যত্নের একটি নতুন সিস্টেম তৈরির আমাদের পালা

আমাদের যত্নের ব্যবস্থা তৈরি করে ভবিষ্যতের রূপ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে যা কাউকে পিছনে ফেলে না।
রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি জনসন মেডিকেড এবং মেডিকেয়ার আইনে আইনে স্বাক্ষর করার 60 বছর হয়ে গেছে এবং এই প্রোগ্রামগুলি আমেরিকান পরিবারগুলির জন্য যত্নের একটি সুরক্ষা জাল তৈরি করেছে। উকিল, আয়োজক এবং পরিবারগুলি একত্রিত হয়ে ষাট বছর পর থেকে তারা দারিদ্র্য ও স্বল্প-আয়ের শ্রমিকদের বয়সের সাথে সাথে আমাদের দেশকে প্রাপ্তবয়স্কদের ত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিল কারণ তারা স্বাস্থ্যসেবা বহন করতে লড়াই করেছিল। তবে ইতিহাসে মেডিকেডের বৃহত্তম কাটয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটি কোনও সাধারণ বার্ষিকী নয়।
আজ, প্রায় 80 মিলিয়ন মানুষ যত্নের জন্য মেডিকেডের উপর নির্ভর করে। সমস্ত প্রসবের 40 শতাংশ covering েকে রাখা থেকে শুরু করে বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রায় 70 শতাংশ হোম কেয়ার পর্যন্ত, মেডিকেড একটি লাইন আইটেমের চেয়ে বেশি। এটি এমন একটি প্রতিশ্রুতি উপস্থাপন করেছে যে জীবনের উত্থান -পতনকে বিবেচনা না করেই, আমাদের একে অপরের যত্ন নেওয়ার ক্ষমতা, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত, সুরক্ষিত হবে।
জুলাই মাসে আইনে স্বাক্ষরিত বিশাল বাজেটের বিলে অন্তর্ভুক্ত $ 1 ট্রিলিয়ন ডলার কাটগুলি, তবে, 17 মিলিয়ন লোকের ঝুঁকিতে রয়েছে। যত্নশীলরা, প্রত্যক্ষ যত্ন কর্মীরা, প্রতিবন্ধী এবং দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ, এবং পরিবারগুলি এটিকে জাগ্রত করে এই সমস্ত ব্যথার ঝাঁকুনি বহন করবে। এই বড়, কুৎসিত বিল আমাদের বলে যে আমাদের যত্ন এবং আমাদের জীবনগুলি নিষ্পত্তিযোগ্য।
মেডিকেডের প্রতিশ্রুতি ছিন্নভিন্ন করা হচ্ছে। তবে এই ধ্বংসযজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে, আরও ভাল কিছু স্বপ্নের দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে। আমাদের যত্নের ব্যবস্থা তৈরি করে ভবিষ্যতের রূপ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে যা কাউকে পিছনে ফেলে না। স্বাস্থ্যসেবা থেকে শুরু করে প্রদত্ত পরিবার এবং মেডিকেল ছুটি, সাশ্রয়ী মূল্যের, মানসম্পন্ন শিশু যত্ন থেকে বার্ধক্য এবং অক্ষমতার যত্ন – আমাদের পরিবারের উপর প্রকৃত বাস্তবতা এবং চাপগুলি প্রতিফলিত করে এমন একটি নতুন যত্নের ব্যবস্থা দীর্ঘ সময়সীমা।
এই কাটগুলির আগেও, এই প্রোগ্রামগুলি অপর্যাপ্ত, আন্ডার ফান্ডেড এবং অনেক বেশি অ্যাক্সেসযোগ্য ছিল। আমাদের কয়েক মিলিয়ন ইতিমধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় যত্ন এবং প্রাপ্য যত্নের অ্যাক্সেসের জন্য লড়াই করে যাচ্ছিল। একটি ছোট বাচ্চাকে লালন -পালন করা এবং বয়স্ক পিতামাতাকে সমর্থন করার মধ্যে স্যান্ডউইচ করা পারিবারিক যত্নশীলরা আর্থিক এবং সংবেদনশীল ব্যয়ের ওজনে বকিং করছে। যত্ন কর্মীরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চাকরি নিচ্ছেন, কারণ তারা তাদের উপার্জনকারী দারিদ্র্য মজুরিতে তাদের নিজের পরিবারকে সমর্থন করার সামর্থ্য রাখে না। 700,000 এরও বেশি যোগ্য পরিবার বাড়ির যত্নের জন্য অপেক্ষার তালিকায় আটকে আছে, এবং গ্রামীণ নার্সিং হোমগুলি চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী ছাড়া শাটারিং করছে।
আমাদের বিদ্যমান কেয়ার সিস্টেমটি প্রান্তে এবং ভারসাম্যে ঝুলন্ত লক্ষ লক্ষ লোকের যত্নের সাথে, পরবর্তী কী আসে তা আমাদের উত্তর দেওয়া আমাদের উপর নির্ভর করে। এখন এমন ভবিষ্যতের দিকে গড়ে তোলার সময় এসেছে যেখানে কেউই একা অসুস্থতা, অক্ষমতা, বার্ধক্য বা পিতৃত্বের নেভিগেট করতে বাকি নেই। এমন একটি ভবিষ্যত যেখানে পরিবারগুলির সময় এবং সমর্থন রয়েছে তাদের আয় বা স্থিতিশীলতা ত্যাগ ছাড়াই একে অপরের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন। এমন একটি ভবিষ্যত যেখানে যত্ন কর্মীরা ভাল মজুরি, শক্তিশালী সুরক্ষা এবং কাজের প্রতি মর্যাদার সাথে প্রয়োজনীয় হিসাবে সমর্থিত এবং স্বীকৃত। এই ভবিষ্যতে, যত্ন ব্যয়যোগ্য নয়; এটি একটি সমৃদ্ধ সমাজের ভিত্তি হিসাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
বর্তমান সমস্যা
তবে এই ভবিষ্যতটি আমাদের কাছে আসে না – আমরা একসাথে এটি তৈরি করি।
আমাদের আগে প্রজন্ম যেমন স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষার গ্যারান্টির জন্য লড়াই করেছিল, আমাদের সামাজিক সুরক্ষা, মেডিকেড, মেডিকেয়ার এবং আমেরিকানদের প্রতিবন্ধী আইন সরবরাহ করে, এখন আমাদের পালা। এই প্রোগ্রামগুলি কেবল ঘটেনি; এগুলি এমন লোকদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল যারা আরও বেশি দাবি করার সাহস করেছিল এবং এটিকে বাস্তব করার জন্য সংগঠিত করেছিল। আমাদের অবশ্যই তাদের নেতৃত্ব অনুসরণ করতে হবে এবং কেবল ন্যূনতম ন্যূনতম সংরক্ষণের চেয়ে আরও বেশি লড়াই করতে হবে।
জুলাইয়ের শেষের দিকে, প্রজন্মের যত্ন নেওয়া এবং আমাদের অংশীদাররা Mol০ ঘন্টা জাতীয় মলে শত শত পরিবারকে হোস্ট করেছিল, মেডিকেড তৈরি হওয়ার পরে years০ বছর চিহ্নিত করার জন্য একটি নজরদারি রাখে। মেডিকেড হারানোর অর্থ কী তা নিয়ে আমরা আমাদের ভাগ করে নেওয়া ভয়ে একত্রিত হয়েছি। আমরা আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জানাতে আমাদের কণ্ঠস্বর উত্থাপন করেছি যে আমরা তাদের নিষ্ঠুরতা উত্তরহীন হতে দেব না। এবং আমরা আমাদের ক্রোধকে পরবর্তী 60 বছরের যত্নের মতো না তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি ছড়িয়ে দিতে দিয়েছি।
আমরা এমন নীতিমালা প্রাপ্য যা আমাদের সাফল্য দেয়। সেখানে যাওয়ার জন্য, আমাদের একসাথে আসতে হবে – কেবল সঙ্কটের মুহুর্তগুলিতে নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। পরিবর্তনের দাবিতে অন্যকে দেখানো এবং সংগঠিত করার জন্য আমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
কেবলমাত্র আমরা পরবর্তীতে যা কিছু আসে তার জন্য বীজ রোপণ করতে পারি: লড়াইয়ের জন্য যত্নের ভবিষ্যত।
