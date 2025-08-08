পরের মরসুমে, পরবর্তী ব্যর্থতা, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, বর্তমান স্থানান্তর প্রচারের অংশ হিসাবে, একটি অকার্যকর আক্রমণ লাইনে 200 মিলিয়নেরও বেশি পাউন্ড বিনিয়োগ করেছে। স্লোভেনীয় স্ট্রাইকার বেনিয়ামিন শেশকো থেকে জার্মান লাইপজিগ কেনার জন্য তিনি বারটি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। একটি বাস্কেটবল আক্রমণকারী ক্রয় গ্রীষ্মের বাজারের অন্যতম ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে: ম্যানচেস্টার খেলোয়াড়ের জন্য 70 মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি অর্থ প্রদান করতে সম্মত হয়েছিল।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড লাইপজিগের সাথে বেনিয়ামিন শেশকো স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে একমত হয়েছিল, সমস্ত শীর্ষস্থানীয় ব্রিটিশ এবং জার্মান প্রকাশনা জানিয়েছে। তাদের মতে, ফুটবল খেলোয়াড় একটি মেডিকেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে এবং ক্লাবের সাথে ব্যক্তিগত চুক্তি শেষ করার পরে অদূর ভবিষ্যতে এটি সম্পন্ন হবে। সূত্র জোর দিয়ে বলেছে যে শেশকো গ্রীষ্মের বাজারে প্রচুর ছিল এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে তার জন্য নিউকোলির সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছিল, যিনি লিপজিগ এবং স্ট্রাইকার নিজেই অত্যন্ত অনুকূল শর্তও দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, চুক্তিটি বর্তমান স্থানান্তর উইন্ডোর কাঠামোর মধ্যে সবচেয়ে ব্যয়বহুলগুলির মধ্যে ছিল।
বিভিন্ন মিডিয়া সংস্থান – যেমন বিবিসি এবং অভিভাবক – এর মান নির্ধারণে সংহতি। তাদের সংস্করণ অনুসারে, এটি প্রায় 74 মিলিয়ন পাউন্ড (85 মিলিয়ন ডলার) হবে। আপনি যদি তথ্য থেকে শুরু করেন স্থানান্তর বাজারএই গ্রীষ্মে বৃহত্তর, কেবলমাত্র একটি রূপান্তর ছিল যেখানে বিক্রেতা এবং ক্রেতার ভূমিকাও জার্মান এবং ইংরেজি চ্যাম্পিয়নশিপের ক্লাবগুলির অন্তর্ভুক্ত। আমরা বায়ার থেকে € 125 মিলিয়ন ফ্লোরিয়ান ভার্টে লিভারপুল অধিগ্রহণের কথা বলছি।
বেনজমিন শেশকো তার যৌবনের পরেও (তাঁর বয়স 22 বছর), দীর্ঘকাল ধরে ফুটবল জায়ান্টদের কাছ থেকে ঘনিষ্ঠ আগ্রহের বিষয় হিসাবে দীর্ঘকাল উল্লেখ করেছিলেন।
এই বাস্কেটবল স্ট্রাইকার – দুই মিটারের নীচে – ইতিমধ্যে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে তার কার্যকারিতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।
অস্ট্রিয়ান “সালজবার্গ” এর অভিজাত স্তরে বয়স্ক, ফুটবল প্রতিভা পরিমার্জনে উত্পাদনশীলতার দ্বারা প্রথম পরিচিত, শেশকো, লিপজিগের ২০২৩ সালে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন, দ্রুত ক্লাবের মূল চিত্রে পরিণত হয়েছিল, যা গত মৌসুমে, অফিসিয়াল প্রতিযোগিতায় দুই ডজনেরও বেশি প্রধান) ওয়ার্ডেনদের সাথে ভাল খেলার জন্য। তদুপরি, এই দক্ষতাগুলি জয়ের ঘোড়া দ্বৈত – স্লোভেনীয় কৌশল এবং তাদের পছন্দ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে চাটুকার পর্যালোচনাগুলিরও প্রাপ্য। তিনি ইতিমধ্যে বেশ অভিজ্ঞতা আছে। বিশেষত, শেশকো ক্রমাগত স্লোভেনিয়ার জাতীয় দলের হয়ে খেলেন এবং জার্মানিতে গত বছরের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে এর রচনায় লক্ষণীয় ছিলেন।
সত্য, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে তাঁর উপস্থিতি আরও বিস্তৃত প্রসঙ্গে আরও কৌতূহলী।
২০১৩ সাল থেকে, ২০১৩ সাল থেকে, তাঁর বহু বছরের পরামর্শদাতা ও স্রষ্টার অবসর গ্রহণের পর থেকে অ্যালেক্স ফার্গুসনের বিপুল সংখ্যক জোরে বিজয় স্থায়ী সঙ্কটের মতো কিছু ভোগ করছে, মরিয়াভাবে মর্যাদাপূর্ণ ট্রফিগুলি বিজয়ী করার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের নিঃসরণীয় গ্রেডের গ্রুপে দৃ ly ়ভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।
প্রচেষ্টা অদৃশ্য হয়ে যায়। এবং আগের মরসুমটি সম্পূর্ণরূপে তার জন্য একটি বিপর্যয়ের ফলস্বরূপ। ম্যানচেস্টারের একমাত্র আপেক্ষিক অর্জনকে ইউরোপা লিগের ফাইনালের অ্যাক্সেস হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেখানে তারা টটেনহ্যামের কাছে হেরেছিল। অভ্যন্তরীণ টুর্নামেন্টে, ক্লাবটি চ্যাম্পিয়নশিপে ক্রাশিং ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছিল, ইতিমধ্যে 15 তম লাইনে পড়ার ব্যবস্থা করে।
এতে অদ্ভুত কিছু নেই, ক্রীড়া সমস্যা সত্ত্বেও, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আর্থিক শক্তি, যারা বিভ্রান্ত করেনি, তারা আবার বাজারে ব্যতিক্রমী কার্যকলাপ দেখিয়েছিল। বেঞ্জামিন শেশকোর স্থানান্তরিত হয়ে তিনি ইতিমধ্যে প্রায় 215 মিলিয়ন পাউন্ড মোট নতুনদের অর্জন করেছেন। এবং তার সিংহের ভাগ – 200 মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি – আক্রমণকারীদের উপর এসেছিল। স্লোভেনজের আগেও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ, ব্রেন্টফোর্ড এবং ওলভারগেম্পটন থেকে অধিগ্রহণের আগে, এই ভূমিকার দুই প্রতিনিধি – ব্রায়ান এমবেমো এবং মাতিশা কুনিয়ু, যথাক্রমে সামান্য সস্তা শেশকো, 75 মিলিয়ন এবং € 74.2 মিলিয়ন, ট্রান্সফারমার্ক্ট অনুসারে।
বিবিসি, সংখ্যার বিষয়ে মন্তব্য করে, ইঙ্গিত দেয় যে রাসমাস হায়োলুন এবং জোশুয়া জিরকজে এর মতো বেশ কয়েকটি সেলিব্রিটিদের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও আক্রমণাত্মক ম্যানচেস্টার লাইনটি এবং কোচ রুবেন অ্যামিমিম যে কোনও স্কিম ব্যবহার করুক না কেন, গত মৌসুমের শেষ হিসাবে একচেটিয়াভাবে দেখেছিলেন। বলুন, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড চ্যাম্পিয়নশিপে, মাত্র ৪৪ টি গোল করেছেন – এটি অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে সবচেয়ে খারাপ সূচক।