যদি গিল্ডড বয়স সত্যিই জর্জ রাসেলকে হত্যা করে?
যদি গিল্ডড বয়স সত্যিই জর্জ রাসেলকে হত্যা করে?

এমন এক পৃথিবীতে বাস করার কল্পনা করুন যেখানে গিল্ডড এজ ক্যাম্পাসে নিজেই জর্জ রাসেলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমি জানি, আমি সম্ভবত আপনাকে কোরকে চমকে দিয়েছি কারণ মিঃ রাসেল সিরিজের এমন একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং বিশিষ্ট পরিবারের।

এটি অবিস্মরণীয় বলে মনে হচ্ছে, এবং এটি এমন কোনও তত্ত্ব নয় যা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি, তবে এটি আমাকে অনুমান করা থেকে বিরত রাখবে না কারণ যদি যদি হয়?

গিল্ডড যুগে জর্জ রাসেল হিসাবে মরগান স্পেক্টরগিল্ডড যুগে জর্জ রাসেল হিসাবে মরগান স্পেক্টর
(কারোলিনা ওয়াজাসিক/এইচবিও)

যদি গিল্ডড এজ সিজন 3 পর্ব 7 মিঃ রেলরোড কিংয়ের জন্য রাস্তার শেষ ছিল?

সিরিজটি নিয়ে আমি সন্দেহের প্রাথমিক কারণটি এখানে বর্ণিত জর্জের গুরুত্ব রয়েছে, বিশেষত এটি তাঁর, বার্থা এবং বাচ্চাদের সাথে সম্পর্কিত।

হ্যাঁ, গ্ল্যাডিসের এখন পরিবার থেকে দূরে তার নিজস্ব স্বাধীন কাহিনী রয়েছে। তবুও, এই রাসেল পারিবারিক গতিশীলতা সর্বদা গল্পের একটি যথেষ্ট অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, রাসেলসের বিবাহের ধীর ক্ষয়ের কথা উল্লেখ না করে।

জর্জ এবং বার্থা সমস্ত মৌসুমের প্রান্তে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন এবং পেনাল্টিমেট সময়ে তারা আর কখনও আলাদা হতে চাইতেন না।

তারা পুরো মৌসুমে এই লাইনটি টোয়িং করে চলেছে, এবং জর্জকে হত্যা করা সেই কাহিনীটির প্রাকৃতিক উপসংহারে পৌঁছাতে সক্ষম হওয়ার আগে সেই গল্পটি পুরোপুরি বিস্ফোরণ করবে।

(কারোলিনা ওয়াজাসিক/এইচবিও)

এমনকি কি এই মুহুর্তে কোনও ধারণা তৈরি করবে?

ঠিক আছে, না, তবে আসুন আমরা কেবল বলি যে তারা সেখানে গিয়েছিল। গিল্ডড বয়স তখন দেখতে কেমন?

ঠিক আছে, প্রারম্ভিকদের জন্য, রাসেলদের জন্য সংবেদনশীল ফলআউটটি বিপর্যয়কর হবে। এমনকি যদি তাদের দু’জন বর্তমানে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তবে জর্জ শব্দের প্রতিটি অর্থে বার্থার ব্যক্তি।

তিনি কেবল তার জীবনের ভালবাসাই নন, তিনিও তাঁর জন্য অবিচলিত অংশীদারও ছিলেন। রাসেল নামটি যে রাজবংশটি তাদের উভয়ের পিছনে এসেছে এবং জর্জ ছাড়াই আমাকে কল্পনা করতে হবে যে সে কেবল হৃদয়গ্রাহী নয়, কিছুটা আধ্যাত্মিকও হবে।

অবশ্যই, জর্জের মতো একজন ব্যক্তির কাছে আর্থিকভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে (যদিও, তার কোনও চুক্তি সম্ভবত এই পর্যায়ে চূড়ান্ত করা হয়নি, এই অর্থটি বর্তমানে কেমন দেখাচ্ছে তা কে জানে), তবে জীবন যেমনটি জানত যে এটি কখনই এক হবে না।

(কারোলিনা ওয়াজাসিক/এইচবিও)

আমরা সম্ভবত আরও নির্মম বার্থা দেখতে চাই, এমন কেউ যিনি তার এবং জর্জ নির্মিত জীবনকে লোহার আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য তার ক্ষমতার মধ্যে সমস্ত কিছু করবেন।

একজন বিধবা বার্থা তার কাঁধে চিপ সহ? এই সিরিজের জন্য এই ধরণের পিক ড্রামা বেঁচে থাকে।

গ্ল্যাডিস এবং ল্যারি তারা দু’জনকে বছরের পর বছর ধরে তাদের বাবার সাথে সমস্যা ছিল, তবে তাকে হারানো মৌলিকভাবে তাদের পরিবর্তন করবে।

গ্ল্যাডিসের একটি নতুন স্বামী এবং সম্পূর্ণ নতুন জীবন রয়েছে, তবে তার বিবাহ মূলত জর্জের অপরিসীম সম্পদের উপর ভিত্তি করে একটি লেনদেন ছিল।

এবং ঠিক আছে, হেক্টর কি গ্ল্যাডিসকে আলাদাভাবে গ্রহণ করছে এবং অন্যভাবে আলিঙ্গন করছে বলে মনে হচ্ছে, তবে জর্জের মৃত্যু কি বিষয়গুলিকে তার জন্য অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে নিয়ে আসবে?

(কারোলিনা ওয়াজাসিক/এইচবিও)

কারণ আপনি জানেন যে মিসেস সারা তাঁর কানে ঠিক থাকবেন, তাঁর এক নম্বর মহিলা হওয়ার পথে ফিরে যাওয়ার পথে যথাসাধ্য চেষ্টা করার চেষ্টা করছেন।

ল্যারি অনেক কিছুই, তবে তিনি কখনও তাঁর বাবা ছিলেন না এমন নির্দয় মাস্টারমাইন্ড ছিলেন না। এবং আপনাকে কল্পনা করতে হবে যে তাঁকে ছাড়া ল্যারি রাসেলসের নাম সংরক্ষণ করতে এবং তার পরিবারের যত্ন নিতে তাঁর পদক্ষেপ অনুসরণ করতে চাইবেন।

ল্যারি তার বাবার শোক করার আবেগময় টোলের সাথে কীভাবে আচরণ করবেন তা দেখার জন্য এটি সত্যই আকর্ষণীয় হবে, তিনি তাঁর কাঁধে বিশ্বের ওজন অনুভব করার সময় এমন একজন ব্যক্তির সাথে বেঁচে থাকার চেষ্টা করার সময় তিনি সত্যই কখনও এইরকম হওয়ার জন্য আগ্রহী হননি।

তিনি কি একজন ভণ্ডামি হবেন, নাকি তিনি নিজেকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর ভূমিকায় উপভোগ করতে দেখবেন?

(কারোলিনা ওয়াজাসিক/এইচবিও)

এবং যদিও রাসেল পরিবার বোধগম্যভাবে অশান্ত হবে, সম্ভবত উচ্চ সমাজের লোকদের মধ্যেও সম্ভবত একটি বিস্ফোরণ প্রভাব পড়বে।

বার্থা এবং তার নতুন অর্থের বুস্টলগুলি এখনও যতক্ষণ না তার নামের পিছনে অর্থ ছিল ততক্ষণ গ্রহণ করা হবে, তবে আসুন আমরা এ সম্পর্কে কোনও ভুল করি না।

এমন অনেক সময় ছিল যখন নিউইয়র্কের যে সর্বাধিক উত্সাহী লোকদের অফার করতে হয়েছিল তার সাথে বার্থার জর্জের সহায়তার প্রয়োজন ছিল।

তাঁকে ছাড়া, এটি ধরে নেওয়া নিরাপদ যে জোনেসদের সাথে থাকার জন্য এখনও তার কাছে থাকা অর্থ থাকলেও, সমস্ত দিক থেকে তার পক্ষে জিনিসগুলি এক রকম হবে না।

জিনিসগুলির ব্যবসায়ের দিক থেকে, জর্জের লেনদেনগুলি সিরিজের প্রধান বিষয়, এমনকি যদি তারা সর্বদা গল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় না হয়। বেশিরভাগ বরং বার্থার সর্বশেষ স্কিমটি দেখতে পাবে, বা বিভিন্ন প্রেমের বিষয়গুলি খেলতে পারে, জর্জ স্কোয়ারটি জেপি মরগান ওভার রেলপথ স্টকের সাথে দেখা করার চেয়ে।

(কারোলিনা ওয়াজাসিক/এইচবিও)

তবে সিরিজের সেই দিকটি এখনও সামগ্রিক গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, এবং নিশ্চিত, ল্যারি সেই ভূমিকাতে পদক্ষেপ নিতে পারে, তবে এটি একইরকম অনুভব করবে না।

ওয়াল স্ট্রিটের মাধ্যমে জর্জের মৃত্যুর ফলে একটি রিপল প্রভাব পড়বে এবং নিউ ইয়র্ক সিটিকে প্রচুর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দিতে পারে, এমনকি কেবল অন্তর্বর্তীকালীন হলেও।

মরগান স্পেক্টর জর্জ হিসাবে চৌম্বকীয় ছিলেন এবং সিরিজ থেকে তাঁর চলে যাওয়া সম্প্রতি নবায়নকৃত সিরিজের জন্য একটি বড় ধাক্কা হবে।

কাস্ট থেকে তাকে সরিয়ে ফেলা একটি সাহসী পদক্ষেপ হবে, এটি অবশ্যই।

আপনি বিশ্বাস করেন যে জর্জ আনুষ্ঠানিকভাবে বুলেটটি কামড়েছেন বা ভাবেন যে তিনি টানবেন, এই শুটিংয়ের মাধ্যমে সিরিজটি পরিবর্তন করা হয়েছে। এবং যাই ঘটুক না কেন, কমপক্ষে আমরা জানি যে আরও বেশি গিল্ডড বয়স আসবে।

(কারোলিনা ওয়াজাসিক/এইচবিও)

ছোট বিজয়, মানুষ! আজকাল আপনি সেগুলি পেতে পারেন যেখানে আপনাকে তাদের নিতে হবে।

জর্জের ভাগ্য সম্পর্কে আপনারা কী বলছেন?

আপনি কি এই বিশ্বাসের যে শোটি তার শীর্ষস্থানীয় পুরুষ চরিত্রটিকে হত্যা করার সাহস করবে?

বা আপনি ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে জর্জ সেই পয়েন্ট-ফাঁকা পরিসীমা শট থেকে ফিরে আসবেন?

নীচে আমাকে জানতে দিন যাতে আমরা এটি সম্পর্কে কথা বলতে পারি!

এবং গিল্ডড বয়স সিজন 3 ফাইনালের পরে এখানে ফিরে আসতে ভুলবেন না যাতে আমরা এটি ডিফ্রিফ করতে পারি এবং এগুলি একসাথে ভেঙে ফেলতে পারি!

আপনি রবিবার 9/8 সি পিএম এ এইচবিওতে গিল্ডড বয়স দেখতে পারেন।

অনলাইনে গিল্ডড বয়স দেখুন




গিল্ডড বয়স পছন্দ? আমরাও করি – এবং আমরা এটি সম্পর্কে লেখা চালিয়ে যেতে চাই।
আপনার মন্তব্য বা ভাগ আমাদের নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে। এটি ইন্ডি মিডিয়া সমর্থন করার যাদু।

