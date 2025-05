ম্যাথিউস, মার্নার ম্যাপেল লিফসকে বিজয়কে ধাক্কা দেয়

SUNRISE – Auston Matthews and Mitch Marner flung pucks back and forth as warm-ups concluded.

ম্যাপেল লিফস স্টার ফরোয়ার্ডগুলি তাদের নিজস্ব জগতে ছিল কারণ ভক্তরা একটি স্যুভেনির ধরার আশায় কাচের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

টরন্টোর গতিশীল জুটি সর্বদা বধির কানে পড়ে একটি হকি-ক্রেজিড বাজারে বাইরের আওয়াজকে জোর দেয়।

বকবক, তারা এটি সম্পর্কে সচেতন ছিল কিনা, ফ্লোরিডা প্যান্থারদের সাথে দলের দ্বিতীয় রাউন্ডের প্লে অফ সিরিজের গেম 5-এ শীর্ষ থেকে নীচে দেখানোর পরে একটি অস্বস্তিকর পরে একটি ক্রিসেন্ডোতে পৌঁছেছিল যা লিফসকে দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দেয়।

এবং মার্নার 1 জুলাই অনিয়ন্ত্রিত ফ্রি এজেন্সিটির দিকে মন্থন করার সাথে সাথে শুক্রবারের স্বাভাবিক প্রাক-প্যাক ড্রপ পাসিং আচারটি নীল এবং সাদা রঙের একসাথে এই জুটির শেষ হতে পারে।

তারা নিশ্চিত করেছে যে এটি ছিল না।

টরন্টো রবিবার রাতে ঘরে বসে গেম 7 জোর করার জন্য টরন্টো একটি কৌতুকপূর্ণ, কঠোর লড়াইয়ের সাথে ২-০ ব্যবধানে জয়ের সাথে নির্মূলকে স্ট্যান্ড করে ফেললে ম্যাথিউস তৃতীয় পর্বে একটি মার্নার সেটআপ থেকে বিজয়ীকে গোল করেছিলেন।

দ্বিতীয় রাউন্ডে তাঁর প্রথমবারের মতো গোলের পরে ম্যাথিউস বলেছিলেন, “আমরা কেবল একসাথে আটকে আছি”। “বাইরের দিকে প্রচুর আওয়াজ রয়েছে, তবে মূল ফোকাসটি প্রতিদিন 20 টি প্লাস ছেলেদের দিকে রয়েছে যা প্রতিদিন ঘরে থাকে” “

বুধবারের স্কটিয়াব্যাঙ্ক অ্যারেনায় এমন এক রাতে যেখানে তারা ফ্ল্যাট বেরিয়ে এসেছিল এবং কখনও সুস্থ হয়ে উঠেনি, তার প্রেক্ষিতে লিফগুলি একটি দাগযুক্ত, সিথিং ফ্যান বেসের বড় অংশগুলি দ্বারা ছড়িয়ে পড়েছিল।

টরন্টো দ্বিতীয় সময়কালের শেষে বরফ থেকে উজ্জীবিত হয়েছিল। তৃতীয়দের জন্য অর্ধ-খালি রিঙ্কে থাকা ব্যক্তিরা জিয়ারদের অব্যাহত রেখেছিলেন, যখন দুটি জার্সি-যার মধ্যে একটি সহ ম্যাথিউসের পিছনে 34 নং 34 রয়েছে-সংবেদনশীল বিদ্বেষে বরফটি আঘাত করেছিল।

বাড়িতে ফিরে বেশ কয়েকজন ভক্ত রয়েছেন যারা ডিফেন্ডিং স্ট্যানলি কাপ চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে শুক্রবারের পারফরম্যান্সের পরে তাদের ফেলে দেওয়া থ্রেডগুলি ফিরে পেতে চান।

“আমরা যত্ন করি না,” মারনার লকার রুমের চারটি দেয়াল ছাড়িয়ে কোনও আলাপ সম্পর্কে বলেছিলেন। “আমরা কেবল সেখানে বাইরে যাই এবং আমরা আমাদের কাজটি করতে চাই This এটি আপনি এই দলটি সম্পর্কে পছন্দ করেন … অনেক আস্থা আছে” “

লিফসের গোলরক্ষক জোসেফ ওল তার প্রথম প্লে অফ শাটআউটের জন্য 22 টি সংরক্ষণ করার পরে বলেছিলেন, “এই ছেলেদের মধ্যে আমার সমস্ত আস্থা আছে।” “এবং সামগ্রিকভাবে দল।”

ম্যাথিউস, যিনি এই মৌসুমে চোটের সাথে লড়াই করেছেন এবং সকালের স্কেটের পরে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি শতভাগেরও কম বয়সী ছিলেন, তিনি লড়াইয়ের স্তরটি নিয়ে সামনের দিক থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন যা গেম 5 -এ বোর্ড জুড়ে অভাব ছিল।

বিজয়ীর উপর, কেন্দ্রটি আক্রমণাত্মক জোনে যাওয়ার আগে এবং সের্গেই বোব্রোভস্কির প্যাডগুলির মধ্যে গুলি চালানোর আগে ফ্লোরিডা ব্লু লাইনে মারনার থেকে দ্রুত পাস নিয়েছিল।

“আপনি উভয় পক্ষের উত্তেজনা অনুভব করতে পারেন,” উইঙ্গার ম্যাক্স প্যাকিওরেটিটি বলেছেন, যিনি বিলোপের মুখোমুখি হওয়ার সময় 16 টি ক্যারিয়ারের খেলায় তার অষ্টম লিফসের জন্য একটি বীমা লক্ষ্য যুক্ত করেছিলেন। “অবিশ্বাস্য খেলোয়াড়ের কাছ থেকে কেবল অবিশ্বাস্য শট। সে কারণেই তিনি আমাদের অধিনায়ক।”

টরন্টোর প্রধান কোচ ক্রেইগ বেরুব ম্যাথিউসের মান স্কোর করার চেয়ে প্রায় বেশি জোর দিয়েছেন। বরফের উভয় প্রান্তে সেই কঠোর পরিশ্রম গেম 6 এ পরিশোধ করা হয়েছে।

“এটি তার দৃ determination ় সংকল্প, তার নেতৃত্ব দিয়ে শুরু হয়,” বেরুব বলেছিলেন। “যখন তারা তাকে যেভাবে চলতে দেখছে তখন তারা আমাদের দলের বাকি অংশগুলিতে ঘষে।

প্রাক্তন মন্ট্রিল কানাডিয়েন্স অধিনায়ক প্যাকিয়েরেটি কানাডার বাজারে চাপ সম্পর্কে একটি বা দুটি জিনিস জানেন।

ম্যাথিউস এবং মারনার সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, “দুজনেই দুর্দান্ত হকি খেলা খেলেন।” “প্রত্যেকে সম্ভবত লক্ষ্য এবং পয়েন্টগুলি সম্পর্কে কথা বলতে চাইবে। তবে এমনকি শেষ পর্যন্ত, কেবল এতগুলি ভাল নাটক যে আমি জয়ের সীলমোহর করার জন্য স্টিক ব্যাটলস এবং পুক যুদ্ধ জিততে আমার মনে পুনরায় খেলতে পারি।

“আমি তাদের মতো কখনও ভাল ছিলাম না, তবে আমি তাদের জুতাগুলিতে কিছুটা হলেও যেখানে আপনি একজন খেলোয়াড় হিসাবে একটি বিষয় বিচার করেছেন। তারা এই দলে এত কিছু নিয়ে আসে এবং একটি গোষ্ঠী হিসাবে এটি নজরে আসে না।”

ম্যাথিউজ-মারনার যুগ জুড়ে 10 টি চেষ্টা করে মাত্র দুটি সিরিজ জিতেছে এমন একটি মূল ছয়টি ফ্র্যাঞ্চাইজি এখন দ্য লিফস, ২০০২ সালের পর থেকে তার প্রথম পূর্ব সম্মেলন ফাইনাল থেকে একটি বিজয় বসেছে।

“একে অপরের হয়ে খেলছেন,” ম্যাথিউস তার দল শুক্রবার অনিশ্চিত অফ-সিজনের সাথে যা দেখিয়েছিল সে সম্পর্কে বলেছিলেন।

“প্রতিযোগিতা এবং আমাদের কাজ করা … কেবল একটি সাহসী, সাহসী জয়।”

কানাডিয়ান প্রেসের এই প্রতিবেদনটি প্রথম 16 ই মে, 2025 প্রকাশিত হয়েছিল।