ম্যালকম-জামাল ওয়ার্নারের মা তার মৃত্যুর উপর নীরবতা ভেঙে দেয়

ম্যালকম-জামাল ওয়ার্নার
মা মৃত্যুর উপর নীরবতা ভঙ্গ করেন
প্রকাশিত
|
আপডেট
ম্যালকম-জামাল ওয়ার্নারতার ছেলে কোস্টা রিকার একটি সৈকতে ডুবে যাওয়ার পর প্রথমবারের মতো কথা বলছেন।
পামেলা ওয়ার্নার শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্টে তার নীরবতা ভেঙে দিয়ে বলেছিলেন … “ম্যালকমের ক্ষতির সাথে আমাদের হৃদয় ভারী বলা বাহুল্য।”
Tmz.com
ম্যালকম-জামালের মা অব্যাহত রেখেছিলেন … “তিনি ছিলেন একজন দয়ালু, প্রেমময় মানুষ যার মানবতার জন্য বিশাল হৃদয় রয়েছে He
তিনি আরও যোগ করেছেন … “ম্যালকম একজন ব্যতিক্রমী স্বামী, পিতা এবং পুত্র ছিলেন – একজন ব্যক্তি জীবন, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর মেয়ের সাথে গভীর প্রেমে পড়েছিলেন। তিনি কেবল আমার ছেলেই ছিলেন না, আমার শিক্ষক, কোচ, বিশ্বাসী, ব্যবসায়িক অংশীদার এবং সেরা বন্ধুও ছিলেন। তিনি পুত্র ছিলেন যে তাঁর পিতা অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন এবং প্রচণ্ডভাবে এবং নিঃশর্তভাবে ভালবাসতেন।”
পামেলা বলেছেন যে তার পুত্র “অভিনেতা হওয়ার যাদুবিদ্যার প্রেমে ছিলেন, সর্বদা তাঁর নৈপুণ্য অধ্যয়ন ও সম্মানিত হন। যদিও তিনি জীবনের কিছুটা পরে তাঁর সংগীত যাত্রা শুরু করেছিলেন, ২ 26 বছর বয়সে তিনি একজন বাসিস্ট হিসাবে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব ব্যান্ড, একজন কবি এবং একজন সংগীতশিল্পী ছিলেন, তিনি চারটি অ্যালবাম এবং একটি গ্র্যামি-নারীকে মুক্তি দিয়েছিলেন-একটি গ্র্যামি-নোমন্ত্রী এবং একটি গ্র্যামি-নারীরা এবং একটি গ্র্যামি-ন-ন-নারীরা। তাঁর জীবনের বাকি অংশের জন্য।
তিনি বলেন, “ম্যালকম পৃথিবীতে এবং অগণিত হৃদয়ে একটি অদম্য চিহ্ন রেখেছিল। যারা তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন তারা সকলেই সংক্ষেপে এই লড়াইয়ের পক্ষে আরও ভাল ছিলেন।”
Getty/tmz.com
পামেলা ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি তার ছেলের সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারেন যে এটি “ভলিউমগুলি পূরণ করবে” … তারপরে যোগ করেছে, “তবে আমি যা বলব, আমি খুব ধন্য যে তিনি আমাকে তাঁর মা হতে বেছে নিয়েছিলেন, আমার গর্ভের জলের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে আসতে বেছে নিয়েছিলেন। এটি একটি সম্মান ও আশীর্বাদ যা আমার জীবনের সমস্ত দিন আমার সাথে থাকবে।”
আমরা গল্পটি ভেঙেছি … এমজেডাব্লু মারা গেল গত মাসে কোস্টা রিকার একটি জনপ্রিয় সৈকতে একটি ডুবে যাওয়ার ঘটনায়। তার মা বলেছেন যে তিনি কষ্ট পান নি।
Tmz.com
তিনি লিখেছেন … “আপনারা যারা ক্ষতির মধ্যে রয়েছেন তাদের জন্য, তাঁর প্রস্থান হঠাৎ করে বেদনাদায়ক, তাঁর উপস্থিতির জন্য ব্যথা বা কেবল আরও একবার তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে, তাঁর বধির হাসি আরও একবার দেখার জন্য, সান্ত্বনা দিন যে তিনি শান্তিতে ছিলেন এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হননি।”
পামেলা ব্যাখ্যা করেছেন … “ম্যালকম জলের মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং সে জলের মধ্য দিয়ে স্থানান্তরিত হয়েছিল। জলের মধ্য দিয়ে তিনি পৌঁছে তিনি চলে গেলেন। এই সময় ছিল। পৃথিবীতে তাঁর মিশনটি সম্পন্ন হয়েছিল।”
তিনি উপসংহারে এসেছেন … “ম্যালকমের জীবনের যে কোনও অংশই আপনার স্পর্শ করেছে তার কাছাকাছি থাকুন। এটিকে কাছে রেখে আপনি তাঁর আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখেন-আপনাকে ম্যালকম-জামাল ওয়ার্নারকে মূর্ত করে তুলেছে এমন শান্তি, ভালবাসা, আনন্দ এবং আলো দিয়ে আপনাকে পুষ্ট করে।”