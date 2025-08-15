যে ব্যক্তি ম্যাসাচুসেটস সিনাগগগুলি হুমকি দিয়েছিল তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে | জেরুজালেম পোস্ট
Re০ বছর বয়সী জন রিয়ার্ডনকে নভেম্বরে দোষী সাব্যস্ত করার পরে বোস্টনের মার্কিন জেলা জজ জুলিয়া কোবিককে ২ 26 মাসের হেফাজতে সাজা দেওয়া হয়েছিল।
2023 সালের 21 এপ্রিল ম্যাসাচুসেটস -এর চেলসিতে পার্ক করা পুলিশ ক্রুজার দ্বারা গাড়িগুলির গতি।(ছবির ক্রেডিট:: জোসেফ প্রিজিওস/এএফপি গেটি ইমেজের মাধ্যমে)দ্বারারয়টার্স