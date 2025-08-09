ম্যাপড: যেখানে 16 এবং 17 বছর বয়সী শিশুরা পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে ভোট দমন করতে পারে

শীর্ষস্থানীয় ভোটাররা পরামর্শ দিয়েছেন যে ভোটদানের বয়স কমিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রমের পরিকল্পনাটি ১ 16 -তে “ব্যাকফায়ার” করতে পারে কারণ সংস্কার ইউকে এবং জেরেমি কর্বিনের নতুন দলটি পরিবর্তে নীতি থেকে সর্বাধিক অর্জন করতে পারে।
গত মাসে একটি ভেলা ব্যবস্থার অংশ হিসাবে সরকার কর্তৃক ঘোষিত “ভূমিকম্প” পদক্ষেপের ফলে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন কিশোর-কিশোরীদের ব্যালট ফেলতে দেওয়া হবে, যা ইউকে-বিস্তৃত নির্বাচনকে স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, পরবর্তী দেশে নির্বাচনে যাওয়ার সময়, ২০২৯ সালের গ্রীষ্মের কারণে সর্বশেষতম সময়ে।
কেয়ার স্টারমার 16 এবং 17 বছর বয়সীদের আগামী নির্বাচনে তাদের ভোট ব্যবহার করতে উত্সাহিত করেছিলেন, 10 নম্বরের কথা না বলে প্রধানমন্ত্রী “একেবারে তাদের দেশের ভবিষ্যতে যেমন থাকতে পারে তেমন নিযুক্ত থাকতে তাদের উত্সাহিত করবেন”।
তবে শীর্ষ জরিপকারীরা সতর্ক করেছেন যে পুরষ্কারগুলি তাদের পরিকল্পনাগুলি থেকে প্রাপ্ত আশা করে যে তারা সম্ভবত নাইজেল ফ্যারাজের সংস্কার এবং মিঃ কর্বিনের দলটি সম্ভাব্য প্রকৃত বিজয়ীদের সাথে ফলস্বরূপ আসবে না বলে আশা করছে।
সম্মানিত পোলস্টার এবং রক্ষণশীল পিয়ার রবার্ট হ্যাওয়ার্ড বলেছেন স্বাধীন: “আমি কেবল মনে করি না যে নীতিটি লেবার পার্টির প্রথম প্রস্তাব দেওয়ার সময় যতটা উপকারী হবে।
“এই মুহুর্তে আমাদের যে বহু-দলীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার প্রত্যাশা রয়েছে তা হ’ল মূলধারার, অ-লেগেসি দলগুলি-যেমন সংস্কার, দ্য গ্রিন পার্টি এবং কর্বিনের পার্টি-traditional তিহ্যবাহী দলগুলি থেকে দূরে ভোট দেওয়ার জন্য তরুণদের ইচ্ছার সুবিধাভোগী হবে।”
পোলস্টার ইলেক্টোরাল ক্যালকুলাসের পরিচালক মার্টিন বাক্সটার আরও যোগ করেছেন: “এটি হতে পারে যে 16 এবং 17 বছর বয়সীদের ভোটের জন্য শ্রমের পরিকল্পনা হতে পারে – যা কিছুটা দেখতে ল্যাবরের নিজের পক্ষে স্কেলগুলি কাত করে আধা-নগ্নের মতো দেখতে – সংস্কার এবং কর্বিন যদি সেই নতুন ভোটারদের আকর্ষণ করে তবে কিছুটা পিছিয়ে যেতে পারে ””
লুই ওগেরান, গবেষণা ও যোগাযোগের কমন যুক্তরাজ্যে আরও বেশি ভোটদানের সহযোগী, এতে একমত হয়েছেন। “কম ভোটদানের বয়সকে শ্রমের পক্ষে সহজ জয় হিসাবে দেখে ভুল হবে,” তিনি বলেছিলেন।
16 এবং 17 বছর বয়সী ভোটারদের পিছনে সংখ্যাগুলি ম্যাপ করেছে
স্বাধীন নতুন 16 এবং 17 বছর বয়সী ভোটারদের পিছনে সংখ্যাগুলি ম্যাপ করেছে, যা দেখিয়েছে যে যুক্তরাজ্য জুড়ে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় কতজন বাস করছেন।
নতুন কিশোর ভোটাররা অ-মূলধারার দলগুলির পক্ষে সম্ভবত
মিঃ ওগেরান তরুণদের মধ্যে লিঙ্গ বিভাজনের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।
“সাধারণভাবে, আমরা জানি যে যুবকরা শ্রম বা শাকসব্জির পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের চেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “তবে একটি উল্লেখযোগ্য লিঙ্গ বিভাজন রয়েছে: জেনারেল জেড পুরুষদের শ্রম ও সংস্কার করার সম্ভাবনা বেশি থাকে, অন্যদিকে গ্রিন পার্টি প্রায়শই জেনারেল জেড মহিলাদের মধ্যে নেতৃত্ব দেয়।”
মিঃ কর্বিনের দল সবুজ ইস্যুতে মনোনিবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে লর্ড হ্যাওয়ার্ড পরামর্শ দিয়েছিলেন যে যুবতী মেয়েরা তাই প্রাক্তন শ্রম নেতার দলকে “যদি এটি পুরোপুরি মাঠ থেকে দূরে যায়” তবে সমর্থন করতে পারে।
তিনি তরুণদের কাছে নতুন দলের একটি মূল আকর্ষণ বর্ণনা করেছেন যে এটি কেবল “উপরের কোনওটিই নয়” সত্য হিসাবে সত্য হিসাবে – তিনি প্রমাণিত ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করেছেন তার একটি উদাহরণ যে “তরুণরা মূলধারার দলগুলির জন্য নয় ভোট দিয়ে ভোট দেওয়ার সুযোগ উপভোগ করে”।
তবে, তিনি সতর্ক করেছিলেন যে মিঃ কর্বিন কেবল গত মাসে জারাহ সুলতানার পাশাপাশি চালু করেছিলেন এবং এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নামকরণ করা হয়নি, দলের প্রভাব এখনও সত্যই জানা যায়নি।
মিঃ বাক্সটার যোগ করেছেন যে নতুন দলের ভোটদানের সম্ভাবনার ডেটা এখনও প্রতিষ্ঠিত করা শক্ত, পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনটি আরও চার বছরের জন্য নয়।
তিনি বলেছিলেন: “১৮ থেকে ২৪ টি সহকর্মী প্রজন্ম বেশ শ্রমপন্থী।
“এটি আপনার ভাবার চেয়ে কিছুটা আশ্চর্যজনকভাবে আরও বেশি সংস্কার।
“এই মুহুর্তে, আমি 16 এবং 17 বছর বয়সী ভোটের উপর কঠোর ডেটা দেখছি না – বা সত্যই, 2029 সালে 16 বা 17 বছর বয়সী লোকেরা It’s এটি কিছুটা অদ্ভুত কারণ এই লোকেরা বর্তমানে 12 এবং 13, সুতরাং তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবত এখনও পুরোপুরি বিকশিত হয়নি।
“তবে জেরেমি কর্বিনের পক্ষে ভোট পাওয়ার জন্য যখন তারা 16 এবং 17 বছর বয়সে বড় হবেন তখন কি সম্ভাবনা রয়েছে? হ্যাঁ।”
নীতি নিতে পারে ‘সূক্ষ্মভাবে পুনরায় আকারে রাজনৈতিক মানচিত্র ‘
লর্ড হ্যাওয়ার্ড ব্যাখ্যা করেছিলেন যে নতুন কিশোর ভোটারদের প্রভাব যুক্তরাজ্য জুড়ে “মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ” হবে বলে আশা করা হচ্ছে কারণ তাদের বিতরণ সারা দেশে “মোটামুটি সমতল”। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বেশিরভাগ নির্বাচনকেন্দ্রগুলি একটি “যুক্তিসঙ্গতভাবে গড় প্রভাব” দেখতে পাবে।
ব্যতিক্রমগুলি হবে দক্ষিণ উপকূল এবং দক্ষিণ পশ্চিম পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ লন্ডন – পূর্বের কারণ এগুলি “অবসর বেল্ট” হিসাবে পরিচিত, বয়স্ক ব্যক্তিদের উচ্চ অনুপাতযুক্ত অঞ্চল এবং পরবর্তীকালে কারণ এগুলি “অতি ব্যয়বহুল অঞ্চল” হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, বেশিরভাগ তরুণদের বহন করতে পারে না এমন জায়গাগুলি।
মিঃ ওগেরান সম্মত হয়েছিলেন, ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, ১ 16 এবং ১ 17 বছর বয়সীরা কেবল ভোটারদের প্রায় ২ শতাংশ তৈরি করেছেন, “বেশিরভাগ নির্বাচনী এলাকায় তারা ফলাফলের ক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য আনবে না”।
তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে তরুণ ভোটাররা এখনও সামগ্রিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আনতে পারে। তিনি বলেছিলেন: “ক্রমবর্ধমান খণ্ডিত রাজনৈতিক প্রাকৃতিক দৃশ্যে, তাদের ভোটগুলি সারা দেশে মুষ্টিমেয় টাইট রেসের ফলাফল নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে।”
তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে গাজা এই ছোট গোষ্ঠীর জন্য একটি সিদ্ধান্তমূলক সমস্যা হতে পারে – যা, পরিবর্তে, টাইট রেসগুলির জন্য একটি সিদ্ধান্তমূলক উপাদান হতে পারে।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন: “শহুরে আসনে যেখানে শ্রম শক্তিশালী স্বতন্ত্র চ্যালেঞ্জারদের মুখোমুখি, ১ 16 এবং ১ 17 বছর বয়সী শিশুরা ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে। দেশের সবচেয়ে কম বয়সী নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলিও এমন জায়গা যেখানে শ্রম ‘গাজা স্বতন্ত্র’ থেকে চাপের মধ্যে রয়েছে। বাস্তবে সাতটি নির্বাচনকেন্দ্র রয়েছে যেখানে সাতটি নির্বাচনকেন্দ্র রয়েছে যেখানে ল্যাবরের সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে ল্যাবরের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সিটের 16 এবং 17 বছর বয়সী সংখ্যার চেয়ে ছোট।
“রাজনীতি ক্রমবর্ধমান অস্থির দেখায়, এমনকি ভোটারদের মধ্যে সংখ্যাগতভাবে ছোট ছোট পরিবর্তনগুলি স্থানীয় প্রভাব ফেলতে পারে এবং সময়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক মানচিত্রটি সূক্ষ্মভাবে পুনরায় আকার দিতে পারে।”
বিভক্ত ভোট থেকে ভোট না দেওয়ার মূল প্রবণতা
লর্ড হ্যাওয়ার্ড যুক্তরাজ্যের কিছু মূল প্রবণতারও রূপরেখাও প্রকাশ করেছেন যখন এই নতুন সহকারী ভোটগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে “পুরো জায়গা জুড়ে ভোটদান এবং ভোট দিচ্ছে না”।
“প্রচুর তরলতা” হিসাবে 16 এবং 17 বছর বয়সের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে গ্রুপটির ভোট ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার সম্ভাবনা প্রথম হবে। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন: “সমস্ত ইঙ্গিত হ’ল শ্রম যারা ভোট দেয় তাদের সেই বয়সের বড় সুবিধাভোগী হবে না, কারণ ভোটদানের ইঙ্গিতগুলি হ’ল তারা পুরো জায়গা জুড়ে তাদের ভোট বিভক্ত করার সম্ভাবনা অনেক বেশি।”
দ্বিতীয়ত, লর্ড হ্যাওয়ার্ড ২০২৪ সালের নির্বাচনের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ১ 16 বছর এবং ১ 17 বছর বয়সীদের কাছ থেকে কম ভোটগ্রহণের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। “গত নির্বাচনে বোর্ড জুড়ে মাত্র দশ শতাংশের মধ্যে টার্নআউট হ্রাস পেয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন। “তবে কনিষ্ঠতমের মধ্যে ভোটদান সবচেয়ে কম ছিল। সুতরাং, এমনকি এমনকি অল্প বয়সের গোষ্ঠীকে বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই যে তারা তাত্ক্ষণিকভাবে তাদের উপরে তাদের প্রবণতাগুলি অনুসরণ করবে না, আসলে খুব কম টার্নআউট ডেমোগ্রাফিক কোহোর্ট হয়ে।”
তিনি বলেন, জন্মের হার হ্রাসের ফলে নতুন কিশোর ভোটারদের প্রভাব আরও হ্রাস করার সম্ভাবনা রয়েছে, কেবল কারণেই সেই বয়সের দলটি আগামী বছরগুলিতে সঙ্কুচিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, তিনি বলেছিলেন।
স্বাধীন মন্তব্য করার জন্য লেবার পার্টির সাথে যোগাযোগ করেছেন।