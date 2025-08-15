যখন নিক কিরগিওস রাফায়েল নাদালের স্বাক্ষর জাল করেছিল; পরে ক্ষমা চাওয়া

নিক কিরগিওস একবার রাফায়েল নাদালের স্বাক্ষরকে চীন উন্মুক্ত ক্ষতির পরে প্রতিশোধের একটি দুষ্টু কাজ হিসাবে জালিয়াতি করেছিল।
নিক কিরগিওস সর্বদা টেনিস ভক্তদের সম্পর্কে কথা বলার জন্য প্রচুর পরিমাণে দিয়েছেন, আদালতে রোমাঞ্চকর পারফরম্যান্স থেকে শুরু করে এটিকে বন্ধ করে দেওয়া অ্যান্টিক্সের শিরোনাম পর্যন্ত। যাইহোক, তার সর্বশেষ উদ্ঘাটন খাঁটি দুষ্টামি – অস্ট্রেলিয়ান তারকা স্বীকার করেছেন যে তিনি একবার রাফায়েল নাদালের একটি মোটা হোটেল বিল দিয়ে স্প্যানিয়ার্ডকে স্যাডল করার জন্য স্বাক্ষর তৈরি করেছিলেন।
ঘটনাটি 2017 চীন ওপেনের সময় হয়েছিল। কিরগিওস একটি শক্তিশালী রান এবং একটি সুখী সপ্তাহ উপভোগ করছিল। তিনি টুর্নামেন্টের ফাইনালেও পৌঁছেছিলেন, কেবল নাদালের হাতে ২–6, ১–6 পরাজয়ের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। এই ক্ষতি তাকে হৃদয়গ্রাহী করে ফেলেছিল।
“আমার সত্যিই খুব ভাল সপ্তাহ ছিল, বেইজিংয়ের ফাইনাল, বেশ বড় টুর্নামেন্ট। তারপরে আমি নাদাল দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেলাম,” কিরগিওস টকস্পোর্টের সাথে একটি কথোপকথনে স্মরণ করেছিলেন।
পরে সেই রাতে, কিরগিওস হতাশাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে বন্ধুদের সাথে হোটেলে ফিরে এসেছিলেন। “বেশ কয়েকটি ওয়াইন, আমার ছেলেদের সাথে বেশ কয়েকটি পানীয় পান … আমি ভেবেছিলাম, ‘আপনি কি জানেন? এই লোকটি আমাকে কেবল ধ্বংস করেছে, সম্ভবত সেই সপ্তাহে million 1 মিলিয়ন ডলার আয় করেছে।”
প্রতিশোধের হালকা হৃদয়ের মুহুর্তের ধারণাটি তার মনে এসেছিল। “আমি আমার ঘরের সমস্ত পরিষেবা নাদালের ঘরে রেখেছি এবং নাদাল হিসাবে স্বাক্ষর করেছি। ওয়েট্রেসের কোনও ধারণা ছিল না – আজ অবধি, আমি মনে করি না যে সে জানে,” তিনি বলেছিলেন।
30 বছর বয়সী তার পরে তার ক্লাসিক হাসির সুরে একটি হাস্যকর ক্ষমা চেয়েছিলেন। “আমি দুঃখিত, রাফা, যদি আপনি আমার কাছ থেকে এই অসামান্য দম্পতি-গ্র্যান্ড বিল পেয়ে থাকেন। আসলে … আমি মোটেও দুঃখিত নই। আপনি আপনার কেরিয়ারে খুব বেশি নগদ অর্জন করেছেন।”
প্রকৃতপক্ষে, 22 বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন রাফায়েল নাদাল পুরষ্কারের অর্থের মুখের জল সংগ্রহ করেছিলেন। 2025 সালের মধ্যে তার প্রায় 220 মিলিয়ন ডলার মূল্যের মূল্য রয়েছে বলে অনুমান করা হয়।
নিক কিরগিওস হিসাবে, সাতবারের এটিপি সিঙ্গেলসের শিরোপা বিজয়ী ইদানীং তার কেরিয়ারকে পুনরুদ্ধার করতে একটি উত্সাহী লড়াইয়ের মুখোমুখি। ১৩ নম্বরের প্রাক্তন বিশ্ব এই বছর মাত্র চারটি একক ম্যাচ খেলেছে। তাঁর অতি সাম্প্রতিক উপস্থিতি ওয়াশিংটন ওপেনে এসেছিল, যেখানে তিনি পুরুষদের ডাবলসে গেইল মনফিলসের সাথে জুটি বেঁধেছিলেন তবে ১ of রাউন্ডে মাথা নত করেছিলেন।
নিক কিরগিওস সম্প্রতি রাফায়েল নাদাল সম্পর্কে কী প্রকাশ করেছিলেন?
নিক কিরগিওস স্বীকার করেছেন যে 2017 চীন ওপেনের সময় তিনি নাদালের নামে একটি বিশাল হোটেল রুম সার্ভিস বিল রাখার জন্য নাদালের স্বাক্ষর জাল করেছিলেন।
এই ঘটনাটি কখন হয়েছিল?
বেইজিংয়ে 2017 চীন ওপেনের সময় ঘটনাটি ঘটেছিল, যেখানে কিরগিওস ফাইনালে নাদালের কাছে হেরেছিল।
নিক কিরগিওস কি টেনিস থেকে অবসর নিয়েছেন?
না, নিক কিরগিওস পেশাদার টেনিস থেকে অবসর নেননি। তবে, তিনি পুনরাবৃত্ত হাঁটুতে আঘাতের সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন এবং এই মৌসুমে মাত্র চারটি ইভেন্টে অংশ নিয়েছেন। তিনি জুলাইয়ে ওয়াশিংটন ওপেনে সর্বশেষ কর্মে ছিলেন।
রাফায়েল নাদালের আনুমানিক নেট মূল্য কী?
2025 হিসাবে, নাদালের নেট মূল্য প্রায় 220 মিলিয়ন ডলার হিসাবে অনুমান করা হয়।
