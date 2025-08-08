ম্যানিটোবা যাদুঘরটি অন্য কোথাও বে চার্টার হেড হিসাবে প্রতিফলিত হয়

নিবন্ধ সামগ্রী
ম্যানিটোবা যাদুঘরে হডসনের বে শিল্পকর্মগুলির বৃহত্তম সংগ্রহগুলির মধ্যে একটি থাকতে পারে, তবে এর সিইও তিক্ত নয় যে তিনি তার প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত খুচরা বিক্রেতার ক্রাউন জুয়েলটি নির্ধারিত নয়।
শিগগিরই 355 বছর বয়সী রয়্যাল চার্টারটির জন্য একটি নতুন বাড়ি থাকবে যা উপসাগরটিকে জন্ম দিয়েছিল, এটি এটিকে অসাধারণ জমিগুলির বিশাল সোয়াথের উপর অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ দেয়-এবং আদিবাসীদের সাথে বসতি স্থাপনকারীদের প্রাথমিক সম্পর্কের উপর প্রচুর প্রভাব ফেলবে।
এটি কানাডিয়ান মিউজিয়াম অফ হিস্ট্রি -এ প্রবাহিত হবে, ওয়েস্টন পরিবারকে সনদটি কিনতে এবং এটি গ্যাটিনিউ, কুই। সংগঠনকে দান করার পরিকল্পনার আদালতের অনুমোদনের জন্য মুলতুবি থাকবে।
উইনিপেগের ম্যানিটোবা যাদুঘরের প্রধান নির্বাহী ডোরোটা ব্লুমকজেনস্কা বলেছিলেন, “আমি আনন্দিত যে এটি একটি যাদুঘরে শেষ হয়েছে। আমি এটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।”
“তবে আমি সুগারকোটে যাচ্ছি না যে আমরা অবশ্যই আশা করেছিলাম যে এটি ম্যানিটোবায় হবে এবং এটি ম্যানিটোবা যাদুঘরে থাকবে।”
বেটি মার্চ মাসে অসাধারণ debt ণের ওজনের অধীনে পাওনাদার সুরক্ষার জন্য দায়ের করার পরে নথিটি উপলভ্য হয়েছিল। Credit ণদাতাদের জন্য যা কিছু নগদ করতে পারে তা পুনরুদ্ধার করতে, এটি তার সমস্ত স্টোরকে তরল করে এবং নিলাম ব্লকে তার সর্বাধিক মূল্যবান সম্পত্তি _ 1,700 আর্ট টুকরা এবং 2,700 শিল্পকর্ম রাখার পরিকল্পনা তৈরি করে।
নিলাম শুরুর আগে ওয়েস্টনরা up ুকে পড়েছিল, উপসাগরটি 12.5 মিলিয়ন ডলার ক্রয় এবং নথির তাত্ক্ষণিক অনুদানের উপর পিচ করে।
এই ঘোষণার আগে, histor তিহাসিক এবং আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি চিন্তিত ছিল যে সনদটি একটি গভীর পকেটযুক্ত বেসরকারী সংগ্রাহকের দেয়ালে প্রবাহিত হবে, জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সম্ভবত, দেশটির বাইরে historic তিহাসিক দলিলটি নিয়ে।
অনেকে ভেবেছিলেন যে সনদটি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত এবং ম্যানিটোবা যাদুঘরটিকে একটি আদর্শ বাড়ি হিসাবে নাম দিয়েছে।
সর্বোপরি, ১৯৯৪ সালের উপসাগর থেকে একটি অনুদান এটিকে ব্যবসায়ের সাথে সংযুক্ত ২ 27,০০০ আইটেম দিয়েছে, লন্ডন, ইংল্যান্ডে কোম্পানির প্রাক্তন প্রধান কার্যালয়ের গৃহসজ্জা এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একটি বার্চ বাকল ক্যানো সহ।
চার্টারটি “ম্যানিটোবা যাদুঘরের হাডসন বে কোম্পানির সম্পর্কে আমরা যে সমস্ত গল্প ভাগ করে নিয়েছি তার একটি অত্যন্ত প্রশংসামূলক অংশ,” ব্লুমকজেনস্কা বলেছিলেন।
“যদি এটি এখানে থাকতে পারত তবে তা দুর্দান্ত হত, তবে এটি বোঝানো হয়নি,” তিনি বলেছিলেন।
একটি ক্রয় “সম্ভাব্য রাজ্যে” হত না কারণ ম্যানিটোবা যাদুঘরের “সীমিত উপায়” রয়েছে।
এমনকি এটি দাতাদের পক্ষে তার পক্ষে কেনার জন্য আদালত করার চেষ্টাও করেনি কারণ হাডসনের বে cred ণদাতা সুরক্ষা থেকে সম্পূর্ণ পতনের দিকে এত দ্রুত চলে গেছে, তিনি বলেছিলেন।
ব্লামকজেনস্কা বলেছিলেন, “দাতাদের একসাথে বিড দেওয়ার চেষ্টা করার জন্য আমাদের খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানোর উপায় ছিল না।”
চার্টারের জন্য আরেকটি সম্ভাব্য বাড়িটি হডসনের বে কোম্পানির সংরক্ষণাগার ধারণ করে ম্যানিটোবার আর্কাইভস হতে পারে। এগুলিতে 1709, ভিডিও, অডিও রেকর্ডিং এবং অনেকগুলি ডায়েরি, চিঠিগুলি এবং গবেষণা নোটের সাথে উপসাগর মানচিত্র রয়েছে যে পাঠ্য রেকর্ডগুলি একাই 1,500 মিটারেরও বেশি শেল্ফ স্পেস গ্রহণ করে।
সনদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বিষয়ে জানতে চাইলে ম্যানিটোবা সরকারের মুখপাত্র গ্লেন ক্যাসি বলেছিলেন, “এই সময়ে, প্রদেশের পক্ষে মন্তব্য করা উপযুক্ত হবে না।”
তিনি কানাডিয়ান প্রেসকে কানাডিয়ান আর্কাইভিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আনা গিবসন হোলোর কাছে উল্লেখ করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে আর্কাইভিস্টদের ওয়েস্টনসের পরিকল্পনা সম্পর্কে “মিশ্র অনুভূতি” রয়েছে। তারা স্বস্তি পেয়েছে যে এটি কানাডিয়ান heritage তিহ্য সংস্থায় সনদের আবাসন জড়িত তবে এটি কিছুটা হতাশ যে এটি ম্যানিটোবা সংরক্ষণাগারগুলির জন্য নির্ধারিত নয়, যা “চার্টারে অ্যাক্সেস সরবরাহ ও সরবরাহের জন্য সজ্জিত চেয়ে বেশি”।
তবুও কানাডার ইতিহাসের যাদুঘরটি উপযুক্ত বিকল্প হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে।
এটিতে 1856 এর শিকড় রয়েছে এবং এটি এত বিস্তৃত একটি সংগ্রহ রয়েছে যা এটি কানাডার ইতিহাসকে মানব আবাসের ভোর থেকে বর্তমান পর্যন্ত আবিষ্কার করে – প্রায় 15,000 বছরের স্প্যান।
এছাড়াও, এটি একটি ক্রাউন কর্পোরেশন, সুতরাং অনুদানটি সনদটিকে “কার্যকরভাবে কানাডার জনগণের সম্পত্তি” হিসাবে পরিণত করবে, ওয়েস্টনরা জানিয়েছে যে জুনের একটি চিঠিতে তারা এই পরিকল্পনাটি পিচিং করে পাঠিয়েছিল।
অনুদানটি একটি শর্ত নিয়ে আসে যে চার্টারটি সারা দেশে অন্যান্য যাদুঘর এবং আদিবাসী গোষ্ঠীর সাথে ভাগ করে নেওয়া উচিত।
নথিটি খুব কমই জনসাধারণের দ্বারা দেখা গেছে। নিলামের অপেক্ষায় সম্প্রতি একটি সুরক্ষিত সুবিধায় স্থানান্তরিত হওয়ার আগে এটি বে এর টরন্টো হেড অফিসে দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিল।
এটি 2020 সালে সাময়িকভাবে ম্যানিটোবা যাদুঘরে ed ণ দেওয়া হয়েছিল, তবে কোভিড -19 মহামারী জনসাধারণের দেখার জন্য সুযোগগুলি হ্রাস করে।
ব্লুমকজেনস্কা বলেছিলেন যে তার যাদুঘরটি “একেবারে এটি আবার স্বাগত জানাবে।”
“আমরা যখন আবার ম্যানিটোবা এবং ম্যানিটোব্যানদের সাথে আবার দেখা করতে সক্ষম হবেন তখন আমরা প্রত্যাশায় রয়েছি,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি অন্য যে কোনও উপসাগর শিল্পকর্ম দাতাগুলি কোম্পানির চূড়ান্ত নিলাম থেকে কিনতে চান তাও স্বাগত জানাবেন কারণ যাদুঘরের সংগ্রহ সর্বদা বাড়ছে।
“আমরা অবশ্যই এইচবিসি সংগ্রহের দিকে নজর রাখি, স্থির কিছু নয়, বরং এমন কিছু হিসাবে যা আমরা আরও ভাল করে বুঝতে এবং আরও ভাল করে বুঝতে পারি এবং যে সংগ্রহগুলি এখনও কানাডিয়ানদের হাতে থাকতে পারে এবং যারা জনসাধারণকে উদারভাবে দিতে চান তা পূরণ করতে পারি,” তিনি বলেছিলেন।
“প্রতি এক বছর, বংশধর বা পরিবার যারা কখনও কখনও তাদের বেসমেন্টে বা তাদের অ্যাটিক্স বা সংগ্রহগুলিতে জিনিসগুলি আবিষ্কার করে তারা একটি শিল্পকর্মের কার্যভারের জন্য যাদুঘরের কাছে যায় এবং তারপরে এটি দান করে।”
