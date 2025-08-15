You are Here
যদি এসটিএফ সম্মত হয়, লাভা জাতো ঠিকাদারদের ইউনিয়নের সাথে debt ণে $ 1.3 বিলিয়ন ছাড় ছাড় থাকবে
News

যদি এসটিএফ সম্মত হয়, লাভা জাতো ঠিকাদারদের ইউনিয়নের সাথে debt ণে $ 1.3 বিলিয়ন ছাড় ছাড় থাকবে

লেন্সি চুক্তির দ্বারা উত্পাদিত জরিমানা প্রদান বন্ধ করা থেকে বিরত রাখতে বেনিফিট আলোচনা করা হয়েছে

15 আগে
2025
– 18H18

(18:25 এ আপডেট হয়েছে)

সুপ্রিম ফেডারেল কোর্টের (এসটিএফ) সংখ্যাগরিষ্ঠ মন্ত্রীর সংখ্যাগরিষ্ঠ যদি মন্ত্রীর দ্বারা শুক্রবার দেওয়া ভোটের সাথে একমত হয় আন্দ্রে মেন্ডোনিয়ালাভা জাটোতে তদন্তকারী ঠিকাদারদের ইউনিয়নের সাথে debt ণে ১.৩ বিলিয়ন ডলার ছাড় থাকবে। পরিমাণটি অবৈতনিক কিস্তিতে জরিমানা এবং সুদের ছাড়কে বোঝায়।

এই পরিমাণটি দুর্ব্যবহারের আইনে প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞাগুলি বাদ দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত করে।

সাতটি সংস্থার কারণে ছাড়টি R 12 বিলিয়ন এর 10.8% এর সাথে মিলে যায়। ইউনিয়নের সাথে আলোচনার পরে, সংস্থাগুলি কর ক্ষতির credit ণ সহ R 4.4 বিলিয়ন ডলার প্রদান করেছিল। সংস্থাগুলি প্রদানের জন্য R 6.2 বিলিয়ন ডলার রয়ে গেছে।

ঠিকাদার এবং জনসাধারণের শক্তির মধ্যে স্বাক্ষরিত লেন্সি চুক্তির পুনর্নির্মাণের অনুমোদনের জন্য মেন্ডোনিয়া ভার্চুয়াল প্লেনারিতে ভোট দিয়েছেন। তারপরে মন্ত্রী ফ্ল্যাভিও ডিনো একটি মতামত চেয়েছিলেন। বিচারের ধারাবাহিকতার জন্য প্রক্রিয়াটি ফিরিয়ে দিতে এটির 90 দিন পর্যন্ত সময়কাল রয়েছে।

এই আলোচনায় ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রক জেনারেল (সিজিইউ), ইউনিয়নের অ্যাটর্নি জেনারেল (এজিইউ) এবং ফেডারেল কোর্ট অফ অডিট (টিসিইউ) উপস্থিত ছিলেন। যদি সুপ্রিম কোর্ট চুক্তিটি বৈধ করে তোলে, তবে সিদ্ধান্তটি সাতটি ঠিকাদারকে উপকৃত করবে: এঞ্জেভিক্স এঞ্জেনহরিয়া, অ্যান্ড্রেড গুতেরেজ, ইউটিসি অংশেরসেস, সরানো পার্টেসিস (প্রাক্তন ক্যামারগো কোরিয়া), ব্রাস্কেম, নোভুনর এবং মেথা (প্রাক্তন ওএএস)।

সংস্থাগুলি তাদের অপারেশনকে অপ্রয়োজনীয় থেকে রোধ করতে ছাড়ের জন্য বলেছিল। লেনিয়েন্সিটি চুক্তিটি এক ধরণের পুরষ্কার -সংস্থাগুলির কাছ থেকে জঞ্জাল জঞ্জাল: তারা যে তদন্ত থেকে তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে সে সম্পর্কে তারা কী জানে তা বলে এবং বিনিময়ে, আইন দ্বারা প্রদত্ত তুলনায় কম শাস্তি পান।

PSOL, PCDOB এবং সংহতি দ্বারা 2023 সালে উপস্থাপিত একটি ক্রিয়া থেকে পুনর্নির্মাণটি আলোচনা শুরু হয়েছিল। দলগুলি পাবলিক শক্তি এবং লাভা জাতো ঠিকাদারদের মধ্যে উদযাপিত লেন্সি চুক্তির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।