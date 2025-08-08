যাজক অ্যাডিবয়ে বলেছেন

রিডিমেড ক্রিশ্চিয়ান চার্চ অফ গড (আরসিসিজি) এর জেনারেল অধ্যক্ষ এনোক অ্যাডিবয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে তিনি রবিবার ইয়াম খাওয়ার পরে একটি রবিবার মারা যাবেন।
চলমান আরসিসিজির 73৩ তম বার্ষিক সম্মেলনের সময় একটি খুতবা দেওয়ার সময় বৃহস্পতিবার আদিবয় বক্তব্য রেখেছিলেন: ‘দ্য ওভারকামার্স’।
শিরোনামে একটি খুতবা সরবরাহ করা: ‘আপনার সম্পত্তির অধিকারী’, অ্যাডিবয়ে কোনও ধরণের অসুস্থতা রোধে কংগ্রেসেন্টদের দৃ vent ়তার সাথে প্রার্থনা করতে উত্সাহিত করেছিলেন।
“আপনি যদি সুস্থ থাকেন এবং যেভাবে প্রার্থনা করতে যাচ্ছি সেভাবে প্রার্থনা করুন, আপনি আর কখনও অসুস্থ হতে পারেন না,” তিনি বলেছিলেন।
“আমি নিশ্চিত যে আমি আপনাকে বলেছি যে আমি কীভাবে যাব (তাঁর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে) যদি লর্ড টেরিস করে। আমি গির্জার কাছে যাব, এটি রবিবার হতে চলেছে I আমি আপনাকে এটি বলতে পারি।
“আপনি যদি বলেন,” আপনি কীভাবে জানেন? ” এই প্রশ্নটির বাইরে ছেড়ে দিন, আমি গির্জার কাছে যাব, একটি দুর্দান্ত সেবা করব, বাড়িতে ফিরে আসব, বদ্ধ ইয়াম খেয়ে যাব।
“আমাকে কাউকে উচ্চস্বরে এবং পরিষ্কার বলতে শুনতে দিন, আমি আর কখনও অসুস্থ হব না।”
৮৩ বছর বয়সী আলেম বলেছিলেন যে তিনি পবিত্রতা প্রচারের দিকে মনোনিবেশ করেছেন, সমৃদ্ধি নয়।
“সমৃদ্ধি আপনার I
“এটা ঠিক আছে। সবাই জানে আমি কোনও সমৃদ্ধি প্রচারক নই I’m আমি একজন পবিত্র প্রচারক।”
