ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সিস্টেমে ব্রায়ান এমবিউমো কোথায় ফিট করবে?

রেড ডেভিলস ক্যামেরুন আন্তর্জাতিক স্বাক্ষর করতে চাপ দিচ্ছে।

গত মৌসুমে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড গোল করতে লড়াই করেছিল, তবে তারা সংশোধন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্রাজিলিয়ান আক্রমণকারী ম্যাথিউস কুনহাকে £ 62.5 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করার পরে তারা এখন ব্রেন্টফোর্ডের ব্রায়ান এমবেউমোকে অনুসরণ করছে।

জুনের শুরুর দিকে তাদের £ 45 মিলিয়ন ডলার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পরে তারা million 60 মিলিয়ন ডলারের বেশি অফার নিয়ে ফিরে এসেছিল। তারা যদি কোনও চুক্তি বন্ধ করতে পারে তবে ক্যামেরুনিয়ান ফরোয়ার্ড ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে কী নিয়ে আসবে? আমরা পরীক্ষা করি।

গত মৌসুমে, ব্রায়ান এমবিউমো ব্রেন্টফোর্ডের হয়ে ২০ টি গোল তৈরি করেছিলেন, যার সবকটিই ছিল লিগের গোল। আরও প্রিমিয়ার লিগের একমাত্র খেলোয়াড় হলেন ম্যানচেস্টার সিটির এরলিং হাল্যান্ড, নিউক্যাসল ইউনাইটেডের আলেকজান্ডার ইসাক এবং লিভারপুলের মোহাম্মদ সালাহ।

এটি 25 বছর বয়সের প্রথমবারের মতো শীর্ষ স্তরের কোনও দলের হয়ে ডাবল ফিগারগুলিতে পৌঁছেছে। এর আগে, তিনি 2019-20 সালে ইএফএল চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রেন্টফোর্ডের হয়ে 16 টি গোল করেছিলেন এবং 2018-19 সালে লিগ 2 এর ট্রয়েসের জন্য সামগ্রিকভাবে 11 টি গোল করেছিলেন।

তার প্রাথমিক তিনটি প্রিমিয়ার লিগ মরসুমে, ক্যামেরুনের আট, নয়টি এবং নয়টি গোলের (সমস্ত প্রতিযোগিতায়) মোটামুটি গড় ট্যালি ছিল।

ব্রায়ান এমবেউমো কি মানুষ উড্ডের আক্রমণে সেই দমকল বাহিনী সরবরাহ করবে?

তবে ক্যামেরুন ইন্টারন্যাশনাল কেবল সাধারণ উদ্দেশ্যগুলির চেয়ে বেশি পরিবেশন করতে কেনা হচ্ছে। যদিও কুনহা বাম দিকে খেলবেন বলে প্রত্যাশিত, ব্রায়ান এমবেউমো একজন স্ট্রাইকারের পিছনে ডানদিকে খেলতে পছন্দ করেন তবে তিনি কেন্দ্রীয়ভাবেও খেলতে পারেন।

তিনি লীগের শীর্ষ বলধারীদের মধ্যে রয়েছেন, প্রায়শই একটি কার্যকর শেষ পণ্য সরবরাহ করেন এবং 90 মিনিটে স্পর্শের ক্ষেত্রে 15 টিরও বেশি গোলের সাথে খেলোয়াড়দের গ্রুপকে নেতৃত্ব দেন, খেলায় তার ব্যস্ততা প্রদর্শন করে।

সাতটি সহায়তার সাথে, তিনি শীর্ষ সহায়তার তালিকায় 17 তম ছিলেন, তবে 9.3 এক্সএর সাথে তিনি পূর্বাভাসিত সহায়তাগুলিতে প্রিমিয়ার লিগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

তাই তিনি প্রত্যাশা করতেন যে তার সতীর্থরা তাদের পাসগুলির চেয়ে আরও বেশি স্কোর করবে। 18 টি সহায়তা থাকা সত্ত্বেও সালাহ কেবল 9.1 এর একটি এক্সএ পেয়েছিলেন।

তিনি এমন একটি দল ছেড়ে চলে যান যেখানে তিনি প্রতিটি গোল করার চাপে ছিলেন না, কারণ তার সতীর্থ ইয়োয়ান উইসা প্রিমিয়ার লিগে 19 গোল করেছিলেন। তিনি এমন একটি ক্লাবে যোগ দেবেন যেখানে ব্রুনো ফার্নান্দেস এবং রেড ডেভিলসের শীর্ষস্থানীয় লিগ স্কোরার আমাদ ডায়ালো প্রত্যেকে আটটি গোল করেছিলেন।

গত মৌসুমে, অ্যামোরিম ইউনাইটেড কীভাবে তাদের সম্ভাবনার সুযোগ নেয় নি সে সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিল। আগের মরসুমে তারা যে 44 টি লিগের গোল করেছিল তার চেয়ে তাদের অবশ্যই অনেক বেশি স্কোর করতে হবে।

যদিও এমবিউমোর আগমন সেই শূন্যতা পূরণ করতে সহায়তা করতে পারে, ক্যামেরুন ফরোয়ার্ড এর চেয়ে বেশি সরবরাহ করবে, যেমনটি কুনহার মতো করেছিল।

শক্তি এবং শক্তির কারণে তিনি বলটি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। United’s offensive players are far too often of the snappy type, who perform better in cramped areas.

ধারণাটি হ’ল ব্রায়ান এমবেউমো, কুনহা এবং একজন শক্তিশালী নয় নম্বর যারা বলটি ধরে রাখতে পারেন এবং তার পিছনে গোলের সাথে খেলতে পারেন বিরোধী দলকে পিছনে ঠেলে দিতে পারে, ম্যান ইউনাইটেডকে আরও বেশি জায়গা খেলতে, গেমের গভীরতা বাড়িয়ে তোলে এবং আরও সম্ভাবনা তৈরি করে।

প্রিমিয়ার লিগে অভ্যস্ত এমন খেলোয়াড়দের নিয়ে এসে এবং সেটিংয়ের সময় প্রয়োজন হয় না-যা আগের মৌসুমটি কীভাবে শেষ হয়েছিল তা প্রদত্ত দুর্লভ।

আমোরিম আগের মরসুমের শেষে বলেছিলেন যে তিনি যা চান তা পেতে কয়েকটি স্থানান্তর উইন্ডো প্রয়োজন হতে পারে; সুতরাং, ব্রায়ান এমবেউমো দলের পুনর্নির্মাণের শেষ হতে পারে না।

তবে, মনে হয় যে ইউনাইটেড আসন্ন মৌসুমে লক্ষ্যগুলির জন্য আরও বেশি হুমকি তৈরি করবে এবং এর ফলে একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি হওয়া উচিত।

আরও আপডেটের জন্য, এখন খেলকে অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটারএবং ইনস্টাগ্রাম; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন টেলিগ্রাম।