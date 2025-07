ম্যাপেল লিফসের ট্রেলাইভিং মার্নার ছাড়াই চলমান, শীর্ষ-ছয়টিতে ফোকাস করে

“খেলোয়াড়ের কাছে বহুমুখিতা রয়েছে That এটি একটি বিস্তৃত ওভারভিউ, তবে আমরা মনে করি এটি আমাদের জন্য সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হতে পারে।

নিবন্ধ সামগ্রী

সত্যি কথা বলতে হবে, মার্নারের পরে ফরোয়ার্ডের পুলটি অত্যধিক গভীর ছিল না। এবং একবার স্যাম বেনেট, ব্র্যাড মার্চাঁদ, জেমি বেন এবং অন্যদের মতো খেলোয়াড়রা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তাদের ঠিকানা পরিবর্তনের দরকার নেই, বিকল্পগুলি বাদ পড়েছে।

জিএমএস নিয়মিতভাবে এবং অযত্নে, অর্থের চারপাশে ফেলে দেওয়া কোনও দিন দায়বদ্ধ হওয়ার জন্য আমরা ট্রেলিভিং কুদোসকে দিই।

“আমার পকেটে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে,” ট্রেলিভিং বলেছিলেন। “আমরা আজকের আগে এটি ব্যবহার করতে পছন্দ করতাম।

“তবে যদি এটি ব্যবহার করার উপযুক্ত উপযুক্ত না হয় তবে আমরা এখনই নমনীয়তা নেব You আপনি অবশ্যই খেলোয়াড়দের সন্ধান করতে চান We আমরা মরসুম শুরু করার আগে আমাদের সামনে প্রচুর সময় পেয়েছি We আমরা অবশ্যই যুক্ত করতে চাইছি এবং এটি আমাদের কাছে থাকা জায়গাগুলির সাথে কিছুটা নমনীয়তা দেয়।”

নিরাপদ অর্থ বলছে যে ব্যবসায়ের মাধ্যমে আরও কোনও সংযোজন করা হবে। ফরোয়ার্ডে লিফসের গভীরতার চার্টে এক নজরে নীচের ছয়টিতে কিছুটা আঠালো প্রকাশ করে এবং এটি সীমাবদ্ধ ফ্রি এজেন্ট নিক রবার্টসনকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

জিএম অফ-সিজনের বাকি অংশগুলির জন্য তার লক্ষ্য চিহ্নিত করতে লজ্জা পায়নি। মার্নার চলে যাওয়ার সাথে সাথে এটি কোনও অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়।

“আমাদের লাইনআপের শীর্ষ অংশ, আমাদের লাইনআপের শীর্ষ ছয়টি, অঞ্চলটি (ঘনত্বের),” ট্রেলিভিং বলেছেন। “আমরা দেখব কীভাবে এখান থেকে জিনিসগুলি কার্যকর হয়।

“আমাদের কাজটি হ’ল আমরা এই রোস্টারকে কীভাবে সম্বোধন করি, আমাদের যে উদ্বেগ রয়েছে তা সন্ধান করা। যখন আমি উদ্বেগ বলি তখন মিচ শীর্ষ-ছয়টি এগিয়ে ছিল এবং আমরা সেই গর্তটি প্রতিস্থাপন করি নি।

“আমরা আজ অবধি কিছু ভাল কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের ফোকাস (এগিয়ে) এগিয়ে চলেছে।”

tkoshan@postmedia.com

এক্স: @ @ কোশটোরন্টোসুন