর ২০২৫ সালে পূরণ করা হবে। এটি অনুমান করা হয় যে এই পদগুলি পূরণ করা আদালতের প্রশাসনের সমর্থনে সীমাবদ্ধতা থেকে উদ্ভূত কেস ব্যাকলোগগুলি হ্রাস করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে, বিশেষত ভাষা পরিষেবাদির সমন্বয় ও বিধানগুলিতে।”
মন্ত্রী আরও যোগ করেছেন যে ম্যাজিস্ট্রেট কমিশন ম্যাজিস্ট্রেটদের অবস্থান পূরণকে অগ্রাধিকার দিতে থাকে।
২০২৪ সালের নভেম্বরে মোট ১৩৯ টি পদে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে 71 আঞ্চলিক আদালত ম্যাজিস্ট্রেট, 62 জন সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারিক মানের নিশ্চয়তার জন্য দায়ী ছয় প্রবীণ ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছে।
স্থায়ী শূন্যপদ পূরণ করার পাশাপাশি বিভাগটি আদালতের সক্ষমতা জোরদার করতে এবং পরিষেবা সরবরাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটদের একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবেও নিয়োগ করে।
কুবায়ি বলেছিলেন যে বিজ্ঞাপনী পদগুলির জন্য মোট 878 টি আবেদন পাওয়া গেছে এবং আঞ্চলিক ম্যাজিস্ট্রেট পদগুলির জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিটির সাক্ষাত্কারগুলি মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
“সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেটের পদগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকাটি 2025 সালের জুলাইয়ের শেষের দিকে নির্ধারিত হয়েছে, তারপরে আগস্ট বা 2025 সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে সাক্ষাত্কার রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি ডিএ এমপি গ্লিনিস ব্রেইটেনবাচকে সাড়া দিচ্ছিলেন, যিনি অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে আদালতে শূন্যতার হার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।
কুবায়ই আরও বলেন, যৌন অপরাধ, ঘরোয়া সহিংসতা এবং বিবাহবিচ্ছেদ ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে historic তিহাসিক মামলার ব্যাকলগকে সম্বোধন করার জন্য বিভাগটি 100 দিনের চ্যালেঞ্জ চালু করেছে।
পাইলট প্রকল্পটি 2025 সালের মার্চ মাসে নির্বাচিত আদালতে শুরু হয়েছিল এবং মান প্রক্রিয়াগুলি থেকে বর্জ্য অপসারণ করার চেষ্টা করেছে যাতে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সময়কে গতি বাড়ানো যায়।
তিনি বলেন, “বিভাগটি আমাদের আদালতের রোলগুলি থেকে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এবং ফেমাইসাইড বিষয়গুলিতে ব্যাকলগকে হ্রাস এবং শেষ পর্যন্ত অপসারণের পর্যায়ক্রমে 100 দিনের চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের ইচ্ছা করেছে।
