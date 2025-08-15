You are Here
ম্যাপড: যেখানে বজ্রপাতগুলি যুক্তরাজ্যের কিছু অংশে আঘাত করবে
মেট অফিস একটি হলুদ আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করার পরে যুক্তরাজ্যের কিছু অংশে বজ্রপাতগুলি তাপকে ব্যাহত করতে চলেছে।

স্কটল্যান্ড এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের কিছু অংশ বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারে যাওয়ার পথে মারাত্মক বজ্রপাতগুলি দেখার পূর্বাভাস দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাত ১০ টা অবধি মারাত্মক হওয়ার হুমকি দিয়ে এই পরিস্থিতিগুলি হলুদ আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। স্কটল্যান্ডে, বুধবার থেকে এই সতর্কতা অব্যাহত রয়েছে, যখন এটি বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন থেকে আয়ারল্যান্ডে শুরু হয়েছিল।

বজ্রপাতের জন্য একটি হলুদ আবহাওয়ার সতর্কতা বৃহস্পতিবার স্কটল্যান্ড এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের কিছু অংশের জন্য রয়েছে, উভয়ই রাত 10 টা অবধি স্থায়ী (মেট অফিস)

মেট অফিস জানিয়েছে যে 20 থেকে 40 মিমি বৃষ্টি স্কটল্যান্ডে এক ঘণ্টারও কম সময়ে এবং দুই ঘন্টার মধ্যে 50 থেকে 70 মিমি পর্যন্ত পড়তে পারে। আয়ারল্যান্ডে, 40 মিমি এক ঘণ্টারও কম সময়ে এবং মোট 50 মিমি পর্যন্ত প্রত্যাশিত।

বর্ষার পরিস্থিতি সত্ত্বেও, যুক্তরাজ্য বছরের চতুর্থ হিটওয়েভের অভিজ্ঞতা অব্যাহত রাখায়, এমনকি যে অঞ্চলে ঝড়গুলি আঘাত হানবে সেখানেও উষ্ণ আবহাওয়া অব্যাহত রয়েছে।

মেট অফিসের প্রধান আবহাওয়াবিদ পল গুন্ডারসন বলেছেন: “কিছু অঞ্চল এখন পর্যন্ত তাদের গ্রীষ্মের চতুর্থ হিটওয়েভের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকবে, বৃহস্পতিবার অনেকের কাছে উষ্ণ বা খুব উষ্ণ থাকলেও, যদিও উপকূলের কাছাকাছি শীতল রয়েছে। যদিও পূর্বের ইংল্যান্ডে তাপমাত্রা এখনও 30c এ পৌঁছতে পারে, যদিও অনেক অঞ্চল সপ্তাহের আগের তুলনায় কয়েক ডিগ্রি কুলার হবে।”

পূর্বাভাসকারী সতর্কতার আওতাধীন অঞ্চলগুলিতে বাসিন্দাদের জানিয়েছেন যে তাদের অঞ্চল উচ্চতর ঝুঁকিতে থাকলে ফ্ল্যাশ বন্যার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এটি পরামর্শ দেয় যে লোকেরা যেখানেই প্রয়োজন সেখানে ভ্রমণের পরিকল্পনাগুলি তৈরি করে এবং পাওয়ার কাট, শক্তিশালী বাতাস এবং বজ্রের জন্য প্রস্তুত করে।

ভারী বজ্রপাতগুলি স্কটল্যান্ড এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডে উচ্চ উত্তাপের সাথে মিলিত হতে চলেছে (মেট অফিস)

উইকএন্ডে শিরোনামে, উত্তাপের বানানটি দক্ষিণে অব্যাহত রাখার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যখন আরও উত্তর অঞ্চলগুলি মেঘলা আকাশ দেখতে প্রস্তুত রয়েছে। বজ্রপাতগুলি শুক্রবারের মধ্যে কমে যাওয়া উচিত, এটি সবচেয়ে খারাপ দিকে ঝরঝরে আকাশের দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ইংল্যান্ডের দক্ষিণে তাপমাত্রা 31 সেন্টিগ্রেডের চেয়ে বেশি পৌঁছতে পারে, দেশটি যে হিটওয়েভ পরিস্থিতি অনুভব করছে তা অব্যাহত রেখেছে। এটি শনিবার প্রায় 30c এবং রবিবার 29 সি এ নেমে আসে।

বৃহস্পতিবার হলুদ আবহাওয়ার সতর্কতা দ্বারা আচ্ছাদিত সঠিক অঞ্চলগুলি হ’ল:

স্কটল্যান্ড

  • অ্যাঙ্গাস
  • ডান্ডি
  • ফিফ
  • পার্থ এবং কিনরস
  • আবারডিন
  • অ্যাবারডিনশায়ার
  • মোরে
  • হাইল্যান্ড

উত্তর আয়ারল্যান্ড

  • কাউন্টি অ্যান্ট্রিম
  • কাউন্টি আরমাগ
  • কাউন্টি ডাউন

