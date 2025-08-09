ম্যান ইউনাইটেড আরবি লাইপজিগ থেকে 74 মিলিয়ন পাউন্ডের জন্য সেসকো কিনুন

ফরোয়ার্ড ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে প্রিমিয়ার লিগে তার কেরিয়ার অব্যাহত রাখবে।
রেড ডেভিলস এই গ্রীষ্মে আরও একটি বড় স্থানান্তর সুরক্ষিত করেছিল কারণ তারা বুলস থেকে বুলস থেকে 73৩.7 মিলিয়ন পাউন্ডে কিনেছিল।
স্লোভেনিয়ান স্ট্রাইকার একটি 5 বছরের চুক্তিতে সজ্জিত হওয়ায় ইপিএল জায়ান্টরা আরবি লাইপজিগকে .3 66.৩ মিলিয়ন পাউন্ড প্রদান করবে, বিভিন্ন বোনাসে বাকি পরিমাণ রয়েছে।
সেসকো ম্যান ইউনাইটেডের 3 হয়ে গেলেনআরডি এই দুজনের প্রায় ১৩০ মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় হওয়ায় তারা ইতিমধ্যে ওলভসের কাছ থেকে ম্যাথিউস কুনহা এবং ব্রায়ান এমবেউমো কিনে নেওয়ার পরে আক্রমণে উল্লেখযোগ্য নতুন সংযোজন।
🚨 তিনি এখানে আছেন! 🚨
বেঞ্জামিন সেসকো সরকারীভাবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের খেলোয়াড়! 🙌
– ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (@ম্যানট) আগস্ট 9, 2025
ম্যাগপিস এমনকি তার জার্মান ক্লাবের কাছে উচ্চতর বিড তৈরি করার কারণে বেঞ্জামিনকেও নিউক্যাসল চেয়েছিলেন, তবে স্লোভেনীয়রা ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে তাঁর কেরিয়ার অব্যাহত রাখতে পছন্দ করেছিলেন।
“আমরা সকলেই ম্যান ইউনাইটেডের ইতিহাস জানি, তবে আমি দলের ভবিষ্যত সম্পর্কে আরও উচ্ছ্বসিত,” সেসকো শুরু করেছিলেন।
“আমরা যখন প্রকল্পটির বিষয়ে কথা বললাম, তখন আমি দ্রুত বুঝতে পেরেছিলাম যে ক্লাবটি আরও বাড়তে থাকায় এখানে সবকিছু কাজ করে এবং শীঘ্রই আবার বিশ্বের সেরা দলগুলির মধ্যে রয়েছে,” স্লোভেনিয়ানকে এগিয়ে ভাগ করে নিয়েছে।
ইউনাইটেডে স্বাগতম, বেঞ্জামিন! ❤
🤳 @এসএনএপিড্রাগন এক্স #শোটনসপড্রাগন pic.twitter.com/hec2tb2go9
– ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (@ম্যানট) আগস্ট 9, 2025
বেঞ্জামিন আরও যোগ করেছেন যে তিনি আমোরিমের সাথে কাজ করার জন্য এবং তার নতুন সতীর্থদের সাথে দেখা করতে এবং রেড ডেভিলদের সাথে দুর্দান্ত জিনিস অর্জনের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন না।
গত মৌসুমে সমস্ত প্রতিযোগিতায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের নতুন ফ্রন্ট থ্রি:
বেঞ্জামিন সেসকো:
🏟 45 গেমস
⚽ 21 লক্ষ্য
🅰 6 সহায়তা
ব্রায়ান এমবেউমো:
🏟 42 গেমস
⚽ 20 লক্ষ্য
8 8 সহায়তা করে
ম্যাথিউস কুনহা:
🏟 36 গেমস
⚽ 17 লক্ষ্য
🅰 6 সহায়তা
সামনে গুলি চালানো। 🔥 pic.twitter.com/tvf2auwfgl
– টিএনটি স্পোর্টসে ফুটবল (@ফুটবলন্ট) আগস্ট 9, 2025