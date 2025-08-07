You are Here
ম্যানিটোবা প্রিমিয়ার আমাদের রাজনীতিবিদদের মনোযোগ-সন্ধানকারীদের ‘দাবানলের ধোঁয়ায়’ কাঠ তন্ত্র ‘নিক্ষেপ করে বলে ডাকে
ম্যানিটোবা প্রিমিয়ার ডব্লিউএবি কেইনিউ তাদের রাজ্যগুলিতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ধোঁয়া পাঠানোর জন্য কানাডাকে ডেকে আনে “কাঠবাদাম” ছুঁড়ে মারার এবং “রাজনৈতিক গেমস” খেলার জন্য একদল রিপাবলিকানদের অভিযোগ করেছিলেন।

“এগুলি মনোযোগ-সন্ধানকারী যারা স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বা জীবনকে আরও সাশ্রয়ী করে তোলার বিষয়ে ভাল ধারণা নিয়ে আসতে পারেন না,” কেইনু কানাডিয়ান প্রেসকে বলেছেন। “সুতরাং তারা এমন কিছু নিয়ে গেম খেলছে যা খুব গুরুতর।”

কিনু বলেছিলেন যে তিনি “এই মনোযোগ-সন্ধানকারীদের সমস্ত আমেরিকানদের কাছে বিভ্রান্ত শব্দগুলি সাধারণীকরণ করেন না।” তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে আমেরিকান দমকলকর্মীরা কানাডার দাবানলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে আসছে এবং কানাডার দমকলকর্মীরা ক্যালিফোর্নিয়ার ধ্বংসাত্মক দাবানলের মৌসুমে মাটিতে এবং বাতাসে ছিল।

প্রিমিয়ার বলেছিলেন, “আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই এবং আমি ট্রাম্প প্রশাসনের লোকদের ধন্যবাদ জানাই যারা কানাডা এবং ম্যানিটোবায় কিছু ফেডারেল দমকল সংস্থান পাঠিয়েছিল,” প্রিমিয়ার বলেছিলেন। “সুতরাং আমরা এগিয়ে যাওয়ার দাবানলের মাধ্যমে একটি অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক এবং একে অপরকে সমর্থন করার ক্ষমতা রাখব” “

বুধবারের একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উইসকনসিন স্টেট রেপ। ক্যালভিন ক্যালাহান আইওয়া, মিনেসোটা এবং উত্তর ডাকোটা থেকে অন্যান্য রিপাবলিকান রাজ্য আইন প্রণেতাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন কানাডার বিরুদ্ধে মার্কিন পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা প্রশাসক লি জেলডিন এবং আন্তর্জাতিক যৌথ কমিশনের কাছে শেয়ারড ওয়াটার এবং এয়ার কোয়ালিটিতে বিরোধগুলি সমাধান করে এমন একটি দ্বৈত সংস্থায় একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করতে।

রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা কানাডার দাবানল পরিচালনার অনুশীলনগুলির তদন্ত এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সম্ভাব্য প্রতিকারের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

“কানাডা যদি এই দাবানলের নিয়ন্ত্রণে না ফেলতে না পারে তবে তাদের সত্যিকারের পরিণতির মুখোমুখি হওয়া দরকার,” কলাহান সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছিলেন। “আমাদের বাতাস স্বাস্থ্যের ঝুঁকিতে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে আমরা আর ফিরে বসব না।”

ক্যালাহান অন্যান্য সরকারের রিপাবলিকান রাজনীতিবিদদের একটি কোরাস যোগদান করেছেন যারা কানাডার দাবানল সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

মিশিগান রেপ। জ্যাক বার্গম্যান সোমবার কানাডিয়ান সেনকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। উভয়ই কানাডার সদস্য-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তঃ সংসদীয় গোষ্ঠী।

মিশিগান রেপ।

কংগ্রেসের অন্যান্য রিপাবলিকান সদস্যদের একটি চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে জুলাই মাসে মার্কিন কিরস্টেন হিলম্যানকে কানাডার রাষ্ট্রদূতকে পাঠানো হয়েছিল, জেমস বলেছিলেন যে “তখন থেকে, অগ্রগতির পরিবর্তে আমরা বৃদ্ধি দেখেছি।”

জেমস বলেছিলেন যে ম্যানিটোবায় দ্বিতীয় জরুরি অবস্থার কিনের ঘোষণাপত্র “অনেক আমেরিকান যে ভয় পেয়েছিল তা নিশ্চিত করেছে: কানাডা শুরু করার আগে এই আগুন বন্ধ করার জন্য কানাডা প্রায় যথেষ্ট কাজ করছে না।”

দেখুন | মার্কিন আইন প্রণেতারা কানাডাকে দাবানলের ধোঁয়া সম্পর্কে আরও কিছু করতে বলে:

মার্কিন আইন প্রণেতারা কানাডাকে দাবানলের ধোঁয়া সম্পর্কে আরও কিছু করতে বলে

মিনেসোটা এবং উইসকনসিনের রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা কানাডার সরকারকে দাবানলের প্রতিরোধ ও প্রশমিত করার জন্য আরও কিছু করার জন্য বলছেন কারণ তারা বলছেন, ধোঁয়া আমেরিকানদের গ্রীষ্ম উপভোগ করা আরও কঠিন করে তুলছে।

আমেরিকান আইন প্রণেতা প্রাথমিক চিঠির প্রতিক্রিয়া হিসাবে কিনের মন্তব্যের সমালোচনাও করেছিলেন। জুলাইয়ের কাইনিউ বলেছিলেন যে এটি মানুষকে রাজনীতি বন্ধ করে দেয় “যখন আপনি কংগ্রেস জনগণকে তুচ্ছ করার চেষ্টা করার চেষ্টা করছেন এবং একটি দাবানলের মরসুম থেকে খড়কে বের করার চেষ্টা করছেন যেখানে আমরা আমাদের প্রদেশে জীবন হারিয়েছি।”

একজন স্বামী ও স্ত্রীকে মে মাসে উইনিপেগের উত্তর-পূর্বে একটি দ্রুত চলমান দাবানলের দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল এবং তাদের সম্প্রদায় থেকে হাজার হাজার মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

জেমস বলেছিলেন যে কেইনউর মন্তব্যগুলি প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে দাবানলের ধোঁয়ার স্বাস্থ্যের প্রভাবগুলি বাতিল করে দিয়েছে। রিপাবলিকান বলেছিলেন যে ধোঁয়াটি জনস্বাস্থ্য জরুরী জরুরী হিসাবে “এবং এটি মার্কিন-কানাডার সম্পর্ককে সক্রিয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে।”

রিপাবলিকানদের ক্রমবর্ধমান চাপ আসে কারণ দু’দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উত্তেজনা থেকে যায়।

১ আগস্ট, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডার পণ্যগুলিতে শুল্ক বাড়িয়ে 35 শতাংশে উন্নীত করেছেন যখন নতুন সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক চুক্তি রাষ্ট্রপতির সময়সীমার আগে কার্যকর হতে ব্যর্থ হয়েছিল। শুল্কগুলি বাণিজ্য সম্পর্কিত কানাডা-ইউএস-মেক্সিকো চুক্তির সাথে সম্মতিযুক্ত পণ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ট্রাম্পের স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, তামা এবং অটোমোবাইল শুল্কের সাথে কানাডাও আঘাত হানে।

বর্তমানরিপাবলিকানরা বলছেন কানাডিয়ান দাবানলের ধোঁয়া গ্রীষ্মকে ধ্বংস করছে

কানাডা জুড়ে যখন দাবানলগুলি জ্বলছে এবং ধোঁয়াগুলি স্কাইলাইনকে ঝাপসা করে, কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যদের একটি দল অভিযোগ করছে যে কানাডিয়ান দাবানলদের কাছ থেকে শ্বাসরোধক বায়ু গুণমান আমেরিকানদের জন্য গ্রীষ্মকে নষ্ট করছে। ফিউচার অফ ফায়ার এর লেখক এড স্ট্রুজিক ব্যাখ্যা করেছেন যে আমাদের বন পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা কী সঠিক এবং ভুল করছি এবং দাবানলের প্রতিরোধের জন্য আরও কিছু করা যেতে পারে কিনা তা ব্যাখ্যা করে।

প্রাকৃতিক সম্পদ কানাডা জুলাইয়ে বলেছিল যে দীর্ঘস্থায়ী খরা সহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে দাবানলগুলি একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা।

ট্রাম্প জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি “প্রতারণা” বলে অভিহিত করেছেন এবং তাঁর প্রশাসন একটি ফ্ল্যাগশিপ জলবায়ু প্রতিবেদনে কর্মরত সমস্ত বিজ্ঞানীকে বরখাস্ত করেছেন।

অনেক রিপাবলিকান 2023 কানাডিয়ান দাবানল মৌসুমের দিকে ইঙ্গিত করে, যা রেকর্ডে সবচেয়ে খারাপ ছিল। সে বছর দেশজুড়ে আগুন জ্বলছে আগুনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এমনকি আটলান্টিক মহাসাগর জুড়ে উত্তর ইউরোপে ঘন ধোঁয়া পাঠিয়েছিল।

কানাডিয়ান কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন যে এই বছরের দাবানল মৌসুমটি রেকর্ডে দ্বিতীয়-সবচেয়ে খারাপ হতে পারে। ফেডারেল, প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ওয়াইল্ডল্যান্ড ফায়ার ম্যানেজমেন্ট এজেন্সিগুলির মালিকানাধীন ও পরিচালিত একটি অলাভজনক কানাডিয়ান ইন্টিগ্রেন্সি ফরেস্ট ফায়ার সেন্টার তার ওয়েবসাইটে বলেছে যে বুধবার কানাডা জুড়ে 744 সক্রিয় দাবানলগুলি জ্বলছে।

কানাডায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিট হোইকস্ট্রা মঙ্গলবার বলেছেন যে কানাডার সাম্প্রতিক দাবানলগুলি দেশগুলির ভাগ করা চ্যালেঞ্জগুলির একটি “সম্পূর্ণ অনুস্মারক” সরবরাহ করে।

মার্কিন দূতাবাসের দ্বারা ভাগ করা এক বিবৃতিতে হোইকস্ট্রা বলেছেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার সংকটের সময়ে একে অপরকে সমর্থন করার “দীর্ঘ ইতিহাস” রয়েছে।

“কানাডিয়ানরা এই বছরের শুরুর দিকে মর্মান্তিক ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানলের সময় আমাদের সাথে দাঁড়িয়েছিল এবং আমরা এখন কানাডার সাথে দাঁড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,” তিনি বলেছিলেন।

ক্যালিফোর্নিয়াসহ একাধিক আমেরিকান রাজ্য জুড়ে জ্বলন্ত দাবানলগুলি নিকটবর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধোঁয়া পাঠাচ্ছে।

