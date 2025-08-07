You are Here
যদি লালা মারা যায়, এনসিআইএস: উত্স আমাদের এই মিষ্টি সম্পর্কটি ছিনিয়ে নেবে – এবং না, এটি গিবসের সাথে নয়

প্রতিটি এনসিআইএসের সর্বাগ্রে প্রশ্ন: অরিজিনস ফ্যানের মন যেমন আমরা 2 মরসুমের জন্য অপেক্ষা করি তা হ’ল সিসিলিয়া ডোমিংয়েজের ক্ষেত্রে যা ঘটে।

শোটি প্রথম দিকে পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে লালা গিবসের জীবনের এই অধ্যায়ে এবং এনসিআইএস জুড়ে: অরিজিনস সিজন 1 এর পুরো অধ্যায়টির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আমরা ফাইনালের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা না হওয়া পর্যন্ত তাদের আরও ঘনিষ্ঠ হতে দেখেছি।

এই দৃশ্যে দুটি সম্ভাব্য ফলাফল রয়েছে। প্রথমটিতে, লালা মারা যায়, এবং গিবসের জীবন আরও খারাপ মোড় নেয়। দ্বিতীয়টিতে, তিনি বেঁচে আছেন।

(এরিক ভোকে/সিবিএস)

একটি যুক্তি রয়েছে যে যদি এনসিআইএস: অরিজিনস সত্যই গল্পটি চালিয়ে যেতে চায় তবে লালা মারা যাওয়া উচিত।

এমন প্রত্যাশা রয়েছে যে লালার মৃত্যুর গিবসের উপর গভীর প্রভাব পড়বে এবং এটি যে গল্পটি বলছে তা ন্যায়সঙ্গত করবে।

যাইহোক, আমি মনে করি যে গিবস দাবি করা যেমন বড় হওয়ার জন্য এই দুজনের সবেমাত্র যথেষ্ট সময় ছিল।

আমাকে আপনাকে লালা এবং র্যান্ডির সাথে পরিচয় করিয়ে দিন

তবুও, লালা গিবসের গল্পে হারিয়ে যাওয়ার প্রবণতা রাখে এবং অনেকেই ভুলে যায় যে তিনি একটি পৃথক জীবনযাপন করেন এবং অন্যান্য সম্পর্ক রয়েছে।

(সোনজা ফ্লেমিং/সিবিএস)

এনসিআইএস -তে আমার প্রিয় সম্পর্কগুলির মধ্যে একটি: অরিজিনস হ’ল লালা এবং র্যান্ডির মধ্যে একটি।

শোতে ইভেন্টগুলি দ্রুত একটি অন্ধকার মোড় নিতে পারে এবং টিভি আমাদের দু: খিত এবং হতাশাগ্রস্থ করে তোলা উচিত নয়।

গিবসের বিশ্রামের মুখটি কেউ টিভি বন্ধ করতে চান তা যথেষ্ট।

তবে শোতে অন্যান্য কবজ রয়েছে এবং র্যান্ডি তাদের মধ্যে একটি।

তিনি হলেন কৌতুক চরিত্র যিনি ভয়াবহ হত্যার সাথে জড়িত অন্ধকার পরিস্থিতি হালকা করেন।

(এরিক ভোকে/সিবিএস)

যাইহোক, র‌্যান্ডির অ্যান্টিক্সগুলি অনেক সময় লালা ভুল উপায়ে ঘষে এবং প্রতিবারই তারা জুটি বেঁধে, লালা তার সাথে প্রবেশ করতে দ্বিধা করে না।

এবং কেউ যেভাবে প্রত্যাশা করবে তা নয় – খেলাধুলার জেস্ট যা কেবল দু’জনের মধ্যে ঘটতে পারে যারা একে অপরকে চেনেন এবং পছন্দ করেন।

তাদের সম্পর্কের নৈমিত্তিক প্রকৃতি হ’ল শোতে অন্যান্য ধরণের সম্পর্ক থেকে স্বাগত পুনরুদ্ধার করা যা ক্রমাগত এক বিরোধ বা অন্য কোনও কারণে কাজ করে।

যদিও দ্বন্দ্বটি উচ্চতর নাটকের জন্য তৈরি করে, এর অভাব ভারসাম্যপূর্ণ দেখার অভিজ্ঞতার জন্য উপযুক্ত এবং যদি শোটি র্যান্ডি এবং লালার মতো বন্ধুত্ব তৈরি করতে অতিরিক্ত মাইল চলে যায় তবে আরও ভাল।

(রবার্ট ভয়েটস/সিবিএস)

তারা এক-ট্রিক পোনি নয়

আপনি ভাবতে পারেন: তাহলে তাদের যদি দুর্দান্ত ব্যানার থাকে তবে কী হবে? গল্পটির ট্র্যাজেক্টোরি পরিবর্তন করার পক্ষে এটি যথেষ্ট নয়।

তাদের দক্ষতা কমেডি ছাড়িয়ে যায়।

স্বতন্ত্রভাবে, লালা এবং র‌্যান্ডি দুর্দান্ত অ্যাকশন দৃশ্যগুলি সরবরাহ করে এবং একসাথে তাদের গণনা করার শক্তি।

এক মুহুর্তে, তারা এনসিআইএস -এর মতো একটি ক্রাইপি পুতুল স্টোরের ভিতরে একটি হালকা যুক্তিতে জড়িত থাকতে পারে: অরিজিনস সিজন 1 পর্ব 17, এবং পরের দিন, তারা একটি শ্যুটারকে তাড়া করে, বন্দুকগুলি কাঁপছে।

(এরিক ভোকে/সিবিএস)

আমি যদি কখনও দেখি তবে এটি একটি গতিশীল জুটি।

তবে সমস্ত কিছুই টেলিভিশনের দেবতাদের হাতে থাকে, তাই আমাদের কী ঘটে তা দেখতে হবে।

আপনার কাছে, এনসিআইএস: অরিজিনস ধর্মান্ধ।

আপনি লালার কী হতে চান? আপনি কেন এটি হতে চান?

ভালবাসা এনসিআইএস: উত্স? আমরাও করি – এবং আমরা এটি সম্পর্কে লেখা চালিয়ে যেতে চাই।

আপনার মন্তব্য বা ভাগ আমাদের নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে। এটি ইন্ডি মিডিয়া সমর্থন করার যাদু।

এনসিআইএস দেখুন: অনলাইন উত্স



  • এনসিআইএস উত্সের গল্পটি আমরা কখনই প্রত্যাশা করি নি: লালা কি গিবসের নিয়মকে অনুপ্রাণিত করেছিল?

    লালা ডোমিংয়েজ কি লোক গিবসকে এনসিআইএসে পরিণত হয়েছিল? উত্সগুলি তার নিয়মের পিছনে সংবেদনশীল নীলনকশা – এবং তার নীরবতা প্রকাশ করতে পারে।

  • স্কাইড্যান্স-প্যারামাউন্ট মার্জার নিকটবর্তী হওয়ায় সিবিএস স্ক্রিপ্টেড শোতে বিপদে রয়েছে

    সিবিএস প্যারামাউন্ট-স্কাইড্যান্স মার্জারের মধ্যে বড় সম্ভাবনার জন্য ব্র্যাক করছে এবং স্ক্রিপ্টেড সিরিজটি কাটা ব্লকে রয়েছে।

  • এনসিআইএস: অরিজিনের লালা সমস্যা: কেন এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় রয়েছে

    এনসিআইএস: অরিজিনস আমাদের লালার ক্লিফহ্যাঞ্জারের সাথে জড়িত রেখেছিল। তবে আমরা দ্বন্দ্ব বোধ করছি কারণ তার মৃত্যু একমাত্র ফলাফল যা অর্থবোধ করে।

