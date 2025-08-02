ম্যানহান্ট মন্টানায় ৪ জন হত্যার অভিযোগে সেনাবাহিনীর প্রবীণদের পক্ষে অব্যাহত রেখেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
শুক্রবার সকালে মন্টানায় কমপক্ষে চার জনকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত সেনাবাহিনীর প্রবীণদের সন্ধানকারী আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা হোয়াইট ফোর্ড এফ -150 লোকটি পালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন, যদিও তিনি এখনও অবস্থিত হয়নি।
অ্যানাকোন্ডা-ডিয়ার লজ কাউন্টি আইন প্রয়োগকারী কেন্দ্র শ্যুটিং সন্দেহভাজনকে আনাকোন্ডার 45 বছর বয়সী মাইকেল পল ব্রাউন হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং শুক্রবার বলেছে যে তিনি সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক বলে মনে করা হচ্ছে।
আইন প্রয়োগকারী কেন্দ্র জানিয়েছে, ব্রাউনকে সর্বশেষে স্টাম্পটাউন অঞ্চলে দেখা গিয়েছিল, যা অ্যানাকান্ডার পশ্চিমে রয়েছে, আইন প্রয়োগকারী কেন্দ্র জানিয়েছে।
কর্তৃপক্ষগুলি ব্রাউন শনিবারের একটি ছবি প্রকাশ করেছে, যা তাকে খালি পায়ে এবং শার্টলেস হাঁটতে দেখিয়েছে যা বহিরঙ্গন কংক্রিটের পদক্ষেপের একটি ফ্লাইট বলে মনে হয়েছিল।
টেনেসি চতুর্ভুজ খুনের সন্দেহভাজনকে অপরাধী অতীতের বিবরণ হিসাবে পাওয়া যায়
নতুন প্রকাশিত ছবিতে দেখানো হয়েছে ব্রাউনকে কালো শর্টস পরা এবং শুক্রবার শুটিংয়ের পরে পালিয়ে যাওয়ার পরে, স্টেট ফৌজদারি তদন্ত বিভাগের (ডিসিআই) জানিয়েছে।
এটি স্পষ্ট নয় যে কী শুটিংয়ের দিকে পরিচালিত করেছিল, যা আউল বারে সকাল 10 টার দিকে ঘটেছিল।
ডিসিআই প্রশাসক লি জনসন শুক্রবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে কর্মকর্তারা হোয়াইট এফ -150 পিকআপ ট্রাকটি অবস্থিত করেছেন যেখানে ব্রাউন পালিয়ে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে ব্রাউন গাড়ির আশেপাশে বা তার আশেপাশে ছিল না।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল আপডেটের জন্য ডিসিআইয়ের কাছে পৌঁছেছে।
গানম্যান মন্টানা বিজনেসে একাধিক লোককে গুলি করে, কর্তৃপক্ষ নিবিড় ম্যানহান্ট চালু করে
তবুও, গাড়িটি আবিষ্কার করার পরে, কর্তৃপক্ষগুলি স্টাম্পটাউন রোডের কাছে পাহাড়গুলিতে তাদের অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে।
সোয়াট শুক্রবার ব্রাউন এর বাড়িও সাফ করেছে, যদিও তিনি বড় রয়েছেন।
আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা ব্রাউন অন্য কোনও লোককে ক্ষতিগ্রস্থ করার খবর পাননি, যদিও তিনি সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক বলে মনে করা হচ্ছে।
এলাকার বাসিন্দাদের তাদের বাড়ির ভিতরে থাকতে এবং উচ্চ সতর্কতায় থাকতে উত্সাহিত করা হয়েছে।
ক্যাম্পাররা ছুটির উইকএন্ডে সম্ভাব্য দেখার রিপোর্টের পরে অভিযুক্ত কিলার বাবা রেইনডের জন্য ম্যানহান্ট
হোয়াইট পিকআপ বা তার বাড়িতে সেনাবাহিনীর প্রবীণ ব্যক্তির কোনও চিহ্ন না থাকায় কর্তৃপক্ষ শুক্রবার গ্রাউন্ড এবং এয়ার দ্বারা অ্যানাকোন্ডার পশ্চিমে স্টাম্পটাউন রোড অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়েছিল, এটিকে লক করে রেখেছিল যাতে কাউকে ভিতরে বা বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। কর্তৃপক্ষ শনিবারের মধ্যে লকডাউনটি তুলেছিল।
ডিসিআই বাসিন্দাদের সতর্ক করেছিল যে তারা যদি ব্রাউনকে তার কাছে না যেতে দেখেন। পরিবর্তে, বাসিন্দাদের অবিলম্বে 911 কল করতে উত্সাহিত করা হয়। তাকে নীল চোখ এবং বাদামী চুল সহ 5 ফুট -10 এবং প্রায় 170 পাউন্ড হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
শুক্রবারের শুটিংয়ে কর্তৃপক্ষ চারজন ক্ষতিগ্রস্থকে চিহ্নিত করেছে, তবে পরিবারের সমস্ত সদস্যকে অবহিত না করা পর্যন্ত নাম প্রকাশ করা হবে না এবং ডিসিআই যেমন বলেছিলেন, “সময়টি উপযুক্ত”।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
ব্রাউন ২০০১ সালের জানুয়ারী থেকে মে ২০০৫ পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে একজন আর্মার ক্রুম্যান ছিলেন এবং ২০০ April সালের এপ্রিল থেকে মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত ন্যাশনাল গার্ডে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, সেনা পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ফক্স নিউজ ডিজিটালকে নিশ্চিত করেছে। তিনি ফেব্রুয়ারী ২০০৪ থেকে মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত ইরাকে মোতায়েন করেছিলেন এবং সার্জেন্ট পদে এই পরিষেবাটি ছেড়ে যান।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২০০ 2006 সালের এপ্রিল থেকে মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত তিনি মন্টানা ন্যাশনাল গার্ডে একজন বর্ম ক্রুম্যান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের আলেকজান্দ্রা কোচ এবং অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।