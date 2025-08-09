ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড বনাম ফিওরেন্টিনা পূর্বরূপ, ভবিষ্যদ্বাণী, লাইনআপস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূল

রেড ডেভিলস চার ম্যাচের অপরাজিত দৌড়ে রয়েছে।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড একটি প্রাক-মৌসুমের ক্লাব বন্ধুত্বপূর্ণ খেলায় ফিয়েরেন্টিনার হোস্ট করতে প্রস্তুত। এই ক্লাবগুলির মধ্যে আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড খেলা শুরুর ঠিক আগে প্রাক্তন তারকা ডেভিড ডি গিয়ার জন্য একটি বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছে, কারণ তিনি ২০১১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, বিভিন্ন ট্রফি জিতেছিলেন এবং খেলোয়াড়কে ৪ বারের সময় শিরোনামও করেছিলেন।
প্রিমিয়ার লিগ সামার সিরিজ ২০২৫ জয়ের পরে রুবেন আমোরিমের নেতৃত্বাধীন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আসছে। যদিও এটি প্রাক-মৌসুমের টুর্নামেন্ট ছিল, ইউনাইটেড ভাল করেছে এবং তাদের কোনও ম্যাচ হারাতে পারেনি। রেড ডেভিলস স্কোয়াডে কিছু খেলোয়াড় যুক্ত করেছে এবং আগের চেয়ে আরও ভাল দেখাচ্ছে।
ফিওরেন্টিনা পরিদর্শন পক্ষ হবে। তাদের আগের প্রাক-মৌসুমের খেলায় নটিংহাম ফরেস্টের বিপক্ষে একটি গোলহীন ড্রকে রাখা হয়েছিল। তারা যদি তাদের আসন্ন খেলায় ম্যান ইউনাইটেডের বিপক্ষে কোনও সুযোগ দাঁড়াতে চায় তবে সেরি এ পক্ষকে পদক্ষেপ নিতে হবে।
কিক-অফ:
- অবস্থান: ম্যানচেস্টার, ইংল্যান্ড
- স্টেডিয়াম: ওল্ড ট্র্যাফোর্ড
- তারিখ: শনিবার, আগস্ট 9
- কিক-অফ সময়: 05:15 পিএম আইএসটি/ 11:45 এএম জিএমটি/ 07:45 এএম ইটি/ 04:45 এএম পিটি
- রেফারি: টিবিডি
- Var: ব্যবহারে নেই
প্রাক-মৌসুম ফর্ম:
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড: ডিডাব্লুডাব্লুড
ফিওরেন্টিনা: wwld
খেলোয়াড়দের দেখার জন্য
ব্রায়ান এমবেউমো (ম্যান ইউনাইটেড)
ব্রায়ান এমবেউমো প্রতিপক্ষের প্রতিরক্ষার জন্য হুমকি হতে চলেছে। তিনি এভারটনের বিপক্ষে তাদের সর্বশেষ প্রাক-মৌসুমের খেলায় ম্যান ইউনাইটেডের হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। যদিও তিনি শেষ খেলায় স্কোর করতে ব্যর্থ হন, তবুও এমবিউমো নিজেকে প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, নতুন মৌসুমের আগে ভক্তদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আশাবাদ দিয়েছিলেন।
মোইস কেয়ান (ফিওরেন্টিনা)
মোইস কেয়ান কারারিসের বিপক্ষে প্রাক-মৌসুমের খেলায় একটি ব্রেস করেছিলেন, তবে ফিয়েরেন্টিনার হয়ে শেষ দুটি খেলায় কোনও গোল করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে, আক্রমণকারী ফ্রন্টে এবং ম্যান ইউনাইটেডের প্রতিরক্ষা ট্রাবল ইন ইটালিয়ান ফরোয়ার্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা করুন।
ম্যাচ ফ্যাক্টস
- ফিওরেন্টিনা দুটি ম্যাচের অপরাজিত রান করছে।
- ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড চার ম্যাচের অপরাজিত রানে রয়েছে।
- এটি এই ক্লাবগুলির মধ্যে তৃতীয়বারের বৈঠক হবে।
ম্যান ইউনাইটেড বনাম ফিওরেন্টিনা: বাজি টিপস এবং প্রতিকূল
- ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড জিততে
- ব্রায়ান এমবিউমো স্কোর
- 3.5 এর নীচে লক্ষ্য
আঘাত এবং দলের সংবাদ
আন্দ্রে ওনানা এবং লিসান্দ্রো মার্টিনেজ তাদের আঘাত থেকে সুস্থ হয়ে উঠছেন এবং তাই রেড ডেভিলদের জন্য এই পদক্ষেপটি মিস করবেন। জোশুয়া জিরকজি ফিটনেসের অভাবের কারণেও মিস করতে পারে।
আহত হওয়ায় ফিওরেন্টিনা খ্রিস্টান কাউমের পরিষেবা ছাড়াই থাকবে।
মাথা থেকে মাথা
মোট ম্যাচ: 2
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড জিতেছে: 1
ফিওরেন্টিনা জিতেছে: 1
অঙ্কন: 0
পূর্বাভাস লাইনআপস
ম্যান ইউনাইটেড পূর্বাভাস লাইনআপ (3-4-2-1)
বেস (জিকে); ইয়ু, মাগুয়ের, শ; আমন্ড, ফার্নান্দেস, কেসেমিও, ডরগু; এমবেওমো, কুনহা; হোমলুন্ড
ফিওরেন্টিনা পূর্বাভাস লাইনআপ (3-4-1-2)
ডি গিয়া (জিকে); কমুজো, পঙ্গাচিক, রেঞ্জ; ডোডো, ফাগিওলি, হাত, গসেস; গুডমুন্ডস; বিশ, কেয়ান
ম্যাচের পূর্বাভাস
উভয় ক্লাব এখানে একটি তীব্র ফিক্সচার উত্পাদন করতে চলেছে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফেভারিট হিসাবে আসবে এবং আসন্ন প্রাক-মৌসুমের খেলায় ফিওরেন্টিনাকে পরাস্ত করতে পারে।
ভবিষ্যদ্বাণী: ম্যান ইউনাইটেড 2-1 ফিওরেন্টিনা
টেলিকাস্টের বিশদ
বিশ্বজুড়ে ভক্তরা ক্লাবের বন্ধুত্বপূর্ণ লাইভ স্ট্রিমটি দেখতে মিউটিভিতে টিউন করতে পারেন।
ম্যান ইউনাইটেড এবং ফিওরেন্টিনার মধ্যে মাথা থেকে মাথা রেকর্ড কী?
তারা দু’বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে এবং উভয় পক্ষই একটি ম্যাচ জিতেছে।
ম্যান ইউনাইটেড বনাম ফিওরেন্টিনা প্রাক-মৌসুমের বন্ধুত্বপূর্ণ 2025 কখন এবং কোথায়?
শনিবার, 9 আগস্ট, 2025, ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে। কিক-অফটি 12:45 অপরাহ্ন বিএসটি-তে নির্ধারিত রয়েছে।
কোথায় এবং কীভাবে ম্যান ইউনাইটেড বনাম ফিওরেন্টিনা প্রাক-মৌসুমের বন্ধুত্বপূর্ণ 2025 দেখতে পাবেন?
MUTV সমস্ত ভক্তদের জন্য গেমের লাইভ স্ট্রিম সরবরাহ করবে।
