ম্যাড ম্যাক্স শেরজার ব্লু জেসের কী প্রয়োজন তা যথাযথভাবে সরবরাহ করে

ম্যাড ম্যাক্স অভিজ্ঞতা ব্লু জেসের ম্যানেজার জন স্নাইডার: পেশাদারিত্বের প্রস্তুতি থেকে এবং তীব্রতা থেকে উদ্দীপনা পর্যন্ত হারিয়ে যায় না।
এবং রজার্স সেন্টারে শনিবার একটি উজ্জ্বল গ্রীষ্মে, স্নাইডার লিভিং পিচিং কিংবদন্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখতে পেয়েছিলেন: তাঁর প্রতিযোগিতা।
শেরজার ছয় ইনিংসের কাজ শেষ করে মাত্র এক রান করার অনুমতি দিয়েছিল, কানসাস সিটি অপরাধকে যথেষ্ট পরিমাণে নিঃশব্দ করে দিয়েছিল যাতে জয়েসকে ৪১,৮৪২ জনের টানা নবম টরন্টো বিক্রয় ভিড়ের আগে রয়্যালসের বিপক্ষে ৪-২ ব্যবধানে জয়ের মতো মনে হয়েছিল তা রেকর্ড করতে দেয়।
তার দলটি তার আগের ছয়টি গেম এবং বলের মধ্যে পাঁচটি হারিয়েছে এবং সাম্প্রতিক প্রতিযোগিতায় বিরোধীদের বাদুড়ের মাধ্যমে পার্কটি ছেড়ে চলে গেছে, স্নাইডারকে চূড়ান্ত সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাটির প্রয়োজন ছিল।
জয়েস বেশিরভাগই পেয়েছিল যে মৌসুমের বড় অফ-সিজন অধিগ্রহণের অষ্টম শুরু থেকে, কারণ ৪১ বছর বয়সী এই অভিজ্ঞ ব্যক্তির একমাত্র দোষটি ষষ্ঠের কাছে সালভাদোর পেরেজের একক হোমার ছিলেন, যা ডেন্টেড কিন্তু সেই সময়ে জেসের ৩-১ ব্যবধানে নেতৃত্ব দেয়নি।
রয়্যালস সপ্তমীতে ব্রেন্ডন লিটলের কাছ থেকে একটি যুক্ত করেছে, তবে আর্নি ক্লিমেন্টের ব্যাটের বাইরে একটি ক্লাচ আরবিআই একক স্বাগত বীমা রান সরবরাহ করেছিল এবং জেস বুলপেন বাকি পথটি বন্ধ করে দিয়েছিল।
সাম্প্রতিক সংগ্রামগুলি দেওয়া – এবং সত্য বিরোধীরা আগের ছয়টি গেমের মধ্যে পাঁচটিতে আট বা ততোধিক রান রেখেছিল – এটি নিশ্চিতভাবেই অনুভূত হয়েছিল যেন জয়েসের কিছু শেরজার সিজলের প্রয়োজন ছিল। এবং 65৫-৪7-এ উন্নতির ক্ষেত্রে, স্নাইডারের প্রথম স্থানের দল টরন্টোর ound িবিতে স্টার্টার ক্রিস বাসিটের সাথে তিন-গেমের সিরিজের রাবার ম্যাচটি জিততে চেষ্টা করবে।
সূক্ষ্ম প্রস্তুতি থেকে শুরু করে আউট-লাউড মিউটরিং পর্যন্ত হল অফ ফেম স্টাফ পর্যন্ত, শেরজার তাঁর সাথে, সতীর্থ বা শত্রুদের সাথে যারা বেসবল হীরা ভাগ করে নিয়েছেন তাদের জন্য পুরো অন শো ছিলেন।
এটি ম্যাড ম্যাক্স পার্সনার ম্যাড সায়েন্টিস্ট, গেমের দিনগুলিতে পুরো প্রদর্শনীতে একটি কাজ, তবে নিয়মিত বন্ধ ক্লাবহাউসের দরজার পিছনে প্রমাণ হিসাবে।
স্নাইডার বলেছিলেন, “অনেক সময়, উচ্চস্বরে তিনি বলছেন যে তিনি নির্দিষ্ট পোস্টগুলিতে কী ফেলে দেবেন এবং কেন এবং তিনি এখানে নিজের গবেষণা এবং স্টাফ দিয়ে এখানে প্রচুর কাজ করেন,” স্নাইডার বলেছিলেন। “আমি আশা করি আপনি তার স্টাফের বাইন্ডারটি দেখতে পারতেন It’s এটি আসলে বেশ মজার।
স্নাইডার বলেছিলেন, “যে অঞ্চলে আক্রমণ করতে হবে সে অঞ্চলে তিনি খুব বড়, তিনি জানেন যে প্রতিটি হিটারের স্লাগিং শতাংশ একটি নির্দিষ্ট জায়গা এবং নির্দিষ্ট গণনায় কী,” স্নাইডার বলেছিলেন। “তিনি এটি দীর্ঘকাল ধরে করেছেন এবং তার নিজের কাজ করার নিজস্ব উপায় রয়েছে” “
শনিবার, শেরজারের কাছে তার সেরা জিনিস না থাকতে পারে, তবে তার জ্ঞানটি ছিল তার টেক্কা, দু’বার জ্যাম থেকে বেরিয়ে এসেছিল, জয়েসকে স্কোরিংটি খোলার জন্য তিন রানের তৃতীয় ইনিংসের সুযোগ নিতে দেয়।
কনসশন সেন্ট্রাল
মাথায় আঘাতগুলি ব্লু জেসের জন্য মহামারী হয়ে উঠেছে এবং দলটি আরও একটির সাথে কাজ করতে পারে।
ক্যাচার টাইলার হেইনম্যান আগের ইনিংসে মুখের কাছে একটি ফাউল বল নেওয়ার পরে চতুর্থ ইনিংসে খেলাটি ছেড়ে যায়। ব্যাকআপ ব্যাকস্টপ ইতিমধ্যে আহত তালিকায় 10 টি গেম ব্যয় করেছে, একই জায়গা নং 1 ক্যাচার আলেজান্দ্রো ক र्क বাস করে।
পাশাপাশি, জর্জ স্প্রিংগার গত সপ্তাহে মুখের কাছে একটি বল নেওয়ার পরে বর্তমানে সেই 7 দিনের কনসশন আইএল-এ রয়েছেন।
সুসংবাদটি হ’ল কির্ক বাফেলোতে পুনর্বাসন করছেন এবং রবিবার জয়েসে ফিরে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
যদিও এটি হেইনম্যানকে আরও মূল্যায়ন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে, জেসের দ্বারা ঘোষিত প্রাথমিক রোগ নির্ণয়টি ছিল একটি প্রধান সংঘাত।
দ্রুত হিট
সদ্য অর্জিত রিলিভার সেরান্টনি ডোমিংয়েজের একটি শক্ত 1.1 স্কোরলেস ইনিংসের পরে, নিকটবর্তী জেফ হফম্যান তার 26 তম সেভের সাথে 1-2-3 নবম স্ট্রাইকআউট সহ 1-2-3 নবম সহকারে অর্জন করেছিলেন, স্ট্যান্ডিংয়ের আনন্দের জন্য অনেক কিছুই ছিল, সলিউট থ্রি-র তৃতীয় একটি ক্লাচ সিঙ্গেল ছিল, ডেভিস স্কেনডের একটি ক্লাচ সিঙ্গেল ছিল। জয়েস এর পরে কখনই পিছিয়ে যায়নি … জয়ের সাথে সাথে জেসগুলি বাড়ীতে 38-17 এ উন্নীত হয়েছে এবং সাম্প্রতিক হিচাপ সত্ত্বেও, সমস্ত তারকা বিরতির পরে 10-6।
