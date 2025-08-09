You are Here
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড স্টার ফরোয়ার্ডের জন্য আউটমাস্কেল প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে সেট
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড স্টার ফরোয়ার্ডের জন্য আউটমাস্কেল প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে সেট

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড গ্রীষ্মের অন্যতম ঘনিষ্ঠভাবে দেখা ট্রান্সফার লড়াইয়ে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের কাছ থেকে প্রতিযোগিতার প্রতিরোধের পরে বেঞ্জামিন সেস্কোর স্বাক্ষর বন্ধ করে দিচ্ছে।

ইউনাইটেড আরবি লাইপজিগের সাথে একটি প্রাথমিক £ 66.3 মিলিয়ন মূল্যমানের একটি চুক্তিতে সম্মত হয়েছে, পারফরম্যান্স-সম্পর্কিত অ্যাড-অনগুলিতে আরও £ 7.37 মিলিয়ন ডলার দিয়ে মোট প্যাকেজটি মাত্র 100 মিলিয়ন ডলারের নিচে নিয়ে গেছে।

স্লোভেনিয়ান ফরোয়ার্ড নিউক্যাসল বা ইউনাইটেডে যোগদানের জন্য উন্মুক্ত ছিল, তবে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের পক্ষে তাঁর পছন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়েছিল। নিউক্যাসল বোঝা যায় বৃহত্তর আপ-ফ্রন্ট ফি দেওয়ার জন্য, তবুও সেসকো ইউনাইটেডের মর্যাদা ও প্রকল্প দ্বারা দমন করেছিল।

ইউনাইটেডের নিয়োগের পরিচালক, ক্রিস্টোফার ভিভেলের উপস্থিতি, যিনি এর আগে লিপজিগে কাজ করেছিলেন, তারা মসৃণ আলোচনায় সহায়তা করেছেন বলে মনে করা হয়।

শনিবার সেসকো কমপক্ষে ২০৩০ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করার আগে শুক্রবার মেডিকেল জন্য ম্যানচেস্টারে ভ্রমণ করার পরে এই স্থানান্তরটি চূড়ান্ত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।



